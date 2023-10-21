«Фол Фернандеса на Дзюбе – не красная карточка. Артема успевали перекрывать». Тихонов о падении форварда «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Матч ТВ Роберто Фернандес Николас Маричаль Футбол

Андрей Тихонов не считает, что фол на Артеме Дзюбе заслуживал удаления.

На 58‑й минуте форвард «Локомотива» Артем Дзюба упал в результате столкновения с защитником Роберто Фернандесом на краю штрафной площади «Динамо». Рефери Сергей Иванов нарушения правил не зафиксировал.

«Игра очень понравилась. Почти без центра поля. Побольше бы таких игр. Команды шли вперед. У обеих команд было много подходов. 15 угловых, 13 ударов в створ ворот. Люди, которые смотрели матч, думаю, получили удовольствие. Даже при итоговом счете 0:0.

Фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса на Дзюбе – это не красная карточка. Дзюбу успевали перекрывать в защите. Если бы еще один игрок обороны «Динамо» [Николас Маричаль] был на метра два‑три позади, чем встречали Артема, тогда да», – сказал бывший игрок «Спартака».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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pogbadrogba
Ответ Кирилл Демченко
да конечно это не красная , смысл вообще обсуждать данный момент , Дзюба просто не умеет зарабатывать пенальти
Дзюба не умеет зарабатывать пенальти😂
Ну вам никогда не угодишь)
Вас послушать, так Дзюба самый хреновый в мире, но по факту это лучший российский нападающий последних лет🤷‍♂️
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Дядя ТУРА
суть в том, что по итогу вообще ничего. даже штрафной не дали при явном фоле
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Ovsyankin
Ответ Кирилл Демченко
в чем он лучший?! ему просто повезло что он попал в зенит где сильные партнёры.
Как Заболотному, да?
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Фут.Боль
Ответ Кирилл Демченко
в чем он лучший?! ему просто повезло что он попал в зенит где сильные партнёры.
Его карьера не в Зените началась. Я, например,прекрасно помню дубль Тотенхэму в Кубке УЕФА за Спартак в 20 лет. Личность он неоднозначная, но как футболист по российским меркам топовый.
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Кирилл Демченко
Ответ Ovsyankin
Как Заболотному, да?
мальчик , ты не на того напал. Дзюба сезон 15/16, 16/17 когда был Халк забил только в рпл 30 голов и 10 голевых , в слд двух сезонах 17/18 18/19 когда уехал халк, когда перешёл заболотоный в зенит , Дзюба забил 15 голов. в слд двух сезонах Дзюба забил 37 . чувствуешь разницу ?! дзюба как и заболотоный очень сильно зависят от партнёров , поэтому такая разница .
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Viktor Martunov
Ответ pogbadrogba
Дзюба не умеет зарабатывать пенальти😂 Ну вам никогда не угодишь) Вас послушать, так Дзюба самый хреновый в мире, но по факту это лучший российский нападающий последних лет🤷‍♂️
Да никто с вами, пока, не спорит, лучший? возможно, но в сравнение с кем?
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