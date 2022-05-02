Депутат Терюшков: «Не факт, что Азия примет Россию. Надо создавать свою федерацию с дружественными Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР»

Роман Терюшков считает, что Россия должна создать свою конфедерацию футбола.

«Что касается перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, то напомню, что она также находится в составе Международной федерации футбола. ФИФА ранее уже наказала Россию. Тогда где гарантии, что мы в случае перехода в Азию избежим санкций? Не будет ли разрушенных ожиданий? И не факт, что примет нас.

Наша задача не уповать на возможность перехода в азиатский регион, а создавать свою федерацию совместно с дружественными странами: Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией, сюда же теперь входят Донецкая и Луганская народные республики.

Я был в ДНР, и местные спортсмены имеют большую потребность соревноваться в России. Также это касается и других стран, которые являются дружественными для России. Необходимо развивать совместно с ними как футбол, так и всю спортивную составляющую. Это тяжелое, но взвешенное, на мой взгляд, решение.

Еще в 2014 году президент РФ Владимир Путин не побоялся заявить на весь мир, что Крым и Севастополь являются частью российской территории. Считаю, что наш спорт также не должен бояться создавать альтернативное спортивное движение.

Надеюсь, в ближайшее время это будет реализовано», – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок».