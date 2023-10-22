Лапочкин об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Пограничный момент, 70 на 30, что это красная. ВАР смутило, что удар шел через плечо и был не таким сильным»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин видеоповторы Артем Чистяков Амар Рахманович Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Сергей Лапочкин прокомментировал фол Амара Рахмановича на Клаудиньо.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (2:0, второй тайм). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Судья Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с решением главного арбитра.

«Судья никак не наказал Рахмановича. Это уже плохо. Момент был пограничный, знаете, раньше это принято было называть «грязными югославскими штучками». Он идет локтем в лицо, но чуть‑чуть смягчает то, что изначально он попадает не в лицо, а через плечо. То есть удар становится не таким сильным. Я думаю, что только это смутило ВАР, и он не пригласил Чистякова посмотреть этот эпизод.

Чистяков не видел эпизод, но ВАР посчитал, что это не красная. Конечно, момент смотрится очень жестко. Я думаю, там 70 на 30, что это красная. Позвал бы я судью к монитору, будь я на ВАР? Нет, потому что это не явный и очевидный момент», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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27 комментариев

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Mixet.spb
Тебе такой воткнуть в лицо без борьбы, посмотрю на 70/30
+51
-4
+47
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freeman123
Блин, это такой угар, все эти отмазки😂
+38
-5
+33
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Nogoi89
В смысле? А, не смутило, что он специально на пол метра выставил локоть и искал челюсть Клаудиньо?
+31
-3
+28
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Циник Петербургский
ВАР смутило, что Клаудиньо бил лицом о локоть в конфронтационной манере...
+14
-1
+13
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Трент Резнор
«Убьют, тогда и приходите», - добавил Лапочкин
+10
-1
+9
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Mixet.spb
Ответ <~Inter~>
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Окей. Буду знать. Пойду втыкать при игре всем. Так и объясню
+8
-1
+7
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Razrubsis
Одно дело когда игрок не видит соперника и случайно бьёт по лицу - вот тогда это пограничный момент.
А здесь Рахманович скривил лицо перед ударом и умышленно бьёт по лицу. Тут только один вердикт - красная карточка и длительная дисквалификация.
+5
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Leon Petov
Ответ freeman123
Блин, это такой угар, все эти отмазки😂
Вкусный чаёк был видимо
+5
-2
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Mixet.spb
Ответ <~Inter~>
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От создателя,, что шипы в лицо редко бывают, поэтому это тоже не красная
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<~Inter~>
ошибка в том, что главный сам не увидел этот эпизод
+3
-1
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<~Inter~>
Ответ Олег Сагайдачный
Тогда это 100% жёлтая. Где свисток?
Так Лапочкин про действия ВАР говорит. Они не имеют право вмешиваться, если это не красная карточка, пенальти или гол
+3
-1
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10Dance
Ответ <~Inter~>
как раз локтями футболисты часто получают из-за верховой борьбы или просто любви игроком отмахиваться, но практически всегда это заканчивается желтой
дядь, всё верно при борьбе дают жёлтую, но тут не было борьбы, Рахманович просто подбежал и сунул с локтя в лицо Клаудиьё, чистая красная без всяких 70 на 30
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riverman1980
Все Чистяков видел. И даже потом показывал локоть Рахмановичу
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Max9999
чо? через плечо
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Старик Стариканов
Бывший арбитр Спартака Лапочкин
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Честный контроль
Судьи народ вообще в принципе стеснительный.
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Mixet.spb
Ответ <~Inter~>
как раз локтями футболисты часто получают из-за верховой борьбы или просто любви игроком отмахиваться, но практически всегда это заканчивается желтой
Большинство фолов заканчиваются свистком, многие желтый. Но этот прикол был без борьбы, тем более верховой. Судьи позорище. Редко такое говорю. Привычно, что обезьяны судят… но когда происходит такой треш, действительно кажется, что судья на поле, а тем более Вар ничего не решает.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Leon Petov
Вкусный чаёк был видимо
Остались запасы доктора Лю🎅🏿
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Стас Стас
Самарские обезьяны, первый раз смотрел игру крыльев, такое позорище костоломное, нет слов

Жаль локтем наш овощной Семак в хавало Рахмоновича не дал установку играть (это же не фот!) на второй тайм

Просто позорище приехало, игра как с последнего места, один в створ после рикошета за 97 минут
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lemming
может не через плечо, а с плеча врезал.
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Mixet.spb
Ответ <~Inter~>
как раз локтями футболисты часто получают из-за верховой борьбы или просто любви игроком отмахиваться, но практически всегда это заканчивается желтой
Я бью в лицо, но попадаю в блок и лицо, это удар или нет? Или я коряво ударил?😂
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ProZ
70/30 что это убийство, пуля пролетела через плечо
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Олег Сагайдачный
Тогда это 100% жёлтая. Где свисток?
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Питекантроп
Ответ Стас Стас
Самарские обезьяны, первый раз смотрел игру крыльев, такое позорище костоломное, нет слов Жаль локтем наш овощной Семак в хавало Рахмоновича не дал установку играть (это же не фот!) на второй тайм Просто позорище приехало, игра как с последнего места, один в створ после рикошета за 97 минут
Если бы сыграли наши так, то была бы и красная и длинная дисква. Дана команда нарушения против бразилов не замечать. Один дедушка не любит легионеров
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Болельщик Биатлона
Ответ riverman1980
Все Чистяков видел. И даже потом показывал локоть Рахмановичу
Ну он это уже мог в перерыве пересмотреть, справедливости ради
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