УЕФА о невыдаче британской визе Оздоеву: «Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, – сфера ответственности команд-участниц»
В УЕФА отреагировали на невыдачу визы Магомеду Оздоеву.
Ответственность за оформление виз для въезда в другие страны лежит на участвующих в еврокубках клубах, сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
Ранее сообщалось, что футболист ПАОК Магомед Оздоев из-за проблем с визой не полетел с командой в Шотландию на первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций против «Хартс».
«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц.
Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности соответствующей команды входит связь с соответствующими органами.
Для получения дополнительной информации мы направляем вас непосредственно в клуб», – сообщили в УЕФА.
В ПАОК сообщили, что ситуация с Оздоевым вряд ли решится в ближайшее время.
«Скорее всего, проблема не будет решена и у нас не будет в наличии Магомеда, что, конечно, печально», – сказали в клубе из Салоников.
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