У Гирасси из «Штутгарта» 14 голов в 8 турах Бундеслиги – это рекорд. В топ-5 лиг в XXI веке лучше стартовал только Роналду – 15 мячей за 8 игр Ла Лиги-2014/15
Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси забил очередной гол.
27-летний форвард отличился на 16-й минуте матча 8-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «Штутгартом» (0:1, первый тайм).
Это 14-й гол Гирасси в 8 матчах текущего сезона Бундеслиги. Он стал первым игроком в истории немецкого чемпионата, которому удалось забить 14 мячей за 8 туров.
В топ-5 лиг в XXI веке только Криштиану Роналду забивал больше – в сезоне-2014/15 он забил 15 голов за «Реал» в 8 стартовых турах Ла Лиги.
Статистику Гирасси можно найти здесь.
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Там вообще все трофеи левые.