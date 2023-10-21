Де Йонг получит от «Барсы» 26,8 млн евро в этом сезоне. Опубликованы детали контракта хавбека

Теги сборная Нидерландов по футболу Барселона Ла Лига бизнес Жозеп Бартомеу Френки де Йонг деньги коронавирус Футбол

Опубликованы финансовые детали контракта Френки де Йонга с «Барселоной».

Газета Diario Sport получила доступ к контракту полузащитника и опубликовало данные о прописанных в нем суммах.

Исходя из опубликованных сведений следует, что у де Йонга не самая высокая фиксированная зарплата в «Барселоне». При Жозепе Бартомеу с Френки заключили контракт, по которому он получает 18 млн евро в год и бонусы. У нападающего Роберта Левандовского зарплата выше.

«Барселона» на протяжении двух летних трансферных окон пыталась избавиться от де Йонга, чтобы не платить ему деньги, получение которых он согласился отложить во время пандемии коронавируса.

Эта же причина может замедлить переговоры сторон по новому контракту: руководство клуба хочет еще раз попросить де Йонга отложить получение части средств. Это дало бы «Барсе» большее пространство в зарплатной ведомости. Де Йонг уже однажды пошел на такой шаг. Сейчас он не так уверен в том, что должен это делать, учитывая намерение Жоана Лапорты продать его.

Фиксированная зарплата де Йонга до уплаты налогов по сезонам:

– Сезон-2020/21: 960 000 евро;

– Сезон-2021/22: 1 250 000 евро;

– Сезон-2022/23: 18 млн евро;

– Сезон-2023/24: 18 млн евро;

– Сезон-2024/25: 19 млн евро;

– Сезон-2025/26: 19 млн евро;

Чтобы компенсировать потери, на которые он пошел в сезоне-2020/21 и 2021/22 из желания помочь клубу, «Барселона» переподписала с ним контракт и прописала в нем бонус за лояльность.

Бонусы за лояльность в контракте де Йонга:

– По окончании сезона-2021/22: 2,8 млн евро;

– По окончании сезона-2022/23: 2,8 млн евро;

– По окончании сезона-2023/24: 6,8 млн евро;

– По окончании сезона-2024/25: 4,2 млн евро;

– По окончании сезона-2025/26: 4 млн евро.

Если де Йонг покинет «Барсу» до истечения срока нынешнего контракта, клуб сэкономит на выплате бонусов за лояльность.

В нынешнем сезоне Френки получит наиболее крупную сумму: зарплату 18 млн евро и 6,8 млн евро в виде бонуса. Еще 2 млн евро он получит в качестве бонуса за количество сыгранных матчей.

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16 комментариев

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& Co1366
С Френки надо рассчитаться - заработал своё.
+19
0
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Фарид Харисов
Бартомеу вредитель и транжира, столько не должны получать даже игроки, которые выше Де Йонга классом.

Такую ЗП можно допустить, если футболист и тащер на поле и в медийной среде звезда. Но обычного трудяги Френки это не касается.
+23
-11
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& Co1366
Ответ Chelovek30
ну хоть и зп у него большая, но терять лучшего игрока Барсы сейчас не хочется(
Согласен, Френки один из лучших в Барсе на сей момент.
+5
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+5
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porosenochek
У Барсы даже в бухгалтерии журналисты копаются свободно...
+3
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Chelovek30
Ответ & Co1366
С Френки надо рассчитаться - заработал своё.
ну хоть и зп у него большая, но терять лучшего игрока Барсы сейчас не хочется(
+3
0
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<~Inter~>
Ответ Фарид Харисов
Бартомеу вредитель и транжира, столько не должны получать даже игроки, которые выше Де Йонга классом. Такую ЗП можно допустить, если футболист и тащер на поле и в медийной среде звезда. Но обычного трудяги Френки это не касается.
18 млн до уплаты налогов не такая уж большая зарплата
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zzzeeerrrooo
Ответ Cearvm
Френки Де Йонг - трудяга? Это один из лучших полузащитников мира, в том числе по мнению Transfermarkt и различных симуляторов. Трудяга, наверное, это все-таки Ромеу, не?))
Да много черновой работы выполняет
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Cearvm
Конечно опубликованы. Как проблемы с продлением, Барса сразу сливает контракты игроков в прессу и давит через "несправедливые контракты", хотя болельщики рассказывали, что это методы ушли с Бартомеу. А по факту зарплата обычная для топ-игрока, после налогов это в 2 раза меньше, к тому же Де Йонг урезал ее несколько сезонов.
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Skiffiks
По классике в СМИ совершенно случайно попадает информация о деталях обременительных для Барселоны контрактов
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Cearvm
Ответ Фарид Харисов
Бартомеу вредитель и транжира, столько не должны получать даже игроки, которые выше Де Йонга классом. Такую ЗП можно допустить, если футболист и тащер на поле и в медийной среде звезда. Но обычного трудяги Френки это не касается.
Френки Де Йонг - трудяга? Это один из лучших полузащитников мира, в том числе по мнению Transfermarkt и различных симуляторов. Трудяга, наверное, это все-таки Ромеу, не?))
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Anton Totsamyi
Ответ Cearvm
Френки Де Йонг - трудяга? Это один из лучших полузащитников мира, в том числе по мнению Transfermarkt и различных симуляторов. Трудяга, наверное, это все-таки Ромеу, не?))
от себя добавлю "креативных" полузащитников, а так да, один из лучших в мире на данный момент
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