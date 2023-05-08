«К черту короля, коронуйте чемпионов». Фанаты «Селтика» вывесили баннеры против Карла III и королевской семьи на матче последнего тура
Болельщики «Селтика» вывесили баннер, оскорбляющий короля Великобритании.
В воскресенье, 7 мая, «Селтик» обыграл «Хартс» (2:0) и стал чемпионом Шотландии во 2-й раз подряд.
Во время матча фанаты вывесили два баннера на стадионе «Тайнкасл», отсылающих к состоявшейся накануне коронации Карла III.
На одном из этих баннеров была изображена перечеркнутая эмблема королевской семьи, а на другом – надпись: «К черту короля, коронуйте чемпионов».
Ранее «Селтик» объявил о решении включить «Боже, храни короля» пере матчем на стадионе. Болельщики восприняли это решение негативно.
Во время предыдущего матча, против «Рейнджерс» в Кубке Шотландии, фанаты «Селтика» скандировали: «Засуньте коронацию себе в задницу!»
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