Де Йонг получит от «Барсы» 26,8 млн евро в этом сезоне. Опубликованы детали контракта хавбека

Опубликованы финансовые детали контракта Френки де Йонга с «Барселоной».

Газета Diario Sport получила доступ к контракту полузащитника и опубликовало данные о прописанных в нем суммах.

Исходя из опубликованных сведений следует, что у де Йонга не самая высокая фиксированная зарплата в «Барселоне». При Жозепе с Френки заключили контракт, по которому он получает 18 млн евро в год и бонусы. У нападающего Роберта Левандовского зарплата выше.

« » на протяжении двух летних трансферных окон пыталась избавиться от де Йонга, чтобы не платить ему деньги, получение которых он согласился отложить во время пандемии коронавируса.

Эта же причина может замедлить переговоры сторон по новому контракту: руководство клуба хочет еще раз попросить де Йонга отложить получение части средств. Это дало бы «Барсе» большее пространство в зарплатной ведомости. Де Йонг уже однажды пошел на такой шаг. Сейчас он не так уверен в том, что должен это делать, учитывая намерение Жоана Лапорты продать его.

Фиксированная зарплата де Йонга до уплаты налогов по сезонам:

– Сезон-2020/21: 960 000 евро;

– Сезон-2021/22: 1 250 000 евро;

– Сезон-2022/23: 18 млн евро;

– Сезон-2023/24: 18 млн евро;

– Сезон-2024/25: 19 млн евро;

– Сезон-2025/26: 19 млн евро;

Чтобы компенсировать потери, на которые он пошел в сезоне-2020/21 и 2021/22 из желания помочь клубу, «Барселона» переподписала с ним контракт и прописала в нем бонус за лояльность.

Бонусы за лояльность в контракте де Йонга:

– По окончании сезона-2021/22: 2,8 млн евро;

– По окончании сезона-2022/23: 2,8 млн евро;

– По окончании сезона-2023/24: 6,8 млн евро;

– По окончании сезона-2024/25: 4,2 млн евро;

– По окончании сезона-2025/26: 4 млн евро.

Если де Йонг покинет «Барсу» до истечения срока нынешнего контракта, клуб сэкономит на выплате бонусов за лояльность.

В нынешнем сезоне получит наиболее крупную сумму: зарплату 18 млн евро и 6,8 млн евро в виде бонуса. Еще 2 млн евро он получит в качестве бонуса за количество сыгранных матчей.

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