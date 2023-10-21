«Дортмунд» не проигрывает 20 матчей подряд дома в Бундеслиге. Голевая серия длится 56 игр

Дортмундская «Боруссия» не проигрывает 20 матчей подряд дома в Бундеслиге.

На этом отрезке черно-желтые одержали на своем поле 17 побед, вчера – над «Вердером» (1:0).

При этом « » продлила домашнюю голевую серию в Бундеслиге до 56 игр, обновив свой рекорд.

После 7 туров дортмундцы лидируют в чемпионате Германии, при этом ближайшие преследователи сыграли на матч меньше.

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