ПАОК подтвердил, что Оздоев из-за отсутствия британской визы пропустит матч с «Хартс»

Магомед Оздоев, не получивший британскую визу пропустит матч с «Хартс».

«Нет, Оздоев не сможет принять участия в сегодняшнем матче из-за проблем с визой», – заявили в пресс-службе ПАОК.

Матч отбора Лиги конференций состоится сегодня, 24 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что 30-летнему россиянину не дали британскую визу для поездки в Шотландию.

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