Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «Ман Сити» примет «Брайтон», «Челси» сыграет с «Арсеналом», «МЮ» в гостях у «Шеффилда»

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«Ливерпуль» сразится в дерби с «Эвертоном» в 9-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси» сыграет в лондонском дерби с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Шеффилд Юнайтед».

Завершится тур в понедельник матчем «Тоттенхэм» – «Фулхэм».

Чемпионат Англии

9-й тур

Ливерпуль – Эвертон
Дата проведения
21 октября, 14.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Брайтон
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Вулверхэмптон
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Бернли
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Кристал Пэлас
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Лутон
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Арсенал
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Вест Хэм
Дата проведения
22 октября, 18.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Фулхэм
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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8 комментариев

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Eridan
Ливерпулю удачи против костоломов! И без новых травм.
+3
-3
0
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