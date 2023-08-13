У Шунина 100 сухих игр в РПЛ. Сегодня он провел 350-й матч за «Динамо»
Антон Шунин установил два достижения в матче «Динамо» с «Балтикой» (2:0).
Сегодняшняя игра стала для голкипера 350-й в составе «Динамо». Чаще за московский клуб играли лишь Валерий Маслов (351), Лев Яшин (358), Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).
Кроме того, Шунин провел сотый сухой матч в РПЛ. Больше их только у Александра Беленова (102), Романа Березовского (103), Александра Филимонова (118), Гильерме (119), Вячеслава Малафеева (121), Сергея Овчинникова (129), Сергея Рыжикова (134) и Игоря Акинфеева (245).
Статистику 36-летнего голкипера можно найти здесь.
У «Динамо» 3 победы подряд после двух поражений и ничьей. Следующая игра – с ЦСКА
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Сегодня пару раз потащил, спасибо)
Желаю успехов в бизнесе постспортивном!!!