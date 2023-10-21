Салах забил 145-й и 146-й голы в АПЛ, обошел ван Перси и догнал Шерингема. Он 12-й в списке лучших бомбардиров в истории лиги
Мо Салах вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
На 75-й минуте матча 9-го тура АПЛ против «Эвертона» Салах реализовал пенальти и вывел «Ливерпуль» вперед, а затем установил окончательный счет в матче, забив на 97-й минуте.
Это 145-й и 146-й голы Салаха в АПЛ за 240 матчей. Он обошел Робина ван Перси, у которого 144 гола за 280 игр, и догнал Тедди Шерингема (146 голов за 418 игр). Теперь Салах на 12-м месте в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Салаха опережают Лес Фердинанд (149), Майкл Оуэн (150), Джермейн Дефо (162), Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).
В этом сезоне у Салаха 8 голов и 4 результативные передачи в 11 матчах за «Ливерпуль». Полную статистику 31-летнего вингера можно найти здесь.
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Безусловно конкуренцию могут навязать горожане, канониры , они сильные по играм, пенсионеры сегодня забирают 1 очко . По делит с горожанами . Красные дьяволы забирают сегодня 3 очка . А временно и горожане могут быть и другие , футбольные клубы. Не только Ливерпуль. Я думаю , что Ливерпуль есть все шанс стать на законное место и получить первое место. Разделить его с горожанами , и канонирами .
вам ответил, потому что комментарию на тот момент было меньше минуты, а стата была, так что решил, что пропустили :)
уже не тот🐓
пока хоть что-то за него дают🐓