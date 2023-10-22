«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей штрафа за болбоя, толкнувшего Гайича в дерби с ЦСКА

В «Спартаке» заявили, что заплатят штраф за болбоя, толкнувшего Милана Гайича.

Напомним, во время матча 11-го тура между «Спартаком» и ЦСКА (2:2) болбой красно-белых настойчиво предлагал защитнику армейцев Милану Гайичу взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал.

За этот инцидент КДК РФС оштрафовал «Спартак» за 100 тысяч рублей.

«КДК присудил штраф. Закон есть закон – штраф мы заплатим», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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