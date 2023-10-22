Ньюкасл Юнайтед — Боруссия Дортмунд: прогноз на матч 25.10.2023, Лига Чемпионов

В квартете F, который сразу после жеребьевки окрестили «группой смерти» каждый матч можно рассматривать как центральный. После двух сыгранных игровых дней, как ни странно, лучший результат у английской команды, которая двадцать лет не выступала в главном европейском клубном турнире. Дортмундская «Боруссия», напротив, едет на Туманный Альбион в качестве аутсайдера, и теперь клубам предстоит сыграть два матча подряд друг с другом.

В каких-то иных случаях можно было бы сказать, что после третьего и четвертого тура группового турнира обычно ситуация более или менее становится ясной. В случае группы F наверняка придется ждать последнего игрового дня. Параллельно сыграют два других гранда европейского футбола «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Ситуация в таблице после этих двух поединков может полностью поменяться. «Сороки» начали турнир с нулевой ничьей в «Милане», а затем на своем поле довольно неожиданно устроили разгром французской команде. «Шмели» проиграли в Париже, но затем сыграли вничью с «Миланом».

Стратегически хозяев поля в предстоящем матче может устроить ничья, а вот потеря очков немецкой командой может сильно усложнить ей задачу по выходу в плей-офф. Оба коллектива уже успели стартовать в третьем турнире. «Ньюкасл» сыграл в Кубке английской лиги, а «Боруссия» в Кубке Германии. У «шмелей» пока вообще одно единственное поражение в сезоне как раз от ПСЖ. «Ньюкасл» проигрывал трижды и каждый раз в рамках Премьер-лиги. Встреча соперников обещает быть очень интересной. Матч состоится на стадионе Сент-Джеймс Парк, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТБ 2,5

Ньюкасл Юнайтед

После долгих лет забвения «Ньюкасл», наконец, вновь стал членом высшего футбольного общества. Спасибо Суверенному фонду Саудовской Аравии, который приобрел клуб и уже успел вложить в него немалые средства. В межсезонье на приобретение игроков было выделено более 150 миллионов евро, самым главным переходом стал трансфер полузащитники «Милана» Сандро Тонали. Тогда еще ничего не было известно о соперниках по группе в Лиге Чемпионов, но после жеребьевки получалось, что англичане ослабили одного из конкурентов.

При этом буквально неделю назад разразился скандал, связанный с Тонали. Выяснилось, что он делал ставки в нелегальной букмекерской конторе еще будучи игроком россонери, причем на свой клуб. В итоге все может закончится в лучшем случае годичной дисквалификацией игрока. Решение со стороны Итальянской футбольной федерации и УЕФА пока не принято, поэтому Тонали попал в состав на последний матч «сорок» в чемпионате и даже вышел на замену. Но все прекрасно понимают, что играть итальянцу осталось недолго, вскоре последует бан. Нельзя сказать, что для «Ньюкасла» это будет катастрофой, но сам факт очень неприятный.

Что касается дел чисто футбольных, то здесь у команды Эдди Хау пока все в порядке. Перед первым матчем в Лиге Чемпионов были устроены празднества, ведь случилось долгожданное возвращение, и можно сказать, что ПСЖ очень не повезло. В Премьер-лиге дела идут несколько хуже. Сильно испортили ситуацию три поражения подряд от «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Брайтона». Тем не менее следующие пять туров «Ньюкасл» прошел без поражений и сейчас подтянулся к лидерам. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «сорок».

АПЛ. 21.10.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 4 : 0

— «Кристал Пэлас» — : 0 АПЛ. 08.10.2023, «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 2

Лига Чемпионов. 04.10.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен» — 4 : 1

— «Пари Сен-Жермен» — : 1 АПЛ. 30.09.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» — 2 : 0

— «Бернли» — : 0 Кубок лиги. 27.09.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1 : 0

Факты и цифры

Главным достижением «Ньюкасла» на европейской арене является победа в Кубке Ярмарок в 1969 году и выигрыш Кубка Интертото в 2006 году

На данный момент команда в группе F забила больше всех мячей — 4, их авторами стали разные игроки

Лучший бомбардир команды во всех турнирах шведский нападающий Александр Исак, на его счету 7 мячей, но в Лиге Чемпионов он пока отличиться не смог

Среди ассистентов лидирует Киран Триппьер, на его счету 7 результативных передач

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Боруссия Дортмунд

В отношении дортмундской «Боруссии» еще долго будет вспоминаться минувший сезон, когда в Бундеслиге команда Эдина Терзича имела великолдепную возможность, чтобы прервать гегемонию мюнхенской «Баварии», но не смогла в последнем матче выиграть на своем поле у «Майнца» и в итоге осталась на втором месте. В Лиге Чемпионов «Боруссия» играла в квартете с «Манчестер Сити», «Севильей» и «Копенгагеном». Понятно, что будущий победитель турнира был вне конкуренции, «шмели» же твердо стали вторыми несмотря на то, что три последних матча сыграли вничью. Однако в первом раунде плей-офф попался еще один клуб из Англии, на этот раз «Челси» и немецкая команда оказалась за бортом Лиги Чемпионов.

Сейчас ситуация выглядит еще более сложной, чтобы выйти в плей-офф нужно набирать очки, иначе есть риск оказаться в группе F слабым звеном. Вообще, на бумаге так оно и получается. Те же «Ньюкасл» и «Пари Сен-Жермен» могут не заботиться о финансах, их ограничивают только рамки фэйр-плей. «Милан» и, особенно, «Боруссия» стоят особняком. Немецкая команда взращивает звезд, а потом зарабатывает на них. Достаточно привести в пример Джуда Беллингема. При этом состав у дортмундцев практически всегда боеспособный.

Нет Беллингема, зато удалось приобрести Феликса Нмечу, Марселя Забитцера и Никласа Фюллкруга. Они сразу стали игроками основного состава и удлинили скамейку. Выбор игроков у Терзича стал больше, отсюда результат — ни одного поражения в Бундеслиге, но две ничьи, и команда после восьми туров только четвертая. С четвертого места нужно подниматься и в Лиге Чемпионов, выезд в Ньюкасл-апон-Тайн предстоят очень сложный. Перед вами результаты пяти последних матчей «Боруссии».

Бундеслига. 20.10.2023, «Боруссия» — «Вердер» — 1 : 0

— «Вердер» — : 0 Бундеслига. 07.10.2023, «Боруссия» — «Унион Берлин» — 4 : 2

— «Унион Берлин» — : 2 Лига Чемпионов. 04.10.2023, «Боруссия» — «Милан» — 0 : 0

Бундеслига. 29.09.2023, «Хоффенхайм» — «Боруссия» — 1 : 3

— 1 : Бундеслига. 23.09.2023, «Боруссия» — «Вольфсбург» — 1 : 0

Факты и цифры

«Боруссия» в 1997 году первый и единственный раз выиграла Лигу Чемпионов, одолев в финале «Ювентус»

Потолком команды в розыгрыше Лиги Чемпионов прошлого сезона оказался выход в 1/8 финала

В первых двух турах группового этапа в текущем розыгрыше игроки «Боруссии» пока не забили ни одного мяча в ворота соперников

Лучшими бомбардирами команды в текущем сезоне являются Дониэлл Мален и Юлиан Брандт, на счету обоих по 4 забитых мяча

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Ньюкасл Юнайтед — Боруссия Дортмунд

Если «Боруссия» одна из ведущих команд Германии, и ее неучастие в еврокубках всегда воспринимается как большая неожиданность, то «Ньюкасл» не всегда в своей истории был среди сильнейших в Англии. В европейские турниры команда попадает нечасто, а уж в Лигу Чемпионов и подавно. Ранее команды не встречались ни разу, зато сейчас нам предстоит увидеть их матчи сначала в Англии, а затем в Дортмунде.

По первому матчу было видно, как болельщики «Ньюкасла» соскучились по главному еврокубковому турниру. Энергия от них передалась футболистам, которые сокрушили «Пари-Сен Жермен». В предстоящем матче мы вполне можем увидеть что-то подобное. Однако «Боруссия» тоже опытный турнирный боец. Если гостям удастся выдержать стартовый натиск хозяев, то дальше «шмели» смогут направить игру в нужное им русло. Букмекеры считают эту задачу для них непосильной. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Ньюкасл Юнайтед» — 1,78

Ничья — 3,71

Победа «Боруссии» — 4,85

Дортмундцы не могут отличиться в Лиге Чемпионов два матча. В общей сложности они нанесли 32 удара по воротам, но всего четыре в створ. С такой статистикой играть в Англии будет очень сложно, учитывая, что на своем поле «Ньюкасл» очень хорош. Матч может закончиться минимальной победой хозяев, хотя очень неплохой коэффициент на двойной шанс в пользу гостей.

Где смотреть матч Ньюкасл – Боруссия

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