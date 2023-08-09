«Оздоев усилил бы любой клуб РПЛ, но ему было неинтересно возвращаться в Россию». Борис Игнатьев о переходе хавбека в ПАОК

Борис Игнатьев оценил переход хавбека Магомеда Оздоева в ПАОК.

«Магомед бы усилил любой клуб РПЛ, но, думаю, ему самому было неинтересно возвращаться в Россию этим летом. Он выиграл все возможные трофеи с «Зенитом» и поехал в Турцию за новым вызовом. Сезон получился для него неплохим. Уверен, он бы остался [в «Фатих Карагюмрюк»], если бы Пирло сохранил свой пост.

Теперь Магомед попробует свои силы в Греции, где не такой конкурентный чемпионат, как в Турции, хотя соперников у ПАОК хватает: «Панатинаикос», АЕК, «Олимпиакос». Плюс есть возможность проявить себя в еврокубках», – сказал бывший тренер сборной России.

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