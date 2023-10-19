«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с лого группы Rolling Stones.

Каталонский клуб сегодня официально сообщил об этом.

Фото: fcbarcelona.com

Напомним, «Барселона» проводит класико в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Матч с «Реалом» запланирован на 28 октября.

Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.

В прошлом сезоне на форму «Барселоны» в матчах с «Реалом» были нанесены логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию