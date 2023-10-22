Арбитр ВАР Мешков снят с матча «Зенит» – «Крылья». Это связано с пропуском фола Фернандеса против Дзюбы в игре «Динамо» и «Локо»

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Роберто Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Арбитр ВАР Виталий Мешков снят с матча «Зенит» – «Крылья».

Судья сегодня не будет выполнять обязанности ассистента видеоарбитра на матче 12-го тура Мир РПЛ. Вместо него назначен Валентин Мурашов.

Сообщается, что замена с одним из решений судейской бригады во вчерашней игре «Локомотив» – «Динамо» (0:0).

На 57-й минуте арбитр Сергей Иванов не удалил защитника гостей Роберто Фернандеса за фол против Артема Дзюбы, выходившего один на один с вратарем. Динамовец сбил форварда «Локо», ударив коленом по ноге.

Видеоарбитр Мешков в действия Иванова не вмешался. 

🤮 И Дзюба горит из-за судей: зол, что не дали фол при выходе один на один. Похоже, он прав

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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24 комментария

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AlexZhano__
А удаление тут каким боком? Максимум штрафной удар, даже жёлтую давать можно лишь с натяжкой.
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Я за Крылья!
А с Галимовым, значит, всё ОК?
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Нейтральный критик
Ответ OLD Apple52NN
Колено в колено - это ужасно: рвутся боковые связки, коленная чашечка может вылететь. Радует, что санкции включаются мгновенно. )
Колено в колено там не было, легкий контакт с голенью.
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shava72
Ответ Циник Петербургский
Лишение явной возможности забить гол. Правила такие.
Прямо-таки ЯВНОЙ возможности?))
Он что, выходил один на один, прямо по центру, или все-таки пешочком шел к углу штрафной?
И защитники курили в центре поля, а не собирались перед вратарем?
+8
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Dinamik1
Руки прочь от Мешкова.Дзюба всю игру ходил ныл и жаловался выклянчивая пеналь.
+8
-5
+3
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Циник Петербургский
Ответ AlexZhano__
А удаление тут каким боком? Максимум штрафной удар, даже жёлтую давать можно лишь с натяжкой.
Лишение явной возможности забить гол. Правила такие.
+12
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+3
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Dmitr Shersh
Не зря клоун валялся на газоне 5 минут
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Dmitr Shersh
Теперь понятно , как закончится матч Локо с участием Мешкова в роли главного
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Регион-36
ах, ну если против звЯзды Дзюбы не свистнул, то конечно, еще легко отделался.
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Андрей Лоел
Так там их тьма!
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Mandanda da
Ответ OLD Apple52NN
Колено в колено - это ужасно: рвутся боковые связки, коленная чашечка может вылететь. Радует, что санкции включаются мгновенно. )
было бы колено в колено,кто то бы сломался... а так Дзюба покривлялся и всё ок
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Dmitr Shersh
Ответ OLD Apple52NN
Колено в колено - это ужасно: рвутся боковые связки, коленная чашечка может вылететь. Радует, что санкции включаются мгновенно. )
колено в колено... У дзюбы спрашивают, мол как колено? Какое колено? Ах да, колено
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shava72
Ответ Dinamik1
Руки прочь от Мешкова.Дзюба всю игру ходил ныл и жаловался выклянчивая пеналь.
В матче на встречных курсах, с высокими скоростями, ему ничего другого и не остается...
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вот это решение, скоро снимут Мажича...)
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Я за Крылья!
Да ладно???
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Всё знаю
Ответ AlexZhano__
А удаление тут каким боком? Максимум штрафной удар, даже жёлтую давать можно лишь с натяжкой.
Правило есть такое. Когда игрок выходит один на один и его сбивают - это удаление.
Иванов так в первом туре защитника Нижнего удалил.
А тут не удалил.
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Mandanda da
Ответ Циник Петербургский
Лишение явной возможности забить гол. Правила такие.
нуууууу не явная возможность.... штрафной назначить можно было, но вар в это дело не вмешивается, так что сори
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Pilgui 1970
Ответ Всё знаю
Правило есть такое. Когда игрок выходит один на один и его сбивают - это удаление. Иванов так в первом туре защитника Нижнего удалил. А тут не удалил.
А разве у Александрова тогда не вторая жёлтая была?
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