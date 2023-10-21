Представитель Дзюбы о контакте форварда с Фернандесом: «Чистейшая красная. Куда смотрел ВАР?»

Представитель Артема Дзюбы уверен, что на его клиенте был фол последней надежды.

На 58‑й минуте матча «Локомотив» – « » (0:0) форвард « » упал в результате столкновения с защитником на краю штрафной площади «Динамо». Рефери Сергей нарушения правил не зафиксировал.

«В моем понимании это чистейшая красная карточка. Ладно арбитр находился, может быть, на расстоянии, не видел момента. Но куда смотрел ВАР, почему так быстро закончилась проверка? Мне кажется, всем очевидно, что там было нарушение, в моем понимании футбола, претендующее на красную карточку как фол последней надежды.

Пенальти там не было, но назначать штрафной и показывать красную карточку судья, по моему мнению, обязан был. Это повлияло бы на дальнейший исход игры.

Очень странно, что у нас одинаковые моменты трактуются по-разному. Можно вспомнить момент в матче «Пари НН» с «Зенитом», когда Александрова удалили примерно за такую же историю, даже, наверное, при меньшей степени нарушения. Здесь почему-то и судья, и ВАР приняли весьма странное решение», – заявил .

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию