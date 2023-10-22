Жулио Баптиста: «Беллингем напоминает мне Зидана и Лэмпарда. У Джуда есть голова на плечах»

Жулио Баптиста сравнил Джуда Беллингема с Зинедином Зиданом и Фрэнком Лэмпардом.

– Играя за «Реал», ты оказываешься на виду. Мне кажется, у Джуда есть голова на плечах. Он знает, как справиться с успехом и давлением.

Однако желательно быть с ним терпеливым, ведь мы знаем, что такое страсть в футболе. Когда у человека все получается, мы его сильно хвалим, а если результаты падают, то его не воспринимают так же.

Сейчас Джуд в порядке, он переживает приятный период. Но Беллингем должен быть готов к тому, что не все будет так хорошо.

– Кого он вам напоминает?

– У него есть сильные стороны некоторых звезд прошлого и напоминает мне Зидана. Я не думаю, что он обладает техническим совершенством Зидана, но у него больше возможностей для забивания голов.

Он также напоминает мне Лэмпарда. Его идеальная позиция – атакующий полузащитник, который может свободно перемещаться и быть ближе к воротам, – сказал экс-форвард «Реала».

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