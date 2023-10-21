Экс-судья Николаев о падении Дзюбы у штрафной «Динамо»: «В идеале – красная Фернандесу за лишение явной возможности забить. Иванов в идентичной ситуации удалял игрока «Пари НН»
Алексей Николаев считает, что судья Сергей Иванов мог удалять игрока «Динамо».
На 58‑й минуте форвард «Локомотива» Артем Дзюба в результате столкновения с защитником Роберто Фернандесом на краю штрафной площади «Динамо». Рефери нарушения правил не зафиксировал.
«Скажу сразу, что правильным решением в этой ситуации было назначить штрафной удар. Если мы дальше рассуждаем о последовательности и возможности забить гол следующим касанием, то можно говорить и о красной карточке.
Тем более в первом туре Сергей Иванов работал на матче «Пари НН» – «Зенит» в Нижнем Новгороде, в схожей ситуации он показал красную карточку [Виктору Александрову]. Моменты совершенно идентичные, очень похожие.
Почему без красной карточки? Думаю, что позиция игроков защищающейся команды смутила, все‑таки они были не так далеко, но не настолько, что рассматривались как игроки, которые могли вступить в единоборство. Я думаю, это обсуждаемый вопрос.
Идеальное решение – фол, который не был зафиксирован, и, соответственно, красная карточка за лишение явной возможности забить гол», – отметил бывший судья ФИФА.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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