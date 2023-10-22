Жулио Баптиста: «Беллингем напоминает мне Зидана и Лэмпарда. У Джуда есть голова на плечах»

Теги Фрэнк Лэмпард Жулио Баптиста Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Жулио Баптиста сравнил Джуда Беллингема с Зинедином Зиданом и Фрэнком Лэмпардом.

– Играя за «Реал», ты оказываешься на виду. Мне кажется, у Джуда есть голова на плечах. Он знает, как справиться с успехом и давлением.

Однако желательно быть с ним терпеливым, ведь мы знаем, что такое страсть в футболе. Когда у человека все получается, мы его сильно хвалим, а если результаты падают, то его не воспринимают так же.

Сейчас Джуд в порядке, он переживает приятный период. Но Беллингем должен быть готов к тому, что не все будет так хорошо.

– Кого он вам напоминает?

– У него есть сильные стороны некоторых звезд прошлого и напоминает мне Зидана. Я не думаю, что он обладает техническим совершенством Зидана, но у него больше возможностей для забивания голов.

Он также напоминает мне Лэмпарда. Его идеальная позиция – атакующий полузащитник, который может свободно перемещаться и быть ближе к воротам, – сказал экс-форвард «Реала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Артём Поддубный
Манера игры похожа на Зидана, его техника, пластичность. Конечно уровень пока не тот, но посмотрим что будет дальше.
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corazón blanco
Ответ rigobersong
глоры реала не весь мир, успокойся:)
Так я ведь не только про болельщиков Мадрида говорю. Сотни бывших и действующих футболистов называют их одними из лучших, тысячи экспертов или ты думаешь, что твое мнение больше имеет вес, чем их все вместе взятые? Вот как раз таки ты и живешь в своем мире, пытаясь навязать общественности свое «истинное и правильное» мнение.
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Артем Гладских
Белингем очень хороший , перспективный игрок! удачи ему!
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Хан Сахан
Ответ Артём Поддубный
Манера игры похожа на Зидана, его техника, пластичность. Конечно уровень пока не тот, но посмотрим что будет дальше.
Зидан тоже с прозвища «черный кот» начинал)
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melmi
Ответ Артём Поддубный
Потенциал у Беллингема такой что он сможет и превзойти своего кумира
Самое главное без травм . Его вездесущность и лошадиное здоровье ( в хорошем смысле ) поражают
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corazón blanco
Ответ Бене Гессерит
У тебя своего мнения нет, что ты чужие взвешиваешь? У него такое мнение, тебе что от этого? Ещё и эта чушь «весь мир знает», норм за весь мир пульнул
Мое мнение он прекрасно знает ( тем более он же сказал, что мнение болельщиков Мадрида его не интересует- якобы предвзятое), но мнение которое подкреплено мнением экспертным и бывшими игроками ( которые явно знают нечто больше в мире футбола, чем мы - обычные болельщики и пользователи спортивного сайта) имеет больший вес. За весь футбольный мир)
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Владимир Владимир
Ого, кто объявился. Неплохой был футболист, классная левая нога.
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Артём Поддубный
Ответ Хан Сахан
Зидан тоже с прозвища «черный кот» начинал)
Потенциал у Беллингема такой что он сможет и превзойти своего кумира
0
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Артём Поддубный
Ответ melmi
Самое главное без травм . Его вездесущность и лошадиное здоровье ( в хорошем смысле ) поражают
Молодой просто, дальше на смену лошадиному злоровью должен прийти большой опыт.
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Странное сравнение, ведь у алжирского гопника из марсельсой подворотни ее не было:))
Риго, привет. Сколько бы ты не пытался убеждать себя и принижать Зидана у тебя это не получится. Конечно ты можешь, что угодно писать о нем и Модриче, считать их слабыми футболистами, но ведь весь мир знает, что это не так. И в глубине души ты тоже это знаешь) Не забывай об этом)
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Бене Гессерит
Ответ corazón blanco
Так я ведь не только про болельщиков Мадрида говорю. Сотни бывших и действующих футболистов называют их одними из лучших, тысячи экспертов или ты думаешь, что твое мнение больше имеет вес, чем их все вместе взятые? Вот как раз таки ты и живешь в своем мире, пытаясь навязать общественности свое «истинное и правильное» мнение.
У тебя своего мнения нет, что ты чужие взвешиваешь? У него такое мнение, тебе что от этого? Ещё и эта чушь «весь мир знает», норм за весь мир пульнул
0
0
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