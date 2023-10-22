Лапочкин об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Пограничный момент, 70 на 30, что это красная. ВАР смутило, что удар шел через плечо и был не таким сильным»

Сергей Лапочкин прокомментировал фол Амара Рахмановича на Клаудиньо.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир « » – « » (2:0, второй тайм). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как отдал пас. Судья Артем Чистяков не стал показывать карточку, ВАР согласился с решением главного арбитра.

«Судья никак не наказал Рахмановича. Это уже плохо. Момент был пограничный, знаете, раньше это принято было называть «грязными югославскими штучками». Он идет локтем в лицо, но чуть‑чуть смягчает то, что изначально он попадает не в лицо, а через плечо. То есть удар становится не таким сильным. Я думаю, что только это смутило ВАР, и он не пригласил Чистякова посмотреть этот эпизод.

Чистяков не видел эпизод, но ВАР посчитал, что это не красная. Конечно, момент смотрится очень жестко. Я думаю, там 70 на 30, что это красная. Позвал бы я судью к монитору, будь я на ВАР? Нет, потому что это не явный и очевидный момент», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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