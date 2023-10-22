Лапочкин об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Пограничный момент, 70 на 30, что это красная. ВАР смутило, что удар шел через плечо и был не таким сильным»
Сергей Лапочкин прокомментировал фол Амара Рахмановича на Клаудиньо.
Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (2:0, второй тайм). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Судья Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с решением главного арбитра.
«Судья никак не наказал Рахмановича. Это уже плохо. Момент был пограничный, знаете, раньше это принято было называть «грязными югославскими штучками». Он идет локтем в лицо, но чуть‑чуть смягчает то, что изначально он попадает не в лицо, а через плечо. То есть удар становится не таким сильным. Я думаю, что только это смутило ВАР, и он не пригласил Чистякова посмотреть этот эпизод.
Чистяков не видел эпизод, но ВАР посчитал, что это не красная. Конечно, момент смотрится очень жестко. Я думаю, там 70 на 30, что это красная. Позвал бы я судью к монитору, будь я на ВАР? Нет, потому что это не явный и очевидный момент», – сказал бывший арбитр ФИФА.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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А здесь Рахманович скривил лицо перед ударом и умышленно бьёт по лицу. Тут только один вердикт - красная карточка и длительная дисквалификация.
Жаль локтем наш овощной Семак в хавало Рахмоновича не дал установку играть (это же не фот!) на второй тайм
Просто позорище приехало, игра как с последнего места, один в створ после рикошета за 97 минут