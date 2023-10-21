У Гирасси из «Штутгарта» 14 голов в 8 турах Бундеслиги – это рекорд. В топ-5 лиг в XXI веке лучше стартовал только Роналду – 15 мячей за 8 игр Ла Лиги-2014/15

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси забил очередной гол.

27-летний форвард отличился на 16-й минуте матча 8-го тура Бундеслиги между « » и « » (0:1, первый тайм).

Это 14-й гол Гирасси в 8 матчах текущего сезона Бундеслиги. Он стал первым игроком в истории немецкого чемпионата, которому удалось забить 14 мячей за 8 туров.

В топ-5 лиг в XXI веке только забивал больше – в сезоне-2014/15 он забил 15 голов за « » в 8 стартовых турах .

Статистику Гирасси можно найти здесь.

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