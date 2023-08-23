Оздоев из-за проблем с визой не вылетел в Шотландию с ПАОК на матч ЛК. Клуб занимается этим вопросом
Магомед Оздоев не полетел c ПАОК в Шотландию на матч Лиги конференций.
В четверг, 24 августа, греческий клуб, за который выступает 30-летний полузащитник, сыграет против «Хартс» в Эдинбурге в матче квалификации Лиги конференций.
Российский футболист не смог вылететь со своей командой из-за проблем с получением визы. При этом только Оздоев в ПАОК столкнулся с подобной проблемой.
Греческая команда совместно с Министерством иностранных дел работает на тем, чтобы игрок все же получил визу и прибыл в Шотландию – пусть даже самостоятельно.
Сейчас Оздоев находится в Сербии, поскольку визы для въезда в Великобританию изначально отправляются в посольство страны в Белграде. Именно там Магомед рассчитывает напрямую получить британскую визу.
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