Представитель Дзюбы о контакте форварда с Фернандесом: «Чистейшая красная. Куда смотрел ВАР?»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Роберто Фернандес Спорт-Экспресс Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы уверен, что на его клиенте был фол последней надежды.

На 58‑й минуте матча «Локомотив» – «Динамо» (0:0) форвард «Локомотива» Артем Дзюба упал в результате столкновения с защитником Роберто Фернандесом на краю штрафной площади «Динамо». Рефери Сергей Иванов нарушения правил не зафиксировал.

«В моем понимании это чистейшая красная карточка. Ладно арбитр находился, может быть, на расстоянии, не видел момента. Но куда смотрел ВАР, почему так быстро закончилась проверка? Мне кажется, всем очевидно, что там было нарушение, в моем понимании футбола, претендующее на красную карточку как фол последней надежды. 

Пенальти там не было, но назначать штрафной и показывать красную карточку судья, по моему мнению, обязан был. Это повлияло бы на дальнейший исход игры.

Очень странно, что у нас одинаковые моменты трактуются по-разному. Можно вспомнить момент в матче «Пари НН» с «Зенитом», когда Александрова удалили примерно за такую же историю, даже, наверное, при меньшей степени нарушения. Здесь почему-то и судья, и ВАР приняли весьма странное решение», – заявил Леонид Гольдман.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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18 комментариев

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WhatZ
"Мне кажется, всем очевидно, что там было нарушение, в моем понимании футбола, претендующее на красную карточку как фол последней надежды"

Так "всем очевидно" или "в его понимании футбола"?
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Британский шпион
Кто-нибудь может объяснить, че это за «представитель» такой?) Оказывается с его тегом уже немало новостей публиковали, а я как-то не замечал. В чем его роль? Воевать с матч тв, судьями и хейтерами на стороне долгорукого хозяина-феодала? Знаю только «представителей» в суде у юр.лиц в профессиональном смысле. У кого еще они есть (зарубежом, про наш футбол не спрашиваю, тут все понятно, что Чуба — уникум для рпл)?
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Фут.Боль
ЖК и штрафной удар должны были назначить.
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shava72
Ну, раз это сказал Леонид, да еще и Гольдман - тут ошибки быть не может!:)))
Неплохо было бы агенту правила почитать, прежде чем выступать...
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xoms
Как такие неучи становится агентами, нет свистка нет проверки на карточку, все это знают, а агент нет
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юра георгиевский
Ключевая фраза в этом посте «в моём понимании» — дальше додумывайте сами о его «понимании».
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Viktor Martunov
Ответ Фут.Боль
ЖК и штрафной удар должны были назначить.
Это хотелки ваши, жди заседание, как его там...?
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Максим Салимзянов
Ответ WhatZ
"Мне кажется, всем очевидно, что там было нарушение, в моем понимании футбола, претендующее на красную карточку как фол последней надежды" Так "всем очевидно" или "в его понимании футбола"?
Думаю, он имел в виду нарушение - всем очевидное, а то, что фол именно на красную - это в его понимании футбола
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Viktor Martunov
Ответ shava72
Ну, раз это сказал Леонид, да еще и Гольдман - тут ошибки быть не может!:))) Неплохо было бы агенту правила почитать, прежде чем выступать...
Согласен, один в один подумал про Лëню, да ещё и Гольдмана.
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Viktor Martunov
Ответ Dark.Babysitter
члены ВАР комнаты за дошикам бегали походу
Ну какие дошики? вторую смену заканчиваешь?
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Karel
Ответ Британский шпион
Кто-нибудь может объяснить, че это за «представитель» такой?) Оказывается с его тегом уже немало новостей публиковали, а я как-то не замечал. В чем его роль? Воевать с матч тв, судьями и хейтерами на стороне долгорукого хозяина-феодала? Знаю только «представителей» в суде у юр.лиц в профессиональном смысле. У кого еще они есть (зарубежом, про наш футбол не спрашиваю, тут все понятно, что Чуба — уникум для рпл)?
Согласен.
"агенты" всякие сильную досаду вызывают. Инвазия какая-то в теле футбола. Хотел написать - в здоровом теле. А не смог, не согласен.

Так мало, теперь уже и "представители" футболисто появились.. Может, и плодится скоро начнут, как агенты. Ули, природа - плодись и размножайся, если условия есть.
Запаршивлен Большой футбол.

Еще удивляются, почему так Медиалига популярной становится, мол, за нее только "дети" только болеют..

Дети.. Дети быстро станут взрослыми..

А я уже начинаю понимать.. Молодые - они честные. Молодые - они какие-то идеалисты, революционеры - да им просто противен этот наш футбол с его бюджетными циничными распилами всего междуу всеми, с этими судами за неустойку в 300 млн. рублей за пол-года работы в клубе менеджером, и вообще..

Моя оценка - денежной паршей Большой футбол покрылся, как коростой.
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Ник Гре
Ответ Британский шпион
Кто-нибудь может объяснить, че это за «представитель» такой?) Оказывается с его тегом уже немало новостей публиковали, а я как-то не замечал. В чем его роль? Воевать с матч тв, судьями и хейтерами на стороне долгорукого хозяина-феодала? Знаю только «представителей» в суде у юр.лиц в профессиональном смысле. У кого еще они есть (зарубежом, про наш футбол не спрашиваю, тут все понятно, что Чуба — уникум для рпл)?
Не очень умным людям нужен "говорящий рот" - тот, кто переводит гневный мат и бред клиентов на нормальный язык. Иначе субъекта в бутсах немного оштрафуют или дискву выпишут.
Таков их удел, представительский - принимать удар на себя...
Имхо.
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RSI
Ответ WhatZ
"Мне кажется, всем очевидно, что там было нарушение, в моем понимании футбола, претендующее на красную карточку как фол последней надежды" Так "всем очевидно" или "в его понимании футбола"?
Ваш ответ прямо по сути вопроса. Демагогия((
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WhatZ
Ответ Сергей Нагорнов
Всем очевидно
...что у него свое понимание футбола."

Вы же договаривайте =)
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Сергей Нагорнов
Ответ WhatZ
"Мне кажется, всем очевидно, что там было нарушение, в моем понимании футбола, претендующее на красную карточку как фол последней надежды" Так "всем очевидно" или "в его понимании футбола"?
Всем очевидно
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Дональд Сабвейский
Я скажу только одно слово по поводу произошедшего: Заговор!!
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Иван Шуткин
Что ты несешь?)Чуть затронул
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