Алаев об исполкоме УЕФА: «Почувствовал нормальное отношение. Понятно, что непублично, без камер»
Александр Алаев чувствовал нормальное отношение к себе на заседании исполкома УЕФА.
Весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой конфедерации.
– Вы ездили в июне на заседание исполкома УЕФА, где и объявили об уходе с поста председателя комитета. По общению с европейскими коллегами поняли, какое сейчас отношение к России в сложившейся ситуации?
– Была официальная часть в этой командировке. Определенные переговоры по текущим вопросам, в том числе по комитетам. И заседание исполкома, где я как председатель комитета отчитался о проделанной работе и объявил всему руководству УЕФА во главе с президентом о своем уходе с этого поста. Было приятно, что меня поблагодарили за работу.
И было неофициальное общение, о подробностях которого не могу вам говорить. Но я почувствовал абсолютно нормальное отношение. Понятно, что это непублично, без камер. Не секрет, что многих людей там я знаю долгие годы. И я какого-то напряжения с их стороны не почувствовал.
– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что европейцы не по своей воле, а под давлением правительств держат нас в бане.
– Не моя компетенция обсуждать работу, которая ведется с международными организациями. Ее ведут другие люди. Она заслуживает уважения и требует тишины. Об этом руководители РФС сами говорили. И сейчас влезать в эту историю, что-то комментировать я не буду.
Могу сказать только за себя: мне кажется, что люди, с которыми мы общаемся на неформальном уровне, при этом общении ведут себя вполне определенно. А в официальном режиме, на каких-то мероприятиях они скованы и зарегламентированы некоторыми моментами, – сказал президент РПЛ.
По той же причине западные компании не очень стремятся по своей инициативе покидать страну агрессоров-нарушителей «мирового порядка, основанного на правилах», а если уходят, то стараются себе выбить условия для повторного входа
Почему? Потому что бизнес выше любой идеологии
, В сми просачивалась информация что жена Алаева ( прим, фамилия не Алаева) являлась, а возможно и является до сих пор, то ли учредителем то ли президентом фондов или ещё чего-то связанных с пляжным.
А это было, а может быть и есть, не конфликт интересов, так как, Алаев был генсеком рфс и имел возможность распоряжаться футбольными деньгами рфс и одновременно в комитете уефа по пляжному?
Прокуратура и счетная палата не проводила по этому случаю , если это имело место, проверку?
А жаль что Алаева не будет в уефа - нам нужны такие люди в русофобских организациях чтобы они становились такими же плачевными каким у нас сейчас футбол.( прим. Алаев около 10 лет был генсеком рфс а сейчас работник РПЛ)