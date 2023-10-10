«Барса» должна 207 млн евро за трансферы. Больше всего – за Рафинью, «Аяксу» должны еще 16 млн за де Йонга, купленного в 2019-м

«Барселона» должна более 200 млн евро за трансферы игроков.

Как пишет Diario Sport, на следующем заседании генеральной ассамблеи сосьос « » объявит, что должна более 207 млн евро за трансферы. Большую часть этой сумму составляют покупки, совершенные летом 2022 года. Многие платежи за игроков тогда были отложенными, это позволило «Барсе» совершать трансферы, несмотря на сложную финансовую ситуацию.

Краткосрочный долг «Барселоны» составляет 89 млн евро. Эту сумму нужно выплатить в этом сезоне. Долгосрочный – 118 млн евро. В сумме – 207 млн.

Самый крупный долг – перед « » за Рафинью, за которого нужно заплатить 24 млн евро в этом году и еще 38 млн евро – в будущем. За Роберта Левандовского «Барса» должна в этом году выплатить 10 млн евро, еще 21 млн – в будущем. За Феррана , купленного в январе 2022-го, каталонцы должны выплатить 13 млн евро в этом году и еще 26 млн в будущем. Также «Барселона» должна «Севилье» за 11 млн евро в этом году и еще 24 млн – в будущем.

Интересно, что «Барселона» еще не до конца рассчиталась с « » за Френки де Йонга, купленного в 2019 году. За него клуб должен выплатить еще 16 млн евро в этом году.

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