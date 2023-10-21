Экс-судья Николаев о падении Дзюбы у штрафной «Динамо»: «В идеале – красная Фернандесу за лишение явной возможности забить. Иванов в идентичной ситуации удалял игрока «Пари НН»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Алексей Николаев Сергей Сергеевич Иванов Роберто Фернандес Футбол

Алексей Николаев считает, что судья Сергей Иванов мог удалять игрока «Динамо».

На 58‑й минуте форвард «Локомотива» Артем Дзюба в результате столкновения с защитником Роберто Фернандесом на краю штрафной площади «Динамо». Рефери нарушения правил не зафиксировал.

«Скажу сразу, что правильным решением в этой ситуации было назначить штрафной удар. Если мы дальше рассуждаем о последовательности и возможности забить гол следующим касанием, то можно говорить и о красной карточке.

Тем более в первом туре Сергей Иванов работал на матче «Пари НН» – «Зенит» в Нижнем Новгороде, в схожей ситуации он показал красную карточку [Виктору Александрову]. Моменты совершенно идентичные, очень похожие.

Почему без красной карточки? Думаю, что позиция игроков защищающейся команды смутила, все‑таки они были не так далеко, но не настолько, что рассматривались как игроки, которые могли вступить в единоборство. Я думаю, это обсуждаемый вопрос.

Идеальное решение – фол, который не был зафиксирован, и, соответственно, красная карточка за лишение явной возможности забить гол», – отметил бывший судья ФИФА.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ezheloko
как можно профессиональному судье, стоящему в трех метрах от эпизода не заметить такое нарушение? Ну вот как? Три матча тура - три напрочь идиотских решения, повлиявших на итог.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexsem69
Жёлтая и штрафной удар. Контакт был до штрафной!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Pepel
Желтая и штрафной..
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Дремов
Максимум желтая и штрафной удар. А до вар могли бы еще желтую за симуляцию дать Дзюбе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azax
Там до явной возможности далеко было. Николаев дъуойка.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий