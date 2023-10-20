«Севилья» вспомнила о голе «Реала» 48-летней давности через дыру в сетке перед завтрашним матчем: «Себя судить куда труднее, чем других»
«Севилья» вспомнила про скандальный гол «Реала» перед матчем команд в Ла Лиге.
Матч 10-го тура Ла Лиги «Севилья» – «Реал Мадрид» состоится 21 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Ранее клубное телевидение «Реала» раскритиковало назначение судьи Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Севильей»: «3 ошибки в класико стоили нам победы в Ла Лиге. В игре с «Валенсией» арбитр тоже был главным героем».
Сегодня в твиттере «Севильи» появились фотографии с матча между командами, который прошел в ноябре 1975 года и завершился вничью (1:1).
Каталонский арбитр Лопес Куадрадо тогда засчитал гол немецкого футболиста «сливочных» Пауля Брайтнера, несмотря на то, что мяч после его удара попал в ворота голкипера Франсиско Руиса Бренеса сбоку, через дыру в сетке.
Игроки «Реала» тот гол не праздновали, а игроки «Севильи» показали арбитру дыру в сетке, но не смогли изменить его мнение.
«Себя судить куда труднее, чем других», – Антуан де Сент-Экзюпери. Давайте уважать все правила», – сказано в подписи под фотографиями в сообщении «Севильи».
Фото: twitter.com/SevillaFC_ENG
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Да и не проиграла , ещё Севилья. Матч только завтра
А когда Севилью откровенно вытащили в матче с Реалом, далеко идти не нужно - это матч 2021 года с левейшим пенальти, когда у Реала украли чемпионство