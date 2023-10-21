Анчелотти о судействе с «Севильей»: «Ирония – единственный выход. Начну говорить что думаю – буду отстранен на много матчей. А больше всего мне нравится сидеть на скамейке «Реала»
Карло Анчелотти признал, что не всерьез хвалил судью игры «Севилья» – «Реал».
После матча, завершившегося вничью (1:1), главный тренер «Реала» заявил, что рефери Рикардо Бенгоэчеа был прав в каждом эпизоде.
«Ирония – единственный выход, если я начну говорить то, что думаю, то буду отстранен на много матчей.
Больше всего мне нравится сидеть на скамейке запасных «Реала» и избегать дисквалификаций. Поэтому я не говорю то, что думаю, прибегая к иронии», – сказал Анчелотти в интервью клубному каналу.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Осталось на класико поставить Эрнандеса Эрнандеса,уверен Лапорта и на это наноет)
А вообще ты прав, ничего хорошего от матча, где судил Бенгоэчеа, ждать изначально было нечего