Вратари «Хоффенхайма» и «Айнтрахта» Бауманн и Граль сделали по ассисту в матче Бундеслиги. Такое случилось впервые с момента сбора статистики

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Хоффенхайм Йенс Граль Оливер Бауманн Максимилиан Байер Омар Мармуш Футбол

Вратари обеих команд сделали голевые передачи в матче «Хоффенхайм» – «Айнтрахт».

На третьей минуте матча 8-го тура Бундеслиги вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауманн ассистировал Максимилиану Байеру. На 11-й минуте голкипер «Айнтрахта» Йенс Граль сделал голевую передачу на Омара Мармуша.

Оба вратаря поучаствовали в голах команд в матче Бундеслиги впервые с момента сбора статистики (с сезона-2004/05).

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4 комментария

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Собака-буддист
Не удивлен, что это случилось именно в Бундеслиге
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Фут.Боль
История!
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kreator.vvv
Интересный конечно факт, не припомню такого...
И возможно это впервые даже до сбора статистики...🤔
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Johnny_Vagina
Йенс Граль, к слову, тоже в своё время защищал цвета Хоффенхайма.
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