Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «Он хочет блистать перед миром и побеждать. Величайший пример глобального успеха»
Тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру восхищен трудолюбием Криштиану Роналду.
– Как проходит ежедневная работа с Криштиану Роналду?
– Это величайший пример глобального успеха с точки зрения строгости к себе, работы и дисциплины. Пример для всех. Вы считаете, мне приходится что-то требовать от него? Нет. Нет нужды требовать чего-то от Криштиану, он делает это сам. Он дает нам строгость, дисциплину, максимальные требования, всегда хочет побеждать, хочет блистать перед миром.
Мы хотим выигрывать титулы. Если мы играем в двух турнирах, то мы хотим выиграть оба. Если в трех, то хотим выиграть три. С Роналду никогда не бывает по-другому, – сказал Каштру.
В этом сезоне у капитана «Аль-Насра» 11 голов и 6 результативных передач в 11 матчах за клуб. Полную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
859+243 по гол+пас
Единственный наряду с Пеле и Месси, у кого более 1100 очков по гол+пас (1102)
5 ЛЧ, ЧЕ, ЛН
покорил Англию, Италию и Испанию
Обьективно самая успешная клубная карьера в истории