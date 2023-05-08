«К черту короля, коронуйте чемпионов». Фанаты «Селтика» вывесили баннеры против Карла III и королевской семьи на матче последнего тура

Теги высшая лига Шотландия Селтик Хартс премьер-лига Англия болельщики Тайнкасл Политика Карл Третий Футбол

Болельщики «Селтика» вывесили баннер, оскорбляющий короля Великобритании.

В воскресенье, 7 мая, «Селтик» обыграл «Хартс» (2:0) и стал чемпионом Шотландии во 2-й раз подряд.

Во время матча фанаты вывесили два баннера на стадионе «Тайнкасл», отсылающих к состоявшейся накануне коронации Карла III.

На одном из этих баннеров была изображена перечеркнутая эмблема королевской семьи, а на другом – надпись: «К черту короля, коронуйте чемпионов».

Ранее «Селтик» объявил о решении включить «Боже, храни короля» пере матчем на стадионе. Болельщики восприняли это решение негативно.

Во время предыдущего матча, против «Рейнджерс» в Кубке Шотландии, фанаты «Селтика» скандировали: «Засуньте коронацию себе в задницу!»

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47 комментариев

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Los Galácticos
Они его короновали, а он даже не сидел, вот она западная бездуховность.
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ConorNite
Ахахах. Молодцы фанаты Селтика. К черту эту семейку сатанистов, которые занимаются жертвоприношениями и прикрываются добродетелью. Как только в их семье появился достойный человек в лице Дианы, имевшей влияние во всем мире, сразу устроили ДТП в тоннеле для того, чтобы этот мудак карл женился на своей любовнице Камилле. Мерзость, а не семья
+47
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Георгий Большаков
Дружное королевство, никто не хочет отделиться
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T622222
Ответ Георгий Большаков
Дружное королевство, никто не хочет отделиться
А никто и не хотел присоединятся все насильно и борьба уже веками идет! Шотландцы всегда против Англии болеют. Про Ирландцев просто промолчу ☘️
+15
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Peter Parker
Ответ ConorNite
Ахахах. Молодцы фанаты Селтика. К черту эту семейку сатанистов, которые занимаются жертвоприношениями и прикрываются добродетелью. Как только в их семье появился достойный человек в лице Дианы, имевшей влияние во всем мире, сразу устроили ДТП в тоннеле для того, чтобы этот мудак карл женился на своей любовнице Камилле. Мерзость, а не семья
Диана и сама не то чтобы ангел, да и откуда взялось ее «влияние во всем мире»? Только от брака с этой «семейкой сатанистов»
+7
-2
+5
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ForMotherRussia
Ответ слесарь Гавриленко
судя по референдуму, не хотят
Да, тот референдум - кого надо референдум. Понимать надо.
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Гильяно
Молодцы шотландцы, как и ирландцы, эти кельтские народы вдоволь натерпелись от английской короны.
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Александр Селиванов
Королевство кривых зеркал...
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Сергей Жарковский
Браво фанам!👏
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9_volk
вообще-то - не "к черту", а "на ***"
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jwbmwbqvih
Ответ Artur Botezatu
толко вы забыли что недавно был референдум и Шотландия решила остаться. а вообще любая страна из uk может выйти когда её жителям этого захочется
Тут недавно тоже были референдумы,в некоторых областях соседней страны. Как к ним относишься? Хотят жители быть в составе РФ?
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PolarBear
Помните, как у Филатова? " Только сдвинь корону на бок, а то виснет на ушах" Это прям как про Карла III, которому поправляли без конца корону на его ослиных ушах.
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Пацанчик реальный
Ответ Los Galácticos
Они его короновали, а он даже не сидел, вот она западная бездуховность.
Его короновали по ошибке и зона должна эту ошибку исправить,а звать мы его будем плевок!
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AntOn
Молодцы Селтик - Lizzy in the box! Lizzy in the box!!!
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Валерий Петров
Ответ Peter Parker
Диана и сама не то чтобы ангел, да и откуда взялось ее «влияние во всем мире»? Только от брака с этой «семейкой сатанистов»
Диану просто СМИ перепиарили сверх меры, вот и всё.
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Игорь Новиков
Ответ слесарь Гавриленко
они ещё так хитро подстроили, что эта Диана вынуждена была трахаться с египтянином!
Как будто разведенная женщина не имеет права заниматься любовью с тем, с кем ей хочется. Что за дичь вы несете?
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Red-Devil_Fan
А теперь представьте подобное в России))))
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слесарь Гавриленко
Ответ Георгий Большаков
Дружное королевство, никто не хочет отделиться
судя по референдуму, не хотят
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PolarBear
За свободных от короля скоттишей!
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old folk
Шотландия будет свободной)
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Сергей Спиридонов
Правильно монархия это отсталая форма правления
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ман сити фейк
А ещё болелы говорят спорт это не политика
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udod
Ответ Лимит Лимитович
Кому вы ****й нужны, кроме своей Шотландии?
ещё как нужны, такая маленькая территория, а весь мир снабжает виски, как масс-маркетом, так и отличными, элитными релизами
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jwbmwbqvih
Ответ Artur Botezatu
ны вы тоже сравнили божий дар с яичницей
А как выбирают,где что?
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арт П
Ответ Red-Devil_Fan
А теперь представьте подобное в России))))
А король что-то решает?
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