Салах забил 145-й и 146-й голы в АПЛ, обошел ван Перси и догнал Шерингема. Он 12-й в списке лучших бомбардиров в истории лиги

Теги Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Ливерпуль Робби Фаулер Робин ван Перси Тьерри Анри Джермейн Дефо Майкл Оуэн Тедди Шерингем Энди Коул Эвертон премьер-лига Англия Серхио Агуэро Алан Ширер Лес Фердинанд Харри Кейн Мохамед Салах Футбол

Мо Салах вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

На 75-й минуте матча 9-го тура АПЛ против «Эвертона» Салах реализовал пенальти и вывел «Ливерпуль» вперед, а затем установил окончательный счет в матче, забив на 97-й минуте.

Это 145-й и 146-й голы Салаха в АПЛ за 240 матчей. Он обошел Робина ван Перси, у которого 144 гола за 280 игр, и догнал Тедди Шерингема (146 голов за 418 игр). Теперь Салах на 12-м месте в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Салаха опережают Лес Фердинанд (149), Майкл Оуэн (150), Джермейн Дефо (162), Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

В этом сезоне у Салаха 8 голов и 4 результативные передачи в 11 матчах за «Ливерпуль». Полную статистику 31-летнего вингера можно найти здесь.

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48 комментариев

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Gunner_14
Ответ David Aprasidze
Не самый элегантный и техничный игрок но статистика супер.
Не самый техничный?! А другие тогда какие? Как раз таки с техникой у Салаха все в порядке
+23
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+23
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Funny lepka
200 мячей может наколотить я думаю, если не уйдет…
+23
-1
+22
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llolishe
Легенда!
+16
-4
+12
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mantihor_e
игрок седьмого сезона
+12
-1
+11
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Санжар Уразбаев
Думаю до 200 дойдет пока не захочет уйти
+6
-1
+5
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soda overdose
Ближайший ориентир другая легенда "красных" - Фаулер, и уже в этом сезоне вполне по силам догнать. Удачи, Мо!
+3
0
+3
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Under
Ответ corazón blanco
Отличный результат. Единственное, что не хватает в этой новости, сколько матчей потребовалось для этого результата Салаху. У Робина Ван Перси - шикарная статистика. В каждом втором матче - гол. Думаю у Салаха будет примерно такая же, при том, что он не центральный нападающий, а вингер. Легенда Ливерпуля. Здорово, что он не ушел и продлил контракт и отрабатывает его на 100%.
240, есть же
+2
0
+2
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Aram Avanesian
Ответ mantihor_e
игрок седьмого сезона
семи сезонов
+1
0
+1
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corazón blanco
Ответ Under
да, у них бывает такое, обычно такие комменты пропускаю мимо вам ответил, потому что комментарию на тот момент было меньше минуты, а стата была, так что решил, что пропустили :)
Возможно, что пока набирал комментарий, как раз в этот момент и добавили количество матчей)
+1
0
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corazón blanco
Ответ Under
240, есть же
Изначально публиковали новость без этой статистики. Молодцы, редакторы, оперативно добавили. У Салаха приличный процент реализации. Даже сильнее, чем у Робина Ван Перси. Впечатляет.
+1
0
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Funny lepka
Ответ Winnie the Pooh
я думаю вряд ли, его результативность не настолько велика. до 200 что бы дойти, думаю сезона 2-3 нужно будет при том, что он не начнет сдавать в результативности. но вряд ли он столько протянет в ливере
Это все от него зависит.При желании и без травм он может еще лет 5-6 поиграть.Вполне думаю сможет
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Mesut Ozil
до Ширера как до Луны
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Uragan Boy
Ответ Red_Old_Scull
За кого болеешь ?)) Безусловно конкуренцию могут навязать горожане, канониры , они сильные по играм, пенсионеры сегодня забирают 1 очко . По делит с горожанами . Красные дьяволы забирают сегодня 3 очка . А временно и горожане могут быть и другие , футбольные клубы. Не только Ливерпуль. Я думаю , что Ливерпуль есть все шанс стать на законное место и получить первое место. Разделить его с горожанами , и канонирами .
ты имеешь ввиду что за весь сезон, ну что Ливерпуль станет чемпионом Англии?
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Red_Old_Scull
Ответ Uragan Boy
))) аа ,Я думал город Львов) Астон вила мне просто симпатична .Я не хочу как все подписыватся например на Манчестер сити Реал Барселона Бавария Манчестер юнайтед Интер, Ливерпуль и.т д. но Ливерпуль пока да на первом месте, но действительно временно
За кого болеешь ?))
Безусловно конкуренцию могут навязать горожане, канониры , они сильные по играм, пенсионеры сегодня забирают 1 очко . По делит с горожанами . Красные дьяволы забирают сегодня 3 очка . А временно и горожане могут быть и другие , футбольные клубы. Не только Ливерпуль. Я думаю , что Ливерпуль есть все шанс стать на законное место и получить первое место. Разделить его с горожанами , и канонирами .
0
0
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Uragan Boy
Ответ Red_Old_Scull
Странно прописан на них
))) аа ,Я думал город Львов) Астон вила мне просто симпатична .Я не хочу как все подписыватся например на Манчестер сити Реал Барселона Бавария Манчестер юнайтед Интер, Ливерпуль и.т д. но Ливерпуль пока да на первом месте, но действительно временно
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Red_Old_Scull
Ответ Uragan Boy
фууу.не дай Бог!
Странно прописан на них
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Uragan Boy
Ответ Red_Old_Scull
Ахах ну ну пишет мне фан Львов
фууу.не дай Бог!
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Uragan Boy
Ответ Red_Old_Scull
С победой YNWA, сегодня турнирная таблица чемпионата красная.
временно
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Metrostadt11315
Ответ djkdkrb
В пятерку лучших игроков в истории АПЛ смело входит, уникальный футболист
а кто перед ним в списке?криш?ширер?
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Under
Ответ djkdkrb
В пятерку лучших игроков в истории АПЛ смело входит, уникальный футболист
весьма субъективно
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corazón blanco
Ответ dalmolchun
У РВП на 40 матчей больше. делаем вывод, у Салаха результативность значильно выше
Да, у Салаха статистика-0.6 гола за игру, а у Робина -0.51. Очень приличная разница, если еще учесть, что Салах - вингер.
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dalmolchun
Ответ corazón blanco
Отличный результат. Единственное, что не хватает в этой новости, сколько матчей потребовалось для этого результата Салаху. У Робина Ван Перси - шикарная статистика. В каждом втором матче - гол. Думаю у Салаха будет примерно такая же, при том, что он не центральный нападающий, а вингер. Легенда Ливерпуля. Здорово, что он не ушел и продлил контракт и отрабатывает его на 100%.
У РВП на 40 матчей больше. делаем вывод, у Салаха результативность значильно выше
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Gunner_14
В этом сезоне будет в десятке. Отличный сезон проводит
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Under
Ответ corazón blanco
Изначально публиковали новость без этой статистики. Молодцы, редакторы, оперативно добавили. У Салаха приличный процент реализации. Даже сильнее, чем у Робина Ван Перси. Впечатляет.
да, у них бывает такое, обычно такие комменты пропускаю мимо
вам ответил, потому что комментарию на тот момент было меньше минуты, а стата была, так что решил, что пропустили :)
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Red_Old_Scull
Закатили с игры без пенки второй гол.
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Трент 66
При этом единственный кроме Лэмпарда не цф, но Лэмпард намного больше отыграл.
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Master Slova
Ответ Си Эм Панк
рекорд Ширера пока недосягаем)
Кейн конечно дурачок, из-за салатницы его вспоминать не будут, а вот если бы побил вечный рекорд Ширера, эх...
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Сарсен Абдрахманов
Ответ Трент 66
При этом единственный кроме Лэмпарда не цф, но Лэмпард намного больше отыграл.
Справедливости ради Лэмпард и играл глубже.
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Си Эм Панк
рекорд Ширера пока недосягаем)
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Михаил1970
До рекорда Дзюбы в РПЛ - 14 голов. Но наш пострел тоже постоянно улучшает свои статистические показатели)
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ПЕНСИОНЕР
Ответ llolishe
Легенда!
Легенда и есть .👍👍👍
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Funny lepka
Ответ Red_Old_Scull
Салах забьет и больше может 300-350 спокойно . Если останется в клубе .
Ну не забывайте что ему 31.Он явно не сможет столько забить.Если побить рекорд Ширера еще как то возможно,то столько я сомневаюсь)
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Red_Old_Scull
Ответ Funny lepka
200 мячей может наколотить я думаю, если не уйдет…
Салах забьет и больше может 300-350 спокойно . Если останется в клубе .
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rigobersong
надо продавать🐓
уже не тот🐓
пока хоть что-то за него дают🐓
+2
-2
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brace
Оуэна обойдёт уже в ближайшие 2 -3 тура
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le vani
вроде анри на первом месте, если считать процентное соотношение, матчы и голы
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