Представитель Дзюбы о контакте форварда с Фернандесом: «Чистейшая красная. Куда смотрел ВАР?»
Представитель Артема Дзюбы уверен, что на его клиенте был фол последней надежды.
На 58‑й минуте матча «Локомотив» – «Динамо» (0:0) форвард «Локомотива» Артем Дзюба упал в результате столкновения с защитником Роберто Фернандесом на краю штрафной площади «Динамо». Рефери Сергей Иванов нарушения правил не зафиксировал.
«В моем понимании это чистейшая красная карточка. Ладно арбитр находился, может быть, на расстоянии, не видел момента. Но куда смотрел ВАР, почему так быстро закончилась проверка? Мне кажется, всем очевидно, что там было нарушение, в моем понимании футбола, претендующее на красную карточку как фол последней надежды.
Пенальти там не было, но назначать штрафной и показывать красную карточку судья, по моему мнению, обязан был. Это повлияло бы на дальнейший исход игры.
Очень странно, что у нас одинаковые моменты трактуются по-разному. Можно вспомнить момент в матче «Пари НН» с «Зенитом», когда Александрова удалили примерно за такую же историю, даже, наверное, при меньшей степени нарушения. Здесь почему-то и судья, и ВАР приняли весьма странное решение», – заявил Леонид Гольдман.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Так "всем очевидно" или "в его понимании футбола"?
Неплохо было бы агенту правила почитать, прежде чем выступать...
"агенты" всякие сильную досаду вызывают. Инвазия какая-то в теле футбола. Хотел написать - в здоровом теле. А не смог, не согласен.
Так мало, теперь уже и "представители" футболисто появились.. Может, и плодится скоро начнут, как агенты. Ули, природа - плодись и размножайся, если условия есть.
Запаршивлен Большой футбол.
Еще удивляются, почему так Медиалига популярной становится, мол, за нее только "дети" только болеют..
Дети.. Дети быстро станут взрослыми..
А я уже начинаю понимать.. Молодые - они честные. Молодые - они какие-то идеалисты, революционеры - да им просто противен этот наш футбол с его бюджетными циничными распилами всего междуу всеми, с этими судами за неустойку в 300 млн. рублей за пол-года работы в клубе менеджером, и вообще..
Моя оценка - денежной паршей Большой футбол покрылся, как коростой.
Таков их удел, представительский - принимать удар на себя...
Имхо.
Вы же договаривайте =)