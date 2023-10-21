Гол Вальверде «Севилье» отменили после ВАР из-за офсайда у Беллингема
Гол «Реала» «Севилье» был отменен из-за офсайда у Джуда Беллингема.
На 4-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги забил хавбек «Мадрида» Федерико Вальверде: он добил мяч в сетку с острого угла после того, как его партнер Джуд Беллингем столкнулся с вратарем «Севильи» Эрьяном Нюландом. Перед этим Вальверде выиграл верховую борьбу на границе штрафной, отдав пас Беллингему.
После просмотра повтора с помощью ВАР арбитр Рикардо Бенгоэчеа решил отменить гол: Беллингем находился в офсайде в момент паса Вальверде.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Я так понимаю класико будет судить другая легенда полосатых Эрнандес Эрнандес)