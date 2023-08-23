УЕФА о невыдаче британской визе Оздоеву: «Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, – сфера ответственности команд-участниц»

Теги УЕФА ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Р-Спорт Лига Конференций УЕФА Футбол

В УЕФА отреагировали на невыдачу визы Магомеду Оздоеву.

Ответственность за оформление виз для въезда в другие страны лежит на участвующих в еврокубках клубах, сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Ранее сообщалось, что футболист ПАОК Магомед Оздоев из-за проблем с визой не полетел с командой в Шотландию на первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций против «Хартс».

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц.

Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности соответствующей команды входит связь с соответствующими органами.

Для получения дополнительной информации мы направляем вас непосредственно в клуб», – сообщили в УЕФА.

В ПАОК сообщили, что ситуация с Оздоевым вряд ли решится в ближайшее время.

«Скорее всего, проблема не будет решена и у нас не будет в наличии Магомеда, что, конечно, печально», – сказали в клубе из Салоников.

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11 комментариев

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LOG MEG
Классика. Умывают руки и не несут ответственность. Бесполезная организация.
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Александр Жердин
То есть,вы только деньги получаете? Всё остальное - не ваше?
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korablev
Зачем делать вид, что это нормально? «Нам жаль» У вас отняли игрока, ослабили без футбольного повода, а вам просто жаль?
Попросите в ответ греческий МИД, чтобы ведущего игрока соперника не пустили в страну на ответный матч. Ведь в эту игру можно играть вдвоем!
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Пикачу82
Ох уж эти демократичные британцы! Но зато всех остальных звучат всех как надо жить, что такое свобода слова и демократия...
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Iomov
Я не я и лошадь не моя!
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Валерий Боголюбов
Прямо классика: "Спасение утопающих - дело рук самих утопавющих". (с)
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.ru
сфера ответственности команд-участниц...
странно что УЕФА наши команды до соревнований всё ещё не допускает... спихнули бы с себя и эту ответственность
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Честный контроль
УЕФА: Моя хата с краю ничего не знаю!
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Barsa! bolshe chem klub
Если виза не идёт к Магомеду , Магомед сам придёт к визе! 😅🤭
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Ярик01
Ответ korablev
Зачем делать вид, что это нормально? «Нам жаль» У вас отняли игрока, ослабили без футбольного повода, а вам просто жаль? Попросите в ответ греческий МИД, чтобы ведущего игрока соперника не пустили в страну на ответный матч. Ведь в эту игру можно играть вдвоем!
И как они это сделают, если англичане без виз посещают Европу, а для поездки в Грецию неевропейцам достаточен любой шенген.
Из-за никому ненужного футболиста не будут ломать исполнение законодательства ЕС
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