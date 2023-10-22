Алаев о клубах Беларуси в РПЛ: «Все понимают, сколько организационных и юридических сложностей это несет. Если будет такая инициатива – рассмотрим, на данный момент комментировать нечего»

Теги премьер-лига Россия РФС высшая лига Беларусь Министерство спорта России Александр Алаев Политика Спорт-Экспресс Футбол

Глава Мир РПЛ прокомментировал идею включить клубы Беларуси в российские турниры.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что белорусские команды могут быть включены в профессиональные российские лиги по командным видам спорта.

«Мы с уважением относимся к любой инициативе регулятора, будь то РФС или Министерство спорта. Но РПЛ, состоящая из 16 российских клубов, не может озвучивать позицию.

Если будет такая инициатива, мы ее, безусловно, рассмотрим. Но на данный момент комментировать нечего. Все мы понимаем, сколько организационных и юридических сложностей это несет», – сказал Александр Алаев.

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18 комментариев

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Under
если будет инициатива такая, то вы как миленькие исполнять побежите
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savik-A.M.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Кто нибудь может обьяснить, зачем это РПЛ? Для клубов Белоруссии будет интересно привозить в гости большие российские команды, и продавать билеты. Но что российской лиге могут дать белорусские команды? В хоккее и волейболе они есть, и совершенно ничего интересного турнирам не добавляют.
белорусские как клубы так и сборные играют в Еврокубках или отборах , и никто не будет этим рисковать - это раз , по деньгам никто не хочет ( не сможет )тратится на передвижение по огромным российским территориям , затраты не окупится
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SamAreZ
Оставьте белорусов в покое. У них свой чемпионат, своя страна,своя жизнь.
+4
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Трент Резнор
Что самое интересное, от белорусских клубов нет комментариев. Слишком бредовая инициатива.
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Сергей Ефимов
Ну сверху если спустят инициативу, за месяц всё порешают…
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savik-A.M.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Да понятно, с расстояниями аргумент. Хотя клубов из Екатеринбурга или тех краёв, я что то не припомню. Вроде все кто в России в вышке играют, это европейская часть, Москва, Питер. От Белоруссии не так уж далеко. Хотя конечно не 300
Урал где играет ? А в Сочи или Ростов вобще неделю будешь добираться , с проблемами авиасообщения
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Under
Ответ savik-A.M.
белорусские как клубы так и сборные играют в Еврокубках или отборах , и никто не будет этим рисковать - это раз , по деньгам никто не хочет ( не сможет )тратится на передвижение по огромным российским территориям , затраты не окупится
боюсь, если один инициативный договорится с другим, то клубы никто не станет спрашивать
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Under
Ответ savik-A.M.
а платить за разъезды будет РПЛ ? У клубов нет денег на перелеты , в Еврокубках что то платят за каждый матч
найдут спонсора ради такого дела, в России что ли закончились олигархи, готовые вкладываться в царские проекты?
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Тиджани Бабангида
Абсолютно непродуманная и сырая инициатива. Произнесенная для красного словца в псевдопатриотическом угаре
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encaro_one
Белорусов спросить не хотите сначала, для "инициативы"?
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Товарищ Наркотик
Ответ Трент Резнор
Что самое интересное, от белорусских клубов нет комментариев. Слишком бредовая инициатива.
Это прежде всего политический момент
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Трент Резнор
Что самое интересное, от белорусских клубов нет комментариев. Слишком бредовая инициатива.
Они не комментируют, чтобы не было нелепых ситуаций. Скажут мы против, а приказ придет что надо, и что тогда? Или наоборот. Все же понимают, что от клубов тут вообще ничего не зависит, решения принимаются на другом уровне.
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savik-A.M.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
В еврокубках то играют пара клубов, да и то только на предварительных стадиях. А остальным от этого ни холодно ни жарко. По поводу перемещений по России возможно есть логика в этом.
так в Беларуси от Минска ( он ровно по центру страны ) до любого областного центра не более 300 км по шоссе , на автобусе . а к примеру до Екатеринбурга 2000 по прямой , лететь надо , а это неподьемные расходы для клубов с бюджетом меньше зарплаты условного Соболева
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ savik-A.M.
так в Беларуси от Минска ( он ровно по центру страны ) до любого областного центра не более 300 км по шоссе , на автобусе . а к примеру до Екатеринбурга 2000 по прямой , лететь надо , а это неподьемные расходы для клубов с бюджетом меньше зарплаты условного Соболева
Да понятно, с расстояниями аргумент. Хотя клубов из Екатеринбурга или тех краёв, я что то не припомню. Вроде все кто в России в вышке играют, это европейская часть, Москва, Питер. От Белоруссии не так уж далеко. Хотя конечно не 300
0
0
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savik-A.M.
Ответ Under
боюсь, если один инициативный договорится с другим, то клубы никто не станет спрашивать
а платить за разъезды будет РПЛ ? У клубов нет денег на перелеты , в Еврокубках что то платят за каждый матч
0
0
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ SamAreZ
Оставьте белорусов в покое. У них свой чемпионат, своя страна,своя жизнь.
Хорошо бы. Пускай Батька без российской халявной нефти и газа попробует жить. На этом его 30-ти летнее царствование и закончится. И за деньгами он в Кремль, как на работу ездит. Да только Москве он нужен на своём месте.
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