Алаев об исполкоме УЕФА: «Почувствовал нормальное отношение. Понятно, что непублично, без камер»

Александр Алаев чувствовал нормальное отношение к себе на заседании исполкома УЕФА.

Весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой конфедерации.

– Вы ездили в июне на заседание исполкома , где и объявили об уходе с поста председателя комитета. По общению с европейскими коллегами поняли, какое сейчас отношение к России в сложившейся ситуации?

– Была официальная часть в этой командировке. Определенные переговоры по текущим вопросам, в том числе по комитетам. И заседание исполкома, где я как председатель комитета отчитался о проделанной работе и объявил всему руководству УЕФА во главе с президентом о своем уходе с этого поста. Было приятно, что меня поблагодарили за работу.

И было неофициальное общение, о подробностях которого не могу вам говорить. Но я почувствовал абсолютно нормальное отношение. Понятно, что это непублично, без камер. Не секрет, что многих людей там я знаю долгие годы. И я какого-то напряжения с их стороны не почувствовал.

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что европейцы не по своей воле, а под давлением правительств держат нас в бане.

– Не моя компетенция обсуждать работу, которая ведется с международными организациями. Ее ведут другие люди. Она заслуживает уважения и требует тишины. Об этом руководители РФС сами говорили. И сейчас влезать в эту историю, что-то комментировать я не буду.

Могу сказать только за себя: мне кажется, что люди, с которыми мы общаемся на неформальном уровне, при этом общении ведут себя вполне определенно. А в официальном режиме, на каких-то мероприятиях они скованы и зарегламентированы некоторыми моментами, – сказал президент .