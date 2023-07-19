Алаев об исполкоме УЕФА: «Почувствовал нормальное отношение. Понятно, что непублично, без камер»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Организация РПЛ Александр Алаев Политика Футбол

Александр Алаев чувствовал нормальное отношение к себе на заседании исполкома УЕФА.

Весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой конфедерации. 

– Вы ездили в июне на заседание исполкома УЕФА, где и объявили об уходе с поста председателя комитета. По общению с европейскими коллегами поняли, какое сейчас отношение к России в сложившейся ситуации?

– Была официальная часть в этой командировке. Определенные переговоры по текущим вопросам, в том числе по комитетам. И заседание исполкома, где я как председатель комитета отчитался о проделанной работе и объявил всему руководству УЕФА во главе с президентом о своем уходе с этого поста. Было приятно, что меня поблагодарили за работу.

И было неофициальное общение, о подробностях которого не могу вам говорить. Но я почувствовал абсолютно нормальное отношение. Понятно, что это непублично, без камер. Не секрет, что многих людей там я знаю долгие годы. И я какого-то напряжения с их стороны не почувствовал.

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что европейцы не по своей воле, а под давлением правительств держат нас в бане.

– Не моя компетенция обсуждать работу, которая ведется с международными организациями. Ее ведут другие люди. Она заслуживает уважения и требует тишины. Об этом руководители РФС сами говорили. И сейчас влезать в эту историю, что-то комментировать я не буду.

Могу сказать только за себя: мне кажется, что люди, с которыми мы общаемся на неформальном уровне, при этом общении ведут себя вполне определенно. А в официальном режиме, на каких-то мероприятиях они скованы и зарегламентированы некоторыми моментами, – сказал президент РПЛ.

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5 комментариев

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Ковид 07.10.52
Нам надоел этот загнивающий запад, но он так вкусно пахнет....
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FilinMD
Ответ Ковид 07.10.52
Нам надоел этот загнивающий запад, но он так вкусно пахнет....
Бизнес есть бизнес.

По той же причине западные компании не очень стремятся по своей инициативе покидать страну агрессоров-нарушителей «мирового порядка, основанного на правилах», а если уходят, то стараются себе выбить условия для повторного входа

Почему? Потому что бизнес выше любой идеологии
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FilinMD
УАФ: «Нужны заверения, что отношение к РФС никогда не будет нормальным»
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igls54
Без камеры отправляют на третью ногу Лукаку
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СИ
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Алаев якобы покинул комитет пляжного комитета уефа и якобы по собственному . Что здесь не так.
, В сми просачивалась информация что жена Алаева ( прим, фамилия не Алаева) являлась, а возможно и является до сих пор, то ли учредителем то ли президентом фондов или ещё чего-то связанных с пляжным.
А это было, а может быть и есть, не конфликт интересов, так как, Алаев был генсеком рфс и имел возможность распоряжаться футбольными деньгами рфс и одновременно в комитете уефа по пляжному?
Прокуратура и счетная палата не проводила по этому случаю , если это имело место, проверку?
А жаль что Алаева не будет в уефа - нам нужны такие люди в русофобских организациях чтобы они становились такими же плачевными каким у нас сейчас футбол.( прим. Алаев около 10 лет был генсеком рфс а сейчас работник РПЛ)
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