Акинфеев – 3-й вратарь в РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке (43,5). Овчинников – 1-й, Лунев – 2-й

Игорь Акинфеев – 3-й вратарь в РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке (43,5).

Вчера 37-летний вратарь сыграл на ноль против « » (0:0) в 12-м туре Мир .

У него 3 сухих матча из 9 в этом сезоне, за карьеру в лиге – 240 в 552 играх.

По общему количеству игр на ноль он лидирует, на втором месте идет (130).

По проценту сухих матчей от общего числа игр занимает 3-е место с 43,5%. В топ-5 также входят Сергей Овчинников (49,6%), Андрей Лунев (44,0%), Юрий Лодыгин (40,2%), Гильерме (38,2%).

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