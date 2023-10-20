«Севилья» вспомнила о голе «Реала» 48-летней давности через дыру в сетке перед завтрашним матчем: «Себя судить куда труднее, чем других»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Пауль Брайтнер Рикардо де Бургос Бенгоэчеа история Футбол

«Севилья» вспомнила про скандальный гол «Реала» перед матчем команд в Ла Лиге.

Матч 10-го тура Ла Лиги «Севилья» – «Реал Мадрид» состоится 21 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее клубное телевидение «Реала» раскритиковало назначение судьи Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Севильей»: «3 ошибки в класико стоили нам победы в Ла Лиге. В игре с «Валенсией» арбитр тоже был главным героем».

Сегодня в твиттере «Севильи» появились фотографии с матча между командами, который прошел в ноябре 1975 года и завершился вничью (1:1).

Каталонский арбитр Лопес Куадрадо тогда засчитал гол немецкого футболиста «сливочных» Пауля Брайтнера, несмотря на то, что мяч после его удара попал в ворота голкипера Франсиско Руиса Бренеса сбоку, через дыру в сетке.

Игроки «Реала» тот гол не праздновали, а игроки «Севильи» показали арбитру дыру в сетке, но не смогли изменить его мнение.

«Себя судить куда труднее, чем других», – Антуан де Сент-Экзюпери. Давайте уважать все правила», – сказано в подписи под фотографиями в сообщении «Севильи».

 

Фото: twitter.com/SevillaFC_ENG

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36 комментариев

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Unwar25
Перес уже готовит заявление в прокуратуру, а Винисиус обвинил Севилью в расизме из-за черно-белой фотографии.
+59
-17
+42
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Ллб
Ответ Никита Алексеев
Ну и зачем?) Начинают оправдывать завтрашнее поражение?
Нет. Лишь реагирует на балабольства Мадрида по-поводу назначенного на этот матч судьи.

Да и не проиграла , ещё Севилья. Матч только завтра
+27
-9
+18
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Xabi Alonso78
То есть, все что они вспомнили это один матч 50-летней давности.
А когда Севилью откровенно вытащили в матче с Реалом, далеко идти не нужно - это матч 2021 года с левейшим пенальти, когда у Реала украли чемпионство
+28
-18
+10
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igls54
Все кому сейчас 47, могут считать себя детьми этого совокупления :)
+4
0
+4
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Александр Калачев
Ответ Данил Колпиков
Ну вспомнили конечно матч 50 летней давности….
Так если вспомнить, что происходило с Реалом и судьями за 10 лет, то вся лента Севильи в этом будет
+18
-14
+4
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sargerasxd
вот это кринжанули
+4
-1
+3
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City!
Ответ Данил Колпиков
Ну вспомнили конечно матч 50 летней давности….
Не то что вспоминать победы?
+2
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TAGAY
во в испании дела... ни капли уважение к другим, все атакуюT/давят друг друга и судью. на фоне скандала, все просто тупо ни за что жалуются, даже когда судья прав. там тренер Мальорки ноет что много минут добавили, а там они больше чем 20 минут просто на симуляции потратили + пенку в их ворота не поставил, ныл он целую неделю, будто у них украли победу. u Реал ни за что, через клубное тв давят на судейство.. нытье,нытье и нытье!Тебас "молодец"! сам первым обвинял Барсу, без доказательств.. просто тупо из за своих убеждении отклонял регистрации Гави,потом Кунде с Кристенсеном.. где Барса через суд решила проблемы.. а там презик федерации за поцелуй уничтожили сделав это как настоящим насилием.. испанцам явно не живется мирно, они чего то много выпендроваются. один скандал еще не отошел а следующий уже тут как тут..
+1
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Unwar25
Перес уже готовит заявление в прокуратуру, а Винисиус обвинил Севилью в расизме из-за черно-белой фотографии.
Там ещё в основной форме Севильи доминирует белый. Доколе мы будем терпеть этот расизм?
+5
-4
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Иван Лапин
Ответ Phantomm
Если вспомнить как их тащили в лиге чемпионов ,то вся ветка переполнится
кого? севилью?
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Данил Колпиков
Ну вспомнили конечно матч 50 летней давности….
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-16
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Кефтеме
Ответ Xabi Alonso78
То есть, все что они вспомнили это один матч 50-летней давности. А когда Севилью откровенно вытащили в матче с Реалом, далеко идти не нужно - это матч 2021 года с левейшим пенальти, когда у Реала украли чемпионство
Вернули должок называется
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И. Сергей
Ответ MustangGT
????
Объясняю: кому меньше 47, могут не считать так
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MustangGT
Ответ igls54
Все кому сейчас 47, могут считать себя детьми этого совокупления :)
????
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MustangGT
Ответ Данил Колпиков
Ну вспомнили конечно матч 50 летней давности….
Обидчивые, эти севильцы, почти пятьдесят лет помнят!... Самое будет прикольное, если и этот судья в пользу "Реала" ошибется. В глупейшее положение попадут!
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MustangGT
Ответ atomio
Там если только 5 ЛЧ вспомнить последние (особенно которые три подряд - именуемые «офсайдные») - дата центров твиттера не хватит
Про "Барсу" и ее скандальнейший матч с "Челси" скромненько умолчим. Понимаю, это - другое!
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LinkLin
Сетки надо на ворота натягивать без дыр.
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*****Mr.Vaart_23*****
по такой фотке только и судить о голе
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Мыкола
Игорь Нетто показал мадридскому кабинету, как надо поступать в таких случаях))
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-1
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Phantomm
Если вспомнить как их тащили в лиге чемпионов ,то вся ветка переполнится
+3
-3
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УльтраПравый
Не судите, да не судимы будите!
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