Оздоев из-за проблем с визой не вылетел в Шотландию с ПАОК на матч ЛК. Клуб занимается этим вопросом

Магомед Оздоев не полетел c ПАОК в Шотландию на матч Лиги конференций.

В четверг, 24 августа, греческий клуб, за который выступает 30-летний полузащитник, сыграет против « » в Эдинбурге в матче квалификации Лиги конференций.

Российский футболист не смог вылететь со своей командой из-за проблем с получением визы. При этом только Оздоев в столкнулся с подобной проблемой.

Греческая команда совместно с Министерством иностранных дел работает на тем, чтобы игрок все же получил визу и прибыл в Шотландию – пусть даже самостоятельно.

Сейчас Оздоев находится в Сербии, поскольку визы для въезда в Великобританию изначально отправляются в посольство страны в Белграде. Именно там рассчитывает напрямую получить британскую визу.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку