Глава ЭСК РФС о критике от президента РПЛ: «Для меня это не проблема, у многих клубов другая позиция»
Глава ЭСК РФС отреагировал на критику президента РПЛ Александра Алаева.
Алаев, говоря о решениях ЭСК РФС по матчу «Ростов» – «Урал» (2:2), заявил: «Комиссия себя дискредитировала в текущем составе. У меня пропадает интерес следить за ее работой». Также глава лиги сказал: «Клубы оплачивают все расходы на судей, их гонорары, они заслуживают пообщаться с Мажичем. Он выбрал другой формат взаимоотношений, это его право».
– Как отреагировали на слова Алаева о дискредитации состава ЭСК РФС?
– Будет неправильно с моей стороны комментировать это, так как я сам вхожу в состав ЭСК. Оставлю без комментариев.
– Не удивили его слова?
– Не буду переходить на личности и говорить, кто и как работает. Это мнение президента лиги. У многих клубов другая позиция.
Для меня это не является какой-то проблемой. Это одно из мнений, – сказал председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев.
Босс РПЛ вспыхнул из-за судейской комиссии. В этом сезоне она оооочень редко признает ошибки
Президент РПЛ атаковал босса судей. Почему это уникальный скандал и в чем дело?
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
9 комментариев