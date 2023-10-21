Вратари «Хоффенхайма» и «Айнтрахта» Бауманн и Граль сделали по ассисту в матче Бундеслиги. Такое случилось впервые с момента сбора статистики

Вратари обеих команд сделали голевые передачи в матче «Хоффенхайм» – «Айнтрахт».

На третьей минуте матча 8-го тура Бундеслиги вратарь « » ассистировал . На 11-й минуте голкипер « » сделал голевую передачу на Омара Мармуша.

Оба вратаря поучаствовали в голах команд в матче Бундеслиги впервые с момента сбора статистики (с сезона-2004/05).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию