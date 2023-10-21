Салах забил 145-й и 146-й голы в АПЛ, обошел ван Перси и догнал Шерингема. Он 12-й в списке лучших бомбардиров в истории лиги

Мо Салах вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

На 75-й минуте матча 9-го тура АПЛ против « » Салах реализовал пенальти и вывел «Ливерпуль» вперед, а затем установил окончательный счет в матче, забив на 97-й минуте.

Это 145-й и 146-й голы Салаха в АПЛ за 240 матчей. Он обошел Робина ван , у которого 144 гола за 280 игр, и догнал (146 голов за 418 игр). Теперь Салах на 12-м месте в списке лучших бомбардиров в истории .

Салаха опережают Лес Фердинанд (149), (150), Джермейн Дефо (162), Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

В этом сезоне у Салаха 8 голов и 4 результативные передачи в 11 матчах за «Ливерпуль». Полную статистику 31-летнего вингера можно найти здесь.

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