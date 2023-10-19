«Барса» в форме с лого Rolling Stones сыграет против «Реала» – в честь первого за 18 лет альбома группы

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«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с лого группы Rolling Stones.

Каталонский клуб сегодня официально сообщил об этом.

Фото: fcbarcelona.com

Напомним, «Барселона» проводит класико в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Матч с «Реалом» запланирован на 28 октября.

Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.

В прошлом сезоне на форму «Барселоны» в матчах с «Реалом» были нанесены логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.

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61 комментарий

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Алексей Агеев
Ответ & Co1366
Решение интересное, но логотип какой то несерьёзный.
Такой вот логотип у RS. 50 лет уже как, поздновато обновлять )
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Cearvm
Ого, интересная тема!
+44
-3
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Bazilic
Футболку Барсы с лого Эминема сразу куплю)
+35
-7
+28
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AurelioDeLaurentis
с таким логотипом нужно обязательно побеждать, при проигрыше неприличных мемов долго ждать не придется
+17
-1
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Evergreen
Ответ & Co1366
Решение интересное, но логотип какой то несерьёзный.
Эх, в 1970-м году не подумали, что расстроят комментатора спортса в 2023-м несерьезным логотипом (
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Однажды в Космосе
как же это круто.
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old folk
Только ради этого фото стоило подписываться со Спотифай
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amadeus_amadeus
Это круто. Rolling Stones легенды. Респект Барсе
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Rus Donskoy
так ударим рок в этой трущобе!))))
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Мага Аушев
Как постарел Левандовски
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Lindeman
Легенды, а не какой нибудь Дрейк
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AurelioDeLaurentis
Ответ Bazilic
Футболку Барсы с лого Эминема сразу куплю)
а какой у него лого ?
Marshal Matters ||| , то есть M M или буква E наоборот
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Bazilic
Ответ AurelioDeLaurentis
а какой у него лого ? Marshal Matters ||| , то есть M M или буква E наоборот
Обычно буква Е наоборот, но эта коллаборация возможно только тогда, когда он хоть что-то новое выпустит
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Tornado S
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
намекает что реал судейский клубчик
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Bazilic
Покрасят Реал в черный
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JuVero
Ответ Bazilic
Футболку Барсы с лого Эминема сразу куплю)
оригинал до тебя не дойдет. Их мизерное количество будет)
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Bazilic
Ответ dr. cage
От "на нашей формы не будет никаких логотипов кроме благотворительного Юнисеф" до "любой каприз за ваши деньги, хоть каждую неделю форму будем перечерчивать"
Времена поменялись, какой дурак откажется от десятков миллионов в год?
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forsp
Ответ huntoil11
Выглядит прикольно, но иногда кажется, что клубы ла лиги , в тч и гранды , ищут чуть ли не любые способы рекламы и хоть какого то зароботка.
А что в этом плохого? Не на гос бабки же существовать. И не букмекеров рекламируют, а другую сферу развлечений.
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Lindeman
Ответ dr. cage
От "на нашей формы не будет никаких логотипов кроме благотворительного Юнисеф" до "любой каприз за ваши деньги, хоть каждую неделю форму будем перечерчивать"
До 2006 года у Барсы не было на форме никаких лого, что очень достойно для такого большого клуба
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AurelioDeLaurentis
Ответ JuVero
оригинал до тебя не дойдет. Их мизерное количество будет)
это странно, потому что фанатов Эминема очень много не только в России
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abdulakushev@yandex.ru
Изображение на футболке Реала в таком случае и представлять не нужно. Все очевидно
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AurelioDeLaurentis
Ответ Мага Аушев
Как постарел Левандовски
Левандовский, Феликс, Де Йонг 😁😁😁
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Ничего Нового
Это круто придумали. Вот где молодцы, там молодцы!
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Старый Знакомый
Ответ AurelioDeLaurentis
с таким логотипом нужно обязательно побеждать, при проигрыше неприличных мемов долго ждать не придется
напрашивается)))
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Man in Blanco
Ответ Bazilic
Футболку Барсы с лого Эминема сразу куплю)
А Эминем альбом дропает скоро?
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