УЕФА о невыдаче британской визе Оздоеву: «Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, – сфера ответственности команд-участниц»

В УЕФА отреагировали на невыдачу визы Магомеду Оздоеву.

Ответственность за оформление виз для въезда в другие страны лежит на участвующих в еврокубках клубах, сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Ранее сообщалось, что футболист ПАОК Магомед Оздоев из-за проблем с визой не полетел с командой в Шотландию на первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций против «Хартс».

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц.

Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности соответствующей команды входит связь с соответствующими органами.

Для получения дополнительной информации мы направляем вас непосредственно в клуб», – сообщили в .

В ПАОК сообщили, что ситуация с вряд ли решится в ближайшее время.

«Скорее всего, проблема не будет решена и у нас не будет в наличии Магомеда, что, конечно, печально», – сказали в клубе из Салоников.

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