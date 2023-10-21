«Фол Фернандеса на Дзюбе – не красная карточка. Артема успевали перекрывать». Тихонов о падении форварда «Локо»
Андрей Тихонов не считает, что фол на Артеме Дзюбе заслуживал удаления.
На 58‑й минуте форвард «Локомотива» Артем Дзюба упал в результате столкновения с защитником Роберто Фернандесом на краю штрафной площади «Динамо». Рефери Сергей Иванов нарушения правил не зафиксировал.
«Игра очень понравилась. Почти без центра поля. Побольше бы таких игр. Команды шли вперед. У обеих команд было много подходов. 15 угловых, 13 ударов в створ ворот. Люди, которые смотрели матч, думаю, получили удовольствие. Даже при итоговом счете 0:0.
Фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса на Дзюбе – это не красная карточка. Дзюбу успевали перекрывать в защите. Если бы еще один игрок обороны «Динамо» [Николас Маричаль] был на метра два‑три позади, чем встречали Артема, тогда да», – сказал бывший игрок «Спартака».
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ну вам никогда не угодишь)
Вас послушать, так Дзюба самый хреновый в мире, но по факту это лучший российский нападающий последних лет🤷♂️