Гол Вальверде «Севилье» отменили после ВАР из-за офсайда у Беллингема

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи видеоповторы Эрьян Нюланд Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Федерико Вальверде Джуд Беллингем Футбол

Гол «Реала» «Севилье» был отменен из-за офсайда у Джуда Беллингема.

На 4-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги забил хавбек «Мадрида» Федерико Вальверде: он добил мяч в сетку с острого угла после того, как его партнер Джуд Беллингем столкнулся с вратарем «Севильи» Эрьяном Нюландом. Перед этим Вальверде выиграл верховую борьбу на границе штрафной, отдав пас Беллингему.

После просмотра повтора с помощью ВАР арбитр Рикардо Бенгоэчеа решил отменить гол: Беллингем находился в офсайде в момент паса Вальверде.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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6 комментариев

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Артём Поддубный
Ответ JENNINGS
Страшно представить, что было бы на ветке матча «Барсы», если бы её 2 гола отменил арбитр, проглядел бы игру рукой игрока соперника и угловой в их пользу
сказали бы что всему виной социальный мадридизм.
+25
-4
+21
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JENNINGS
Страшно представить, что было бы на ветке матча «Барсы», если бы её 2 гола отменил арбитр, проглядел бы игру рукой игрока соперника и угловой в их пользу
+18
-8
+10
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corazón blanco
Ну вообще все справедливо, чуть-чуть но все же Беллингем залез в офсайд.
+12
-7
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войд
Как обычно перед класико бчк ставит на матч Реала своего ручного свистуна
Я так понимаю класико будет судить другая легенда полосатых Эрнандес Эрнандес)
+1
-1
0
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ZA.RMA
Ответ Yubaba
Хорошо, что вы согласны. Это важно, всего хорошего.
Хорошо, что Вы сказали об этом. Это важно!
0
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