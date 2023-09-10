«Барса» предложила де Йонгу продлить контракт, адаптировав зарплату «к сложной экономической ситуации клуба»

Теги Барселона Ла Лига Френки де Йонг деньги Футбол

«Барселона» предлагает Френки де Йонгу новый контракт.

По данным As, каталонский клуб при этом предлагает полузащитнику адаптировать зарплату «к сложной экономической реальности клуба».

Со ссылкой на Mundo Deportivo отмечается, что агенты де Йонга не спешат садиться за стол переговоров с «Барселоной».

Де Йонг проводит в «блаугране» пятый сезон. Его статистику можно изучить здесь.

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73 комментария

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Артем Русанов
Когда уже этот наглец согласится просто за еду играть в столь великом клубе
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Тухель
Да дано пора начать футболистам платить Барселоне, за то что им дается право играть за такой великий клуб.
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Streetbor
у де Йонга зарплата в 38млн евро одна из самых больших в Европе. Успел заскочить в последний вагон на такую ставку от гениев руководства))
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<~Inter~>
Ответ Streetbor
у де Йонга зарплата в 38млн евро одна из самых больших в Европе. Успел заскочить в последний вагон на такую ставку от гениев руководства))
так это не значит, что он должен отказываться от положенных ему денег. Он и так уже согласился на отсрочки по зарплате во время ковида и Барса по прежнему должна ему денег. Одно дело если бы клуб выплатил все долги и просил пересмотреть контракт, а тут же речь руководство пытается через прессу надавить на игрока
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Glukinho
мальчик: работает за еду
мужчина: адаптировал зарплату к сложной ситуации
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Amsterdam
Френки: Ah Shit Here We Go Again
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Демьян=)
ситуация настолько сложная что предлагают контракт хави с повышением оклада. вот как это вообще?
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avcgloronalduMU
Хави в два раза увеличили зп, а тут просто над ним издеваются, мошенники?
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Отец Абду
Ответ Aram Avanesian
Комментарий удален модератором
Ну, спортс живёт за счёт Барсы, Пирса Моргана, Заремы, Мостовой, Месси, Роналду и Спартака:)

Раньше было много интересных блогов, статей, а щас...
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Тухель
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так у ФДЙ самая высокая зарплата в ЛЛ, насколько я помню🤓
Так у него контракт до 2026 года и он должен продлевать контракт в 2023 году с понижением зарплаты ради чего?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Отец Абду
Ну, спортс живёт за счёт Барсы, Пирса Моргана, Заремы, Мостовой, Месси, Роналду и Спартака:) Раньше было много интересных блогов, статей, а щас...
Как ты забыл про Загитову?
+17
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Шем
Клубу не на что кормить завтраками детей, нет денег на такси и удвоение зарплаты Хави, а этот молодой наглец не соглашается на снижение зарплаты.
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Val Smith
Ответ Lindeman
Комментарий удален пользователем
Кому нужно, явно не Френки и его окружению. Парень хуже играть не стал, а все остальные могут идти друг другу рычаги дергать.
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denimo21
Ответ Артем Русанов
Когда уже этот наглец согласится просто за еду играть в столь великом клубе
Зато у Хава зарплата удвоится
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Val Smith
Ответ Тухель
Так у него контракт до 2026 года и он должен продлевать контракт в 2023 году с понижением зарплаты ради чего?
Не должен, он когда пытались сплавить слал их лесом, получив все бонусы за лояльность и сейчас отправит в пешее эротическое.
+9
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Born is the King
Ответ Streetbor
у де Йонга зарплата в 38млн евро одна из самых больших в Европе. Успел заскочить в последний вагон на такую ставку от гениев руководства))
М-да. У Челси вся зарплатная ведомость 128 млн фунтов. Неудивительно, что Лапорта распродает Барселону
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Sacha Grekav
Семья 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Андрей
офигеть он уже 5 лет в барсе. как быстро летит время. для меня полуфинал аякс - ттх будто вчера был.
+5
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Eden Hazard
Ответ Streetbor
у де Йонга зарплата в 38млн евро одна из самых больших в Европе. Успел заскочить в последний вагон на такую ставку от гениев руководства))
у него сейчас такая зарплата потому что кучу раз шел на уступки, сокращая и перекидывая остаток на следующие годы.
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A K
Третий сезон сериала начинается ровно как первый и второй. Сценаристов нужно гнать взашей )))
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MJ Me
Ответ Артем Русанов
Когда уже этот наглец согласится просто за еду играть в столь великом клубе
Он просто уже вкурсе что в барсе перестали кормить игроков))) рычаг, понимаешь ли…))
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Try Stelsi
Т.е Хави в два раза увеличивают зарплату, а Де Йонгу нужно "адаптироваться"?
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Нейтральный критик
Составьте предложение, используя слова "Барса", "рычаг", "де Йонг". Выберите подходящие по смыслу глаголы: "вставить", "провернуть", "идти".
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Rus Donskoy
Де йонг мозг на поле, одни только чёткие передачи закидушкой чего стоят
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Dionysus&#146;s Cupid
Ответ Тухель
Да дано пора начать футболистам платить Барселоне, за то что им дается право играть за такой великий клуб.
Как при Бышовце
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