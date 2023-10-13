Глава ЭСК РФС о критике от президента РПЛ: «Для меня это не проблема, у многих клубов другая позиция»

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ судьи Александр Алаев Спорт-Экспресс ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Глава ЭСК РФС отреагировал на критику президента РПЛ Александра Алаева.

Алаев, говоря о решениях ЭСК РФС по матчу «Ростов» – «Урал» (2:2), заявил: «Комиссия себя дискредитировала в текущем составе. У меня пропадает интерес следить за ее работой». Также глава лиги сказал: «Клубы оплачивают все расходы на судей, их гонорары, они заслуживают пообщаться с Мажичем. Он выбрал другой формат взаимоотношений, это его право».

– Как отреагировали на слова Алаева о дискредитации состава ЭСК РФС?

– Будет неправильно с моей стороны комментировать это, так как я сам вхожу в состав ЭСК. Оставлю без комментариев.

– Не удивили его слова?

– Не буду переходить на личности и говорить, кто и как работает. Это мнение президента лиги. У многих клубов другая позиция.

Для меня это не является какой-то проблемой. Это одно из мнений, – сказал председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев.

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9 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Bogomdor
А можно назвать хотя бы несколько клубов с этой "другой позицией"? Чисто для расширения кругозора )) И есть ли среди этих клубов с "другой позицией" клуб с берегов одной северной речки?
Семака удаляли за "конфронтационную походку" в то время как Соболев открыто послал судью в матче с КС,но это замолчали.Сколько Зенит просил рассмотреть моментов с начала сезона?Сколько нелепых отмазок придумали в ЭСК после обращений?Так что смотри за своей речкой лучше.А кто "за", так посмотри в чью сторону судьи "ошибаются" и будет тебе ответ.
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schwein
А нас рать - ответил Каманцев.
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belwrestler
Многие - это кто? Почему про Урал говорит прямо, а про "многие" - без конкретики? Может потому, что Г. Иванов назвал судью - долларового миллиардера Бобровского дилетантом, пролезшим в судьи за откаты? Так имеет право - при Мажиче Урал пострадал от Бобровского минимум дважды.
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Garikus89
Интересно узнать названия этих "многих" клубов, потому что я даже не представляю, кого работа ЭСК могла удовлетворить за старт сезона)
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Дмитрий9779
Ответ Bogomdor
Ну что вы так возбудились? Я же просто поинтересовался. М.б. в этом списке и нет вашего любимого клуба. Я же не настаиваю :) Или есть?
А что так болельщика кбклубв именно Зенит интересует?Может мы чего-то не знаем?
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