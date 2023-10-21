Гол Вальверде «Севилье» отменили после ВАР из-за офсайда у Беллингема

Гол «Реала» «Севилье» был отменен из-за офсайда у Джуда Беллингема.

На 4-й минуте матча 10-го тура забил хавбек « » : он добил мяч в сетку с острого угла после того, как его партнер столкнулся с вратарем «Севильи» . Перед этим Вальверде выиграл верховую борьбу на границе штрафной, отдав пас Беллингему.

После просмотра повтора с помощью ВАР арбитр Рикардо Бенгоэчеа решил отменить гол: Беллингем находился в офсайде в момент паса Вальверде.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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