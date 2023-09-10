«Барселона» предлагает Френки де Йонгу новый контракт.

По данным As, каталонский клуб при этом предлагает полузащитнику адаптировать зарплату «к сложной экономической реальности клуба».

Со ссылкой на Mundo Deportivo отмечается, что агенты де Йонга не спешат садиться за стол переговоров с «Барселоной».

Де Йонг проводит в «блаугране» пятый сезон. Его статистику можно изучить здесь.

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