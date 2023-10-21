Вратари «Хоффенхайма» и «Айнтрахта» Бауманн и Граль сделали по ассисту в матче Бундеслиги. Такое случилось впервые с момента сбора статистики
Вратари обеих команд сделали голевые передачи в матче «Хоффенхайм» – «Айнтрахт».
На третьей минуте матча 8-го тура Бундеслиги вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауманн ассистировал Максимилиану Байеру. На 11-й минуте голкипер «Айнтрахта» Йенс Граль сделал голевую передачу на Омара Мармуша.
Оба вратаря поучаствовали в голах команд в матче Бундеслиги впервые с момента сбора статистики (с сезона-2004/05).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
И возможно это впервые даже до сбора статистики...🤔