ПАОК подтвердил, что Оздоев из-за отсутствия британской визы пропустит матч с «Хартс»

Теги Хартс ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Спорт-Экспресс Лига Конференций УЕФА Футбол

Магомед Оздоев, не получивший британскую визу пропустит матч с «Хартс».

«Нет, Оздоев не сможет принять участия в сегодняшнем матче из-за проблем с визой», – заявили в пресс-службе ПАОК.

Матч отбора Лиги конференций состоится сегодня, 24 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что 30-летнему россиянину не дали британскую визу для поездки в Шотландию.

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4 комментария

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Глебиньо
Я, хоть и не поддерживаю эту "власть", от слова совсем,но это уже маразм.Желаю ПАОКу,как минимум пятёрку закинуть.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Дядя ТУРА
никто не думает, что возможно у Оздоева реально проблемы с документами?
Так хочется тебе придумать отмазку! 😁 Нет. Это чисто русофобия, Дядя! Оздоев гражданин России. Вот и все дела.
+1
-1
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