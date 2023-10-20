Хави надеется, что Левандовски сыграет с «Реалом»: «Он лидер, чудо для команды. Его боль уменьшается»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига травмы Роберт Левандовски календарь Класико Футбол

Хави надеется, что Роберт Левандовски сможет сыграть с «Реалом».

35-летний нападающий «Барселоны» 4 октября получил травму связок голеностопа в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:0). Сообщалось, что поляк может пропустить больше месяца из-за и не сыграть в класико с «Реалом» 28 октября.

«Надеюсь, что он сыграет. Он хорошо себя чувствует, движется вперед. Ему может быть больно, но он хочет играть. Он лидер, он чудо для команды. Он хочет играть, и с каждым днем его боль все уменьшается.

Травмы происходят из-за календаря, а иногда и из-за невезения. У нас травмы у трех важных игроков, им не повезло. Календарь настолько перегружен, что возникают такие травмы. Ощущения игрока – это ключевой момент», – сказал главный тренер «Барсы» Хави.

Роберт забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 8 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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5 комментариев

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ljolik888
Чем лучше составы у команд в классико , тем лучше для болельщиков !
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