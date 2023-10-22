Брага — Реал Мадрид: прогноз на матч 24 октября 2023, Лига Чемпионов

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24 октября в португальском городе Брага состоится матч 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Брага» на своей домашней арене «Городской стадион» будет принимать «Реал Мадрид». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Майклом Оливером.

Мадридская команда на всех порах мчится к своему очередному плей-офф в рамках Лиги Чемпионов, и в случае победы в предстоящем матче шансы на это станут максимально высокими. А вот если португальцы смогут забрать 3 очка, то ситуация в группе станет очень запутанной и они сразу же могут выйти на лидирующую строчку в группе, а мадридцев отправить на третью. Чья возьмет в предстоящей встрече, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (1,5), ТБ (3).

Брага

 

Португальская команда получила шанс сыграть в текущем сезоне ЛЧ за счет занятой 3 строчки в прошлом розыгрыше португальского чемпионата. Сезон для команды тогда прошел довольно неплохо, все же удалось оставить за бортом ЛЧ лиссабонский «Спортинг», обогнав его в таблице на 4 балла. Всего же тогда удалось набрать 78 очков в 34 турах и победить в 25 встречах, при этом всего 6 матчей было проиграно. На 9 баллов «Брага» отстала от чемпиона прошлого сезона «Бенфики» и в 7 очках была от второго «Порту». Команда показала хорошую результативность, о чем говорят их 75 забитых мячей, это второй показатель среди всех 18 команд чемпионата.

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов команда из Браги начала свой путь с квалификационного отбора, где сыграла в двух стадиях. На первой стадии удалось уверенно разобраться с сербским клубом «Бачка-Топола», где сначала была домашняя виктория (3:0), а в ответной встрече уже в гостях удалось все также уверенно обыграть оппонента (4:1) и без особых проблем пройти в финальную серию матчей за право сыграть на групповом этапе ЛЧ.

На финальном этапе квалификации были встречи с греческим клубом «Панатинаикос», которые обе завершились викторией португальцев, но уже в более напряженных матчах. Сначала была домашняя победа (2:1), а затем в гостях удалось победить (1:0). 

«Брага» в текущем году пополнила свою игровую обойму неплохими футболистами, среди которых: Брума из «Фенербахче», Родриго Залазар из «Шальке», Витор Карвальо и Адриан Марин из «Жил Висенте», Виктор Гомес из «Эспаньола», Сику Ниакате из «Генгама», Рони Лопес из «Севильи», Жоао Моутиньо из «Вулверхэмптона», Жозе Фонте из «Лилля».

А стан команды в 2023 году покинули следующие игроки: Юри Медейрос, Витор Тормена, Марио Гонсалес, Франсиско Моура, Фабиано, Гильерме Щетине, Секвейра, Бруно Родригес и Зе Карлос.

В предстоящем матче из-за травмы не сыграет Виктор Гомес.

В португальском чемпионате команда из Браги сейчас располагается на 4 строчке и в своем активе после 8 туров имеет 16 баллов, одержав 5 побед в них. Они в трех баллах отставания от третьего «Порту» и в 6 от первого «Спортинга». На данный момент клуб из Браги является самой результативной командой чемпионата и накатила оппонентам уже 20 мячей, больше всех в составе команды забил Банза (6 голов).

В последнем сыгранном туре «Брага» в домашней встрече с трудом обыграла «Риу Аве» (2:1), где проигрывала до 91 минуты матча, но смогла вырвать победу в компенсированное время встречи.

А на групповом этапе Лиги Чемпионов «Брага» после двух туров располагается на 3 позиции и имеет 3 балла в своем активе. Столько же очков и у второго «Наполи», но те выше в таблице за счет победы (2:1) в личной встрече в рамках первого тура ЛЧ. Второй же тур португальцам принес 3 очка в поединке с немецким «Унион Берлин», где удалось одержать волевую викторию (3:2). До 41 минуты встречи португальцы проигрывали в матче (0:2), но смогли совершить камбэк и забить 3 безответных мяча, последний из которых был на 94 минуте встречи.

Результаты «Браги» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 19.10.23 «Ребордоза» — «Брага» 0:2.
  • 07.10.23 «Брага» — «Риу Аве» 2:1;
  • 03.10.23 «Унион Берлин» — «Брага» 2:3;
  • 28.09.23 «Эштрела» — «Брага» 2:4;
  • 24.09.23 «Брага» — «Боавишта» 4:1;

Интересные статические факты «Браги»:

  • У команды сейчас серия побед из 5 матчей;
  • В 8 из 9 последних играх клуба забивают оба оппонента;
  • В 7 из 8 последних матчах было забито 3 и более мяча в основное время игры;
  • В 5 последних матчах команда забивает в среднем 3 мяча за встречу;
  • Последний 2 домашних матча в качестве хозяев были победными;
  • Команда из Браги забивает в 21 матчах кряду.

Прогноз на матч Унион – Наполи

Реал Мадрид

 

Мадридская команда в прошлом сезоне Чемпионата Испании заняла вторую позицию, за счет чего и принимает участие в групповом этапе текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. В том сезоне Ла Лиги у королевского клуба не получилось в концовке чемпионата навязать борьбу «Барселоне», от которой они по итогу отстали на 10 очков и за несколько туров до конца отдали чемпионство. Зато удалось преуспеть команде в борьбе за серебряные медали, где до последнего тура они соперничали с мадридским «Атлетико».

Королевский клуб в текущем сезоне не блистал на трансферном рынке, но сделал несколько очень качественных трансферов. Одно из прекраснейших приобретений это покупка Джуда Беллингема из немецкой «Боруссии Дортмунд», он уже оправдал свой трансфер и принес несколько важнейших побед как в испанском первенстве, так и в Лиге Чемпионов. Еще мадридцы заполучили в свои ряды: Арду Гюлер из турецкого «Фенербахче», Фарн Гарсию из «Райо Вальекано» и у лондонского «Челси» взят в аренду испанский вратарь Кепа Аррисабалага, в срочном порядке на замену серьезно травмированному Тибо Куртуа.

Не обошлось и без серьезных потерь в стане мадридской команды, одна из которых это уход лидера атак Карима Бензема, который перебрался в Саудовскую Аравию. Асенсио тоже многие годы приносил много пользы команде и покинул клуб, плюс к этому еще ушли Одриозола, Азар, Диаз и Бланко.

В предстоящей встрече из-за повреждений не примут участие следующие футболисты: Гюлер, Куртуа, Милитао и Себальос.

В текущем сезоне Ла Лиги мадридская команда выглядит довольно прилично и сейчас возглавляет турнирную таблицу первенства, одержав 8 побед в 10 турах. Проиграли они совершили лишь однажды, когда в рамках 6 тура уступили в гостевом дерби «Атлетико» (1:3). Сейчас мадридцы имеют 3 очка преимущества над «Жироной» и «Атлетико Мадрид», но те имеют по игре в запасе. Они показывают хорошую результативность и забили уже 21 мяч и на данный момент лучшая игра в обороне среди всех команд Ла Лиги, всего 7 пропущенных голов.

В предпоследнем туре Примеры мадридцы уверенно на домашней арене обыграли «Осасуну» (4:0), где Джуд Беллингем отметился голевым дублем и мадридцы имели колоссальное преимущество по всем игровым компонентам над своим соперником.

А в последнем сыгранном 10 туре мадридцы разошлись миром в гостях с «Севильей» (1:1), причем проигрывая им удалось отыграться в концовке встречи.

И в Лиге Чемпионов текущего розыгрыша пока все прекрасно и мадридцы идут без потерь очков, имея 6 баллов в активе в 2 встречах. Сначала они с трудом обыграли дома Унион Берлин» (1:0), где Беллингем забил победный гол на 94 минуте встречи. А затем в гостевой встрече с «Наполи» удалось вырвать победу (3:2) в очень сложном для себя матче, а победный мяч забили неаполитанцы в свои ворота после автогола Мерета.

Результаты «Реал Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 03.10.23 «Севилья» — «Реал Мадрид» 1:1;
  • 07.10.23 «Реал Мадрид» — «Осасуна» 4:0;
  • 03.10.23 «Наполи» — «Реал Мадрид» 2:3;
  • 30.09.23 «Жирона» — «Реал Мадрид» 0:3;
  • 27.09.23 «Реал Мадрид» — «Лас Пальмас» 2:0.

Интересные статические факты «Реал Мадрид»:

  • В 10 из 12 последних встречах команда побеждает, при этом в 5 последних не проигрывает;
  • В последнем гостевом матче команда Анчелотти сыграла вничью;
  • В 5 из 9 последних матчах королевского клуба забивают обе команды;
  • В 3 из 4 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает практически 3 гола за игру;
  • Мадридцы отличаются голом в 13 последних поединках.

Брага – Реал Мадрид: история личных встреч

 

Команды в своей футбольной истории еще ни разу не встречались друг с другом и это будет их первый поединок.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Брага – Реал Мадрид

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Реал Мадрид», с большой разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Браги» — 5.94;
  • Ничья — 4.83;
  • Победа «Реал Мадрид» — 1.51;
  • Ф2 (-1,5) — 2.33;
  • Ф1 (1,5) — 1.64;
  • Ф2 (-1) — 1.76;
  • ТБ (2,5) — 1.47;
  • ТМ (2,5) — 2.96;
  • ТБ (3) — 1.72;
  • ТМ (3,5) — 1.70;
  • ОЗ (да) — 1.60;
  • ОЗ (нет) — 2.37.

«Брага» неплохо усилилась в этом году опытными игроками под выступление в Лиге Чемпионов, к тому же они сейчас находятся в хорошей игровой форме и в 5 матчах кряду побеждают. «Реал Мадрид» же потерял несколько ключевых игроков, но смог в свой состав заполучить молодое дарование в лице Беллингема, который частенько тащит команду в текущем сезоне. На данный момент они выглядят в своих матчах довольно неплохо и в 4 матчах кряду побеждают, при этом в двух матчах ЛЧ они победили своих оппонентов с минимальной разницей в счете. Думаю, что в этой встрече довольно хорошим вариантом будет взять ставку на Ф1 (1,5), которая означает что португальцы не проиграют с разницей в 2 мяча и более, тем более что дают очень хороший коэффициент — 1.64.

В последних встречах команд можно заметить в их результатах неплохую результативность в большинстве игр. Здесь можно сделать ставку на ТБ (3), за хороший коэффициент 1.72.

Где смотреть матч Брага – Реал

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Брага Португалия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
24 октября, 22.00, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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