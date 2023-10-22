Представитель Дзюбы о контакте форварда с Фернандесом: «Артему было очень больно. Результат мог измениться в случае удаления»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов агенты Роберто Фернандес Спорт-Экспресс Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы высказался о состоянии игрока после столкновения.

На 58‑й минуте матча «Локомотив» – «Динамо» (0:0) форвард «Локомотива» Артем Дзюба упал в результате столкновения с защитником Роберто Фернандесом на краю штрафной площади «Динамо». Рефери Сергей Иванов нарушения правил не зафиксировал.

«Что касается Артема, то степень повреждения не знаю, это надо узнавать в клубе. Видимо, будут какие-то обследования. Очевидно, что ему было очень больно в том эпизоде. Защитник, я так понимаю, попал в нерв.

Артем никак не мог удержаться на ногах, поэтому падение ввиду контакта с игроком не было умышленным со стороны нападающего. На мой взгляд, это вопиющая ошибка всего судейского корпуса этого матча.

Повторюсь, вдвойне вызывает недоумение решение ВАР, которые имели возможность посмотреть повтор с разных точек и убедиться, что там действительно было касание со стороны защитника, которое повлияло на эпизод. Стопроцентный фол. «Локомотив» сам решит, подавать ли запрос в ЭСК РФС, но от этого результат матча уже не изменится, хотя, возможно, мог бы в случае удаления. К сожалению, у нас судейские ошибки становятся тенденцией, это немного расстраивает», – заявил Леонид Гольдман.

🤮 И Дзюба горит из-за судей: зол, что не дали фол при выходе один на один. Похоже, он прав

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Дурачок
Артемон сегодня пару раз пытался из стоячего положения, не на скорости, пойти в обводку. Ну что ж, надо признать, у любого, даже пьяного школьника, это получилось бы гораздо лучше.
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OLD Apple52NN
Колено в колено - это ужасно! Даже в шайбе за это выгоняют с площадки, хотя у хоккеистов есть наколенники.
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Lokovorot
нормально сыграл дзюба, хватит хаять. ну не повезло в завершающей стадии,и в обводки какието шел,заведомо проигрышные, но кучу мячей выиграл и отдавал пас периодически обостряющий неплохо, глушенков ниже уровня сыграл. и в обороне полезно.один из лучших в матче.
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