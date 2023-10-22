Мостовой о Джикии: «Я давно говорил, что Бабич посадит его на скамейку. Не надо ставить крест, лет 5 на хорошем уровне в РПЛ он еще поиграет»
Александр Мостовой призвал не ставить крест на Георгии Джикии.
29-летний защитник «Спартака» оставался в запасе в последних трех матчах красно-белых в Мир РПЛ.
«Джикия – отличный футболист, хороший защитник. Но я давно еще говорил, что Бабич посадит его на скамейку, это часть футбола. Джикии нужно терпеть, бороться за свое место в составе.
Ему 30 лет, он еще спокойно поиграет лет пять на хорошем уровне в РПЛ, не надо ставить на нем крест. По меркам РПЛ это качественный защитник», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Хотя, судя по ежедневным ежечасным высказываниям, для Мостового даже позавчерашний день уже «давно говорил»
Джикия присел под прямого конкурента по позиции, который лучше него во всём