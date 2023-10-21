Анчелотти о судействе с «Севильей»: «Ирония – единственный выход. Начну говорить что думаю – буду отстранен на много матчей. А больше всего мне нравится сидеть на скамейке «Реала»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья Ла Лига Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Футбол

Карло Анчелотти признал, что не всерьез хвалил судью игры «Севилья» – «Реал».

После матча, завершившегося вничью (1:1), главный тренер «Реала» заявил, что рефери Рикардо Бенгоэчеа был прав в каждом эпизоде.

«Ирония – единственный выход, если я начну говорить то, что думаю, то буду отстранен на много матчей.

Больше всего мне нравится сидеть на скамейке запасных «Реала» и избегать дисквалификаций. Поэтому я не говорю то, что думаю, прибегая к иронии», – сказал Анчелотти в интервью клубному каналу.

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11 комментариев

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войд
Когда увидел легенду бчк в этом матче сразу понял быть беде
Осталось на класико поставить Эрнандеса Эрнандеса,уверен Лапорта и на это наноет)
+20
-12
+8
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Михо
Анчи мудрый, старый опытный волчара который выглядит добрым дедушкой😃
+6
-2
+4
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Dexter Morgan
Анчелотти давно прошёл футбол. И знает, что и как говорить. Легенда.
+8
-4
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Shumi-jr
Мудрый Папа Карло )
+2
0
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JENNINGS
Ответ войд
Когда увидел легенду бчк в этом матче сразу понял быть беде Осталось на класико поставить Эрнандеса Эрнандеса,уверен Лапорта и на это наноет)
Был бы Иттуральде или Мальенко - мы знаем, кто бы обслуживал Класико
А вообще ты прав, ничего хорошего от матча, где судил Бенгоэчеа, ждать изначально было нечего
+4
-3
+1
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Сикарио
Вообще пора бы Бенговноэчеу убирать уже.
+2
-2
0
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kaka10
Посмотрел полностью игру. Нормально отсудил реф. Без грубых ошибок. Трактовал одинаково в обе стороны
+2
-2
0
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