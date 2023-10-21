«Фол Фернандеса на Дзюбе – не красная карточка. Артема успевали перекрывать». Тихонов о падении форварда «Локо»

Андрей Тихонов не считает, что фол на Артеме Дзюбе заслуживал удаления.

На 58‑й минуте форвард « » упал в результате столкновения с защитником на краю штрафной площади «Динамо». Рефери Сергей нарушения правил не зафиксировал.

«Игра очень понравилась. Почти без центра поля. Побольше бы таких игр. Команды шли вперед. У обеих команд было много подходов. 15 угловых, 13 ударов в створ ворот. Люди, которые смотрели матч, думаю, получили удовольствие. Даже при итоговом счете 0:0.

Фол игрока « » Роберто Фернандеса на Дзюбе – это не красная карточка. Дзюбу успевали перекрывать в защите. Если бы еще один игрок обороны «Динамо» [Николас Маричаль] был на метра два‑три позади, чем встречали Артема, тогда да», – сказал бывший игрок «Спартака».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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