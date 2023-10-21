Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «Он хочет блистать перед миром и побеждать. Величайший пример глобального успеха»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Футбол

Тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру восхищен трудолюбием Криштиану Роналду.

– Как проходит ежедневная работа с Криштиану Роналду?

– Это величайший пример глобального успеха с точки зрения строгости к себе, работы и дисциплины. Пример для всех. Вы считаете, мне приходится что-то требовать от него? Нет. Нет нужды требовать чего-то от Криштиану, он делает это сам. Он дает нам строгость, дисциплину, максимальные требования, всегда хочет побеждать, хочет блистать перед миром.

Мы хотим выигрывать титулы. Если мы играем в двух турнирах, то мы хотим выиграть оба. Если в трех, то хотим выиграть три. С Роналду никогда не бывает по-другому, – сказал Каштру.

В этом сезоне у капитана «Аль-Насра» 11 голов и 6 результативных передач в 11 матчах за клуб. Полную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Artem Piatkov
Всё верно:

859+243 по гол+пас
Единственный наряду с Пеле и Месси, у кого более 1100 очков по гол+пас (1102)

5 ЛЧ, ЧЕ, ЛН
покорил Англию, Италию и Испанию

Обьективно самая успешная клубная карьера в истории
+7
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Роман
Роналду мегауспешен на клубном и международном уровне. Лучший футболист XXI века, один из лучших в истории.
+3
-2
+1
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Zed_patriot
какая же мерзость эти контрактные обязательства перед Кринжем 🤮🤮
+3
-3
0
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Дядька
Он потух рядом с Месси. ЧМ это доказал. А в СА и солнце блистает больше.
+3
-3
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Си Эм Панк
Ответ Zed_patriot
Рома + Артём = ❤
Счастья им! Деток eб-чих, мультиаккаунтных!)
+1
-1
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