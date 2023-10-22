Акинфеев – 3-й вратарь в РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке (43,5). Овчинников – 1-й, Лунев – 2-й

Теги ЦСКА Рубин Игорь Акинфеев Сергей Рыжиков премьер-лига Россия Сергей Овчинников Гильерме Андрей Лунев Юрий Лодыгин Футбол

Игорь Акинфеев – 3-й вратарь в РПЛ по проценту сухих матчей в XXI веке (43,5).

Вчера 37-летний вратарь ЦСКА сыграл на ноль против «Рубина» (0:0) в 12-м туре Мир РПЛ.

У него 3 сухих матча из 9 в этом сезоне, за карьеру в лиге – 240 в 552 играх. 

По общему количеству игр на ноль он лидирует, на втором месте идет Сергей Рыжиков (130). 

По проценту сухих матчей от общего числа игр Акинфеев занимает 3-е место с 43,5%. В топ-5 также входят Сергей Овчинников (49,6%), Андрей Лунев (44,0%), Юрий Лодыгин (40,2%), Гильерме (38,2%). 

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15 комментариев

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Ответ Zed_patriot
нулев второй, трэш
за счёт клуба вырулил, впрочем про остальных можно сказать тоже самое, но Акинфеев стабилен на протяжении многих лет, а Лунёв сыграл мало, не факт что есть 200 матчей...
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pit4er
Тут понятно, что чем больше матчей сыграно, тем сложне иметь высокий процент
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Ответ QWertY
А помните те прекрасные времена, когда всем спортсом смотрели и переживали за антирекорд Игоряна в ЛЧ(
важен не антирекорд, а то сколько сыграл Акинфеев в этой самой ЛЧ...ни один из списка столько не сыграл...
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Лунёв сыграл мало матчей, Акинфеев безусловно первый номер в списке, второй Овчина...
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LokoMasteR
Босс легенда и капитан команды, млять!😂
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-1
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Eugn_eugn
Ответ Zed_patriot
нулев второй, трэш
Праймовый Лунев шикарный вратарь.
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Alex Slobodskikh
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Лунёв сыграл мало матчей, Акинфеев безусловно первый номер в списке, второй Овчина...
В каком списке Акинфеев безусловно первый??
В списке вратарей с наиболшим числом матчей, да. С наибольшим количеством сухих матчей - да.
Но по проценту сухих матчей, о чём и новость, Акинфеев безусловно третий.
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леннорыч-абрамович
Кстати, все эти люди - не авторитеты для краснодарского мушкетёра.
+5
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Zed_patriot
нулев второй, трэш
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за ЦСКА 2002
Ответ Zed_patriot
нулев второй, трэш
Я тоже удивился что Лунёв второй...
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Сергей Довлатов
Хорошая раньше была защита у Зенита.
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Александр Абхалимов
У Лунтика сколько игр?
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Динар
надо было Никите Медведеву после ухода Бердыева сразу курьеру завершать, был бы рекорд на века.
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