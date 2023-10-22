Гаспар о деле Нейгреры: «Барса» не сделала ничего противозаконного. Однажды мы обсудим этичность, но дел прошлого: Ди Стефано, Фигу...»

Теги Луиш Фигу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Альфредо Ди Стефано Жоан Гаспар Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Гаспар упомянул футболистов «Реала», говоря о деле Негрейры.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

«Барса» не сделала ничего противозаконного. Мы должны верить в правосудие, и именно оно будет решать. 

Те, кто «любит» нас, вышли вперед и уже осудили нас. Однажды мы обсудим этичность, но этичность дел прошлого: Ди Стефано, Фигу...

В тот день, когда у нас не будет врагов, мы перестанем существовать. Я живу ради врагов, и пока мы едины, мы никогда не будем побеждены», – заявил бывший президент «Барселоны».

Альфредо Ди Стефано в 1955 году должен был перейти в «Барселону», однако после вмешательства «Реала» в переговоры в определенный момент имел контракт и с каталонцами, и с мадридцами. Привлеченный ФИФА для решения вопроса специалист решил, что Ди Стефано должен будет сыграть два сезона за «Барсу» и два сезона за «Реал», но этот вариант не устроил «блауграну», которая продала свою часть контракта «Реалу».

Луиш Фигу в 2000 году напрямую перешел из «Барселоны» в «Реал».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Никулин
🤡
+32
-8
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Барса не делала ничего противозаконного,просто тихо-молча заряжали свистки
До чего же жалкий клубец)
+34
-15
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nb8dwryv56
Всегда один вопрос, на который нет толкового ответа: если вы вы никого не подкупали и такие белые и пушистые - в чес смысл ВООБЩЕ платить судейскому комитету
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алксандр Гадюшкин
ссылки на прошлые трансферы Ди Стефано и Фигу вряд ли уместны. Даже если там были этически спорные моменты, это не оправдывает возможные нарушения Барселоны в деле Негрейры?.

Апелляции к "врагам", которые "любят" обвинять Барселону, звучат как попытка перевести внимание с сути обвинений.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nb8dwryv56
Ответ Александр Быков
Чтобы судили справедливо (с)
Тогда ДА,просто необходимо платить
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Val Smith
Космическая аргументация, сказочные люди))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mgarnet13
Ответ rigobersong
При этом все клубы Ла Лиги жалуются на репл и судейство против Мадридского ОПГ, но обвиняют Барсу:)🤣🤣🤣
Так за что платили-то, вася?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Val Smith
Ответ rigobersong
При этом все клубы Ла Лиги жалуются на репл и судейство против Мадридского ОПГ, но обвиняют Барсу:)🤣🤣🤣
Все жалуются и только Барса собрала волю в кулак и заплатила чиновнику отвечающему судейство. Уверен все не связанные с клубом смотрят на ситуацию также, ты только достучись и объясни им, уверен они поймут))))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Хватит жить прошлым. Сплошное нытье. Барселона топклуб, сейчас лихорадит, ок, но надо обратно выплывать, а не вспоминать обидки на Реал из 20 века и наяривать на ту великую Барсу 2009-2011, сейчас наступило новое время. Испанский Спартак какой-то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Быков
Ответ nb8dwryv56
Всегда один вопрос, на который нет толкового ответа: если вы вы никого не подкупали и такие белые и пушистые - в чес смысл ВООБЩЕ платить судейскому комитету
Чтобы судили справедливо (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий