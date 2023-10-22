Арбитр ВАР Мешков снят с матча «Зенит» – «Крылья». Это связано с пропуском фола Фернандеса против Дзюбы в игре «Динамо» и «Локо»
Арбитр ВАР Виталий Мешков снят с матча «Зенит» – «Крылья».
Судья сегодня не будет выполнять обязанности ассистента видеоарбитра на матче 12-го тура Мир РПЛ. Вместо него назначен Валентин Мурашов.
Сообщается, что замена с одним из решений судейской бригады во вчерашней игре «Локомотив» – «Динамо» (0:0).
На 57-й минуте арбитр Сергей Иванов не удалил защитника гостей Роберто Фернандеса за фол против Артема Дзюбы, выходившего один на один с вратарем. Динамовец сбил форварда «Локо», ударив коленом по ноге.
Видеоарбитр Мешков в действия Иванова не вмешался.
🤮 И Дзюба горит из-за судей: зол, что не дали фол при выходе один на один. Похоже, он прав
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Он что, выходил один на один, прямо по центру, или все-таки пешочком шел к углу штрафной?
И защитники курили в центре поля, а не собирались перед вратарем?
Иванов так в первом туре защитника Нижнего удалил.
А тут не удалил.