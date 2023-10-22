Акинфеев – 3-й вратарь в РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке (43,5). Овчинников – 1-й, Лунев – 2-й
Игорь Акинфеев – 3-й вратарь в РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке (43,5).
Вчера 37-летний вратарь ЦСКА сыграл на ноль против «Рубина» (0:0) в 12-м туре Мир РПЛ.
У него 3 сухих матча из 9 в этом сезоне, за карьеру в лиге – 240 в 552 играх.
По общему количеству игр на ноль он лидирует, на втором месте идет Сергей Рыжиков (130).
По проценту сухих матчей от общего числа игр Акинфеев занимает 3-е место с 43,5%. В топ-5 также входят Сергей Овчинников (49,6%), Андрей Лунев (44,0%), Юрий Лодыгин (40,2%), Гильерме (38,2%).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
В списке вратарей с наиболшим числом матчей, да. С наибольшим количеством сухих матчей - да.
Но по проценту сухих матчей, о чём и новость, Акинфеев безусловно третий.