Оздоев из-за проблем с визой не вылетел в Шотландию с ПАОК на матч ЛК. Клуб занимается этим вопросом

Теги Хартс ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Политика Лига Конференций УЕФА Футбол

Магомед Оздоев не полетел c ПАОК в Шотландию на матч Лиги конференций.

В четверг, 24 августа, греческий клуб, за который выступает 30-летний полузащитник, сыграет против «Хартс» в Эдинбурге в матче квалификации Лиги конференций.

Российский футболист не смог вылететь со своей командой из-за проблем с получением визы. При этом только Оздоев в ПАОК столкнулся с подобной проблемой.

Греческая команда совместно с Министерством иностранных дел работает на тем, чтобы игрок все же получил визу и прибыл в Шотландию – пусть даже самостоятельно.

Сейчас Оздоев находится в Сербии, поскольку визы для въезда в Великобританию изначально отправляются в посольство страны в Белграде. Именно там Магомед рассчитывает напрямую получить британскую визу.

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16 комментариев

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Trash Talking
Виза Оздоева - где она сейчас?
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Михо
Какая то глупость. Если человек ушел из госклуба России в другой чемпионат, он как минимум нейтрален, почему он не может нормально работать?
+15
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+9
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Эйс Вентура
Если не пустят, вангую в ответной игре результативное действие Оздоева ✊
+6
-2
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Владимир Стрельцов
ПАОК Оздоева полетел в Шотландию без Оздоева
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Stadjer
Ответ Михо
Какая то глупость. Если человек ушел из госклуба России в другой чемпионат, он как минимум нейтрален, почему он не может нормально работать?
На самом деле, сейчас британцы выдают визы россиянам относительно нормально, только сроки существенно увеличились (но это если подаваться из РФ, не уверен что в визовых центрах других стран)
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Madyavchik
Ответ Stadjer
На самом деле, сейчас британцы выдают визы россиянам относительно нормально, только сроки существенно увеличились (но это если подаваться из РФ, не уверен что в визовых центрах других стран)
Вот только это футбол и визы там явно делают по ускоренной процедуре оптом
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Михо
Какая то глупость. Если человек ушел из госклуба России в другой чемпионат, он как минимум нейтрален, почему он не может нормально работать?
Почему человек должен быть нейтрален? Великобритания, что, воюет с Россией?
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Peter Parker
Ответ Dzhavid Batiev
Потому что прежде чем пустить гражданина России в Великобританию, его нужно тщательно проверить, и только после этого выдать визу. Видимо не успевают.
Прям нужно? А зачем? Шпиономания?
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Pertinax Gandi
Боятся. Всё-таки такая звезда к ним едет. Если доедет, то у Хартса конечно нет никаких шансов.
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Stadjer
Ответ Madyavchik
Вот только это футбол и визы там явно делают по ускоренной процедуре оптом
Я ради интереса посмотрел на стартовый состав ПАОК на прошлый матч, и там явно ни о каком «опте» речи не идет, потому что в старте визу делать только Оздоеву, остальные не visa nationals, то есть могут въезжать в Великобританию без визы.
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Dzhavid Batiev
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Ответ Madyavchik
Вот только это футбол и визы там явно делают по ускоренной процедуре оптом
Гражданам России нет, их более тщательно проверяют.
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