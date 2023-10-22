Гаспар о деле Нейгреры: «Барса» не сделала ничего противозаконного. Однажды мы обсудим этичность, но дел прошлого: Ди Стефано, Фигу...»

Жоан Гаспар упомянул футболистов «Реала», говоря о деле Негрейры.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело , посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

«Барса» не сделала ничего противозаконного. Мы должны верить в правосудие, и именно оно будет решать.

Те, кто «любит» нас, вышли вперед и уже осудили нас. Однажды мы обсудим этичность, но этичность дел прошлого: Ди Стефано, Фигу...

В тот день, когда у нас не будет врагов, мы перестанем существовать. Я живу ради врагов, и пока мы едины, мы никогда не будем побеждены», – заявил бывший президент «Барселоны».

в 1955 году должен был перейти в «Барселону», однако после вмешательства «Реала» в переговоры в определенный момент имел контракт и с каталонцами, и с мадридцами. Привлеченный ФИФА для решения вопроса специалист решил, что Ди Стефано должен будет сыграть два сезона за «Барсу» и два сезона за «Реал», но этот вариант не устроил «блауграну», которая продала свою часть контракта «Реалу».

в 2000 году напрямую перешел из «Барселоны» в «Реал».

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