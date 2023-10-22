«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей штрафа за болбоя, толкнувшего Гайича в дерби с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Милан Гайич деньги Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» заявили, что заплатят штраф за болбоя, толкнувшего Милана Гайича.

Напомним, во время матча 11-го тура между «Спартаком» и ЦСКА (2:2) болбой красно-белых настойчиво предлагал защитнику армейцев Милану Гайичу взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал.

За этот инцидент КДК РФС оштрафовал «Спартак» за 100 тысяч рублей. 

«КДК присудил штраф. Закон есть закон – штраф мы заплатим», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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8 комментариев

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nurlan-zenit
Оштрафован не боллбой, а футбольный клуб, поэтому логично, что они и заплатят.
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DancePunk
Молодцы, поощряют нарушения. Ну что говорить, если их главный игрок не чурается симуляций и стреляет в спину партнерам по команде. Видимо, растет перспективный парень в акамедии
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Циник Петербургский
Ответ Evengar
Надо было пинка ещё дать сверху
Вот когда футболиста вашего ФК Бромантак будут пинать во время футбольного матча, жду от Вас лично бурного одобрения. Ведь Вы же последовательный человек, как все спартаковцы? ;))
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Redmi Note9
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Pok_Toholo
Пусть сам выплачивает😄
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Циник Петербургский
Ответ DancePunk
Молодцы, поощряют нарушения. Ну что говорить, если их главный игрок не чурается симуляций и стреляет в спину партнерам по команде. Видимо, растет перспективный парень в акамедии
Клуб оштрафован, клуб и платит ;) Насчет остального не спорю :)
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Pok_Toholo
Ответ Redmi Note9
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Судя по твоему комменту это относится к тебе))
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