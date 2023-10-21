Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «Ман Сити» примет «Брайтон», «Челси» сыграет с «Арсеналом», «МЮ» в гостях у «Шеффилда»

«Ливерпуль» сразится в дерби с «Эвертоном» в 9-м туре АПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » сыграет в лондонском дерби с « », « » встретится в гостях с «Шеффилд Юнайтед».

Завершится тур в понедельник матчем «Тоттенхэм» – «Фулхэм».

Чемпионат Англии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Игра: проверьте свою футбольную орфографию