Представитель Дзюбы о контакте форварда с Фернандесом: «Артему было очень больно. Результат мог измениться в случае удаления»

Представитель Артема Дзюбы высказался о состоянии игрока после столкновения.

На 58‑й минуте матча «Локомотив» – « » (0:0) форвард « » упал в результате столкновения с защитником на краю штрафной площади «Динамо». Рефери Сергей нарушения правил не зафиксировал.

«Что касается Артема, то степень повреждения не знаю, это надо узнавать в клубе. Видимо, будут какие-то обследования. Очевидно, что ему было очень больно в том эпизоде. Защитник, я так понимаю, попал в нерв.

Артем никак не мог удержаться на ногах, поэтому падение ввиду контакта с игроком не было умышленным со стороны нападающего. На мой взгляд, это вопиющая ошибка всего судейского корпуса этого матча.

Повторюсь, вдвойне вызывает недоумение решение ВАР, которые имели возможность посмотреть повтор с разных точек и убедиться, что там действительно было касание со стороны защитника, которое повлияло на эпизод. Стопроцентный фол. «Локомотив» сам решит, подавать ли запрос в ЭСК РФС, но от этого результат матча уже не изменится, хотя, возможно, мог бы в случае удаления. К сожалению, у нас судейские ошибки становятся тенденцией, это немного расстраивает», – заявил .

🤮 И Дзюба горит из-за судей: зол, что не дали фол при выходе один на один. Похоже, он прав

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