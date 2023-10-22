Арбитр ВАР Мешков снят с матча «Зенит» – «Крылья». Это связано с пропуском фола Фернандеса против Дзюбы в игре «Динамо» и «Локо»

Арбитр ВАР Виталий Мешков снят с матча «Зенит» – «Крылья».

Судья сегодня не будет выполнять обязанности ассистента видеоарбитра на матче 12-го тура Мир . Вместо него назначен Валентин Мурашов.

Сообщается, что замена с одним из решений судейской бригады во вчерашней игре « » – « » (0:0).

На 57-й минуте арбитр Сергей Иванов не удалил защитника гостей за фол против , выходившего один на один с вратарем. Динамовец сбил форварда «Локо», ударив коленом по ноге.

Видеоарбитр Мешков в действия Иванова не вмешался.

🤮 И Дзюба горит из-за судей: зол, что не дали фол при выходе один на один. Похоже, он прав

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