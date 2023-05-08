«К черту короля, коронуйте чемпионов». Фанаты «Селтика» вывесили баннеры против Карла III и королевской семьи на матче последнего тура

Болельщики «Селтика» вывесили баннер, оскорбляющий короля Великобритании.

В воскресенье, 7 мая, «Селтик» обыграл « » (2:0) и стал чемпионом Шотландии во 2-й раз подряд.

Во время матча фанаты вывесили два баннера на стадионе «Тайнкасл», отсылающих к состоявшейся накануне коронации Карла III.

На одном из этих баннеров была изображена перечеркнутая эмблема королевской семьи, а на другом – надпись: «К черту короля, коронуйте чемпионов».

Ранее «Селтик» объявил о решении включить «Боже, храни короля» пере матчем на стадионе. Болельщики восприняли это решение негативно.

Во время предыдущего матча, против «Рейнджерс» в Кубке Шотландии, фанаты « » скандировали: «Засуньте коронацию себе в задницу!»