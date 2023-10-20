Жоан Лапорта: «У нас с Флорентино надлежащие отношения. Я бы хотел, чтобы он приехал на «Камп Ноу», потому что класико – это лучшее шоу в мире»

Жоан Лапорта хочет, чтобы Флорентино Перес посетил ближайшее класико.

« » примет « » 28 октября в рамках 11-го тура .

«У нас с надлежащие отношения. Не знаю, приедет ли он на «Камп Ноу», в прошлый раз не приехал.

Я бы хотел, чтобы он приехал, потому что класико – это лучшее шоу в мире. Для обоих клубов было бы здорово, если бы во время матча их представляли президенты», – сказал президент «Барсы» в эфире Catalunya Ràdio.

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