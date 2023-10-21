Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «Ман Сити» примет «Брайтон», «Челси» сыграет с «Арсеналом», «МЮ» в гостях у «Шеффилда»
«Ливерпуль» сразится в дерби с «Эвертоном» в 9-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси» сыграет в лондонском дерби с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Шеффилд Юнайтед».
Завершится тур в понедельник матчем «Тоттенхэм» – «Фулхэм».
Чемпионат Англии
9-й тур
- Дата проведения
- 21 октября, 14.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 21 октября, 22.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 22 октября, 18.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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