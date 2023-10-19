«Барса» в форме с лого Rolling Stones сыграет против «Реала» – в честь первого за 18 лет альбома группы
«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с лого группы Rolling Stones.
Каталонский клуб сегодня официально сообщил об этом.
Фото: fcbarcelona.com
Напомним, «Барселона» проводит класико в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Матч с «Реалом» запланирован на 28 октября.
Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.
В прошлом сезоне на форму «Барселоны» в матчах с «Реалом» были нанесены логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.
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