Жоан Лапорта: «У нас с Флорентино надлежащие отношения. Я бы хотел, чтобы он приехал на «Камп Ноу», потому что класико – это лучшее шоу в мире»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Флорентино Перес Камп Ноу Класико Футбол

Жоан Лапорта хочет, чтобы Флорентино Перес посетил ближайшее класико.

«Барселона» примет «Реал» 28 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги.

«У нас с Флорентино надлежащие отношения. Не знаю, приедет ли он на «Камп Ноу», в прошлый раз не приехал.

Я бы хотел, чтобы он приехал, потому что класико – это лучшее шоу в мире. Для обоих клубов было бы здорово, если бы во время матча их представляли президенты», – сказал президент «Барсы» в эфире Catalunya Ràdio.

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5 комментариев

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Сикарио
Уважает хозяина.
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sitnik
А зачем ему ехать на Камп Ноу, если играть будут на Монтжуик?
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