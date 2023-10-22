Мостовой о Джикии: «Я давно говорил, что Бабич посадит его на скамейку. Не надо ставить крест, лет 5 на хорошем уровне в РПЛ он еще поиграет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия Срджан Бабич Футбол

Александр Мостовой призвал не ставить крест на Георгии Джикии.

29-летний защитник «Спартака» оставался в запасе в последних трех матчах красно-белых в Мир РПЛ.

«Джикия – отличный футболист, хороший защитник. Но я давно еще говорил, что Бабич посадит его на скамейку, это часть футбола. Джикии нужно терпеть, бороться за свое место в составе.

Ему 30 лет, он еще спокойно поиграет лет пять на хорошем уровне в РПЛ, не надо ставить на нем крест. По меркам РПЛ это качественный защитник», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ Алексей Иванов
Ну пять лет вряд ли....
Где-нибудь в Урале или чае - вполне
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Вечное "я говорил". Как же много Мостовой говорит.Пророк нашего футбола.
При этом как он мог вообще «давно» об этом говорить, если Бабич приехал полтора месяца назад?
Хотя, судя по ежедневным ежечасным высказываниям, для Мостового даже позавчерашний день уже «давно говорил»
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Вечное "я говорил". Как же много Мостовой говорит.Пророк нашего футбола.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Ну пять лет вряд ли....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
пусть играет в другом месте, увы, Спартаку он уже не помощник...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Есть вероятность, что Джикия с Бабичем выйдут вместе и найдут баланс в защите Спартака так же как, Кутепов с Игнашевичем в сборной, ну или хотя бы как Джикия с Жиго...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
Джикия Бабича зазовёт на шашлыки, хинкали спецом, откормит его и Бабич сядет на лавку под Джикия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Есть статистика по использованию буквы Я,Мостовым?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Очки Дани Алвеса
При этом как он мог вообще «давно» об этом говорить, если Бабич приехал полтора месяца назад? Хотя, судя по ежедневным ежечасным высказываниям, для Мостового даже позавчерашний день уже «давно говорил»
Мостовой много толковых вещей говорит, но и бестолковые тоже говорит...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ Вячеслав Припузов
Есть вероятность, что Джикия с Бабичем выйдут вместе и найдут баланс в защите Спартака так же как, Кутепов с Игнашевичем в сборной, ну или хотя бы как Джикия с Жиго...
два левоногих цз? такое возможно только в схеме с тремя цз, по которой, как говорил Абаскаль, он никогда играть не будет.
Джикия присел под прямого конкурента по позиции, который лучше него во всём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
два левоногих цз? такое возможно только в схеме с тремя цз, по которой, как говорил Абаскаль, он никогда играть не будет. Джикия присел под прямого конкурента по позиции, который лучше него во всём
Чем черт не шутит, может это произойдёт уже сегодня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марксово Поле
Ответ Вячеслав Припузов
Чем черт не шутит, может это произойдёт уже сегодня
А зачем ? Джикия хуже Дуарте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий