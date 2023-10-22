Фанаты «Селтика» показывали флаги Палестины перед выездным матчем с «Хартс». Акцию повторят на игре ЛЧ с «Атлетико»

Болельщики «Селтика» устроили акцию в поддержку Палестины на матче с «Хартс».

Перед началом матча 9-го тура чемпионата Шотландии против « » болельщики « » подняли над головой флаги Палестины. Сообщается, что на выездной игре присутствовало около 570 болельщиков «Селтика».

Кроме того, как отмечает Daily Record, болельщики планируют провести аналогичную акцию на домашней игре Лиги чемпионов против «Атлетико» в среду. Ранее к этому призывала группа фанатов Green Brigade, поддерживающая Палестину с 2012 года.

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