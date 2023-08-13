У Шунина 100 сухих игр в РПЛ. Сегодня он провел 350-й матч за «Динамо»

Теги Игорь Акинфеев Вячеслав Малафеев Роман Березовский Сергей Рыжиков премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Сергей Овчинников Антон Шунин Валерий Маслов Александр Филимонов Гильерме Александр Новиков Александр Беленов Александр Маховиков Футбол

Антон Шунин установил два достижения в матче «Динамо» с «Балтикой» (2:0).

Сегодняшняя игра стала для голкипера 350-й в составе «Динамо». Чаще за московский клуб играли лишь Валерий Маслов (351), Лев Яшин (358), Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).

Кроме того, Шунин провел сотый сухой матч в РПЛ. Больше их только у Александра Беленова (102), Романа Березовского (103), Александра Филимонова (118), Гильерме (119), Вячеслава Малафеева (121), Сергея Овчинникова (129), Сергея Рыжикова (134) и Игоря Акинфеева (245).

Статистику 36-летнего голкипера можно найти здесь.

У «Динамо» 3 победы подряд после двух поражений и ничьей. Следующая игра – с ЦСКА

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13 комментариев

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Вова Бурмицкий
Шунин Антоха целая эпоха!
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VanyaVanya063
Слабоватый всё вратарь за уши притянутый в основу , тот же Беленов вила списке на голову сильнее
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Peter Parker
К Динамо безразличен, но именно Антон мне всегда почему-то импонировал с самого начала, даже не вспомню почему запал в душу. Рад, что он наконец-то покорил эту отметку.
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Михаил1970
Ответ VanyaVanya063
Слабоватый всё вратарь за уши притянутый в основу , тот же Беленов вила списке на голову сильнее
Какая эпоха, такой и Антоха)
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Andrey Yaroslavtsev
Ему уже 36. Вот как время летит.
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Пашка Донофф
Рад конечно за Шунина. И в пердиве с нами был. Но отметка желанная пройдена. Надеюсь всё таки появится стабильный вратарь.
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Игорь Чернецов
Искренне рад за Антона!!!
Сегодня пару раз потащил, спасибо)
Желаю успехов в бизнесе постспортивном!!!
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T622222
29% сухих матчей это очень мало
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Mixos Demid
Антон сегодня был хорош! Зубами выгрыз свой сотый сухой матч!!!
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Александр
Антон мы болельщики ДИНАМО МОСКВА искренне рады за тебя.ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЕ ТЕБЕ И КОМАНДЕ... Радуйте нас почаще....
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Vitamin_B
Я рад за Антона. Да и наконец-тоикомментаторы перестанут в самом начале говорить, что может сыграть 100 сухой матч, а то надоели уже. Ну и все за один клуб, это достойно уважения!
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Shuller18
Поздравляю Шунина, но в каком же космосе находится Акинфеев по сухарям относительно других вратарей, больше тех же ста матчей от ближайшего преследователя
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