У Гирасси из «Штутгарта» 14 голов в 8 турах Бундеслиги – это рекорд. В топ-5 лиг в XXI веке лучше стартовал только Роналду – 15 мячей за 8 игр Ла Лиги-2014/15

Теги Штутгарт Криштиану Роналду бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Унион Берлин рекорды Серу Гирасси Футбол

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси забил очередной гол.

27-летний форвард отличился на 16-й минуте матча 8-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «Штутгартом» (0:1, первый тайм).

Это 14-й гол Гирасси в 8 матчах текущего сезона Бундеслиги. Он стал первым игроком в истории немецкого чемпионата, которому удалось забить 14 мячей за 8 туров.

В топ-5 лиг в XXI веке только Криштиану Роналду забивал больше – в сезоне-2014/15 он забил 15 голов за «Реал» в 8 стартовых турах Ла Лиги.

Статистику Гирасси можно найти здесь.

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36 комментариев

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Homelender_666
Ответ Человек1991
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🤦‍♂️
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-1
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Фут.Боль
Даешь товарищеский матч с Гвинеей!
+17
-3
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oukf
Ответ Le_Mogul
А почему на рекорд берется отрезок из 8 туров? почему не из 9 или 10 туров?
думаю, что реуорд берется на каждый из туров
+12
0
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Роман
Ответ Человек1991
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У Месси с Барсой вообще 18 лет Негрейра был покровителем.
Там вообще все трофеи левые.
+10
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alexis2020
Роналду конечно был в удивительной форме в 2014 году. 17 голов в Лиге чемпионов 2013/14, такой старт в Ла Лиге 2014/15. Даже неудачный ЧМ (отчасти из-за травмы) не помешал выиграть золотой мяч.
+12
-10
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AmanEsen
Ответ Le_Mogul
А почему на рекорд берется отрезок из 8 туров? почему не из 9 или 10 туров?
потому что сейчас идет 8 тур
+1
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КобеКириленко
Зимой его Челси за 120+ миллионов возьмёт. Сто процентов
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alexis2020
Ответ Leon Petov
В 2013-2014 был абсолютно сильнейшим в мире. Только хейтеры могут говорить что Рибери был сильнее
Индивидуально да, Роналду гораздо сильнее Рибери
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VERBLYUD
Ответ Великий Алонсо
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Главное, что рекорд за весь сезон принадлежит Месси😎
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Максим Черкашин
Ответ КобеКириленко
Зимой его Челси за 120+ миллионов возьмёт. Сто процентов
Как болельщик Штутгарта, это у него сезон вспышка. Что-то начал забивать к 30 годам. Это может стать самым успешным сезоном в карьере.:))))
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Le_Mogul
Ответ oukf
думаю, что реуорд берется на каждый из туров
тогда понятно, спасибо
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Bigbadaboom
Ответ Человек1991
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Месси тоже в расчет не брать, биологический эксперимент напичканный гармонами.
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Евгений Головин
Ответ Leon Petov
В 2013-2014 был абсолютно сильнейшим в мире. Только хейтеры могут говорить что Рибери был сильнее
У Рибери 2012-2013 был. Так что не защищай левый ЗМ Роналду
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Мохнатый55
Ответ alexis2020
Роналду конечно был в удивительной форме в 2014 году. 17 голов в Лиге чемпионов 2013/14, такой старт в Ла Лиге 2014/15. Даже неудачный ЧМ (отчасти из-за травмы) не помешал выиграть золотой мяч.
Неудачными для Роналду были ЧМ-2006 и ЧМ-2018. А вот ЧМ-2014 для него был провальным. Также, как и ЧМ-2010 и 2022.
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vladimir.kostrichko
Как же мы все постарели.Уже 27-летнего футболиста в старички записываем)))
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Игорь Новиков
Парень психанул)
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Александр Цигельников
Травму получил?
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Твой любимый хейтер
Жаль травму получил
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llolishe
Вот что деньги за трансфер Эндо окрылили Штуттгарт
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llolishe
Новый Класс Ян Хунтелаар?
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alexis2020
Возможно закрепится среди элитных форвардов по итогу. Просто вспоминаются ребята вроде Пёнтека и Мичу, которые резко регрессировали
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cektor
Ну ничивосси
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