Глава ЭСК РФС о критике от президента РПЛ: «Для меня это не проблема, у многих клубов другая позиция»

Глава ЭСК РФС отреагировал на критику президента РПЛ Александра Алаева.

Алаев, говоря о решениях ЭСК РФС по матчу «Ростов» – «Урал» (2:2), заявил: «Комиссия себя дискредитировала в текущем составе. У меня пропадает интерес следить за ее работой». Также глава лиги сказал: «Клубы оплачивают все расходы на судей, их гонорары, они заслуживают пообщаться с Мажичем. Он выбрал другой формат взаимоотношений, это его право».

– Как отреагировали на слова о дискредитации состава ЭСК РФС?

– Будет неправильно с моей стороны комментировать это, так как я сам вхожу в состав ЭСК. Оставлю без комментариев.

– Не удивили его слова?

– Не буду переходить на личности и говорить, кто и как работает. Это мнение президента лиги. У многих клубов другая позиция.

Для меня это не является какой-то проблемой. Это одно из мнений, – сказал председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев.

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