Анчелотти о судействе с «Севильей»: «Ирония – единственный выход. Начну говорить что думаю – буду отстранен на много матчей. А больше всего мне нравится сидеть на скамейке «Реала»

Карло Анчелотти признал, что не всерьез хвалил судью игры «Севилья» – «Реал».

После матча, завершившегося вничью (1:1), главный тренер «Реала» заявил, что рефери был прав в каждом эпизоде.

«Ирония – единственный выход, если я начну говорить то, что думаю, то буду отстранен на много матчей.

Больше всего мне нравится сидеть на скамейке запасных « » и избегать дисквалификаций. Поэтому я не говорю то, что думаю, прибегая к иронии», – сказал в интервью клубному каналу.

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