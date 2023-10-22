Мостовой о Джикии: «Я давно говорил, что Бабич посадит его на скамейку. Не надо ставить крест, лет 5 на хорошем уровне в РПЛ он еще поиграет»

Александр Мостовой призвал не ставить крест на Георгии Джикии.

29-летний защитник « » оставался в запасе в последних трех матчах красно-белых в Мир РПЛ.

« – отличный футболист, хороший защитник. Но я давно еще говорил, что посадит его на скамейку, это часть футбола. Джикии нужно терпеть, бороться за свое место в составе.

Ему 30 лет, он еще спокойно поиграет лет пять на хорошем уровне в РПЛ, не надо ставить на нем крест. По меркам это качественный защитник», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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