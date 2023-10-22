Алаев о клубах Беларуси в РПЛ: «Все понимают, сколько организационных и юридических сложностей это несет. Если будет такая инициатива – рассмотрим, на данный момент комментировать нечего»

Глава Мир РПЛ прокомментировал идею включить клубы Беларуси в российские турниры.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что белорусские команды могут быть включены в профессиональные российские лиги по командным видам спорта.

«Мы с уважением относимся к любой инициативе регулятора, будь то или спорта. Но РПЛ, состоящая из 16 российских клубов, не может озвучивать позицию.

Если будет такая инициатива, мы ее, безусловно, рассмотрим. Но на данный момент комментировать нечего. Все мы понимаем, сколько организационных и юридических сложностей это несет», – сказал .

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