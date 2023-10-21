Трент попал в ДТП из-за шторма «Бабет»: опора ЛЭП весом в 500 кг упала на BMW перед ним. Никто не пострадал

Трент Александер-Арнолд попал в ДТП из-за упавшей опоры ЛЭП.

20 октября игрок «Ливерпуля» на своем Range Rover столкнулся с BMW X5 неподалеку от города Натсфорд, в 40 километрах от Ливерпуля. ДТП произошло из-за того, что на BMW, ехавшую перед автомобилем футболиста, упала 12-метровая опора линии электропередачи весом около 500 кг.

Опора была вырвана сильным ветром, вызванным штормом «Бабет». Отмечается, что порывы ветра превышали 100 км/час.

Автомобили Трента и другого водителя столкнулись, обе машины были повреждены. Никто из участников аварии не пострадал.

Фото: thesun.co.uk

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