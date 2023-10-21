Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «Он хочет блистать перед миром и побеждать. Величайший пример глобального успеха»

Тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру восхищен трудолюбием Криштиану Роналду.

– Как проходит ежедневная работа с ?

– Это величайший пример глобального успеха с точки зрения строгости к себе, работы и дисциплины. Пример для всех. Вы считаете, мне приходится что-то требовать от него? Нет. Нет нужды требовать чего-то от Криштиану, он делает это сам. Он дает нам строгость, дисциплину, максимальные требования, всегда хочет побеждать, хочет блистать перед миром.

Мы хотим выигрывать титулы. Если мы играем в двух турнирах, то мы хотим выиграть оба. Если в трех, то хотим выиграть три. С Роналду никогда не бывает по-другому, – сказал .

В этом сезоне у капитана « » 11 голов и 6 результативных передач в 11 матчах за клуб. Полную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.

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