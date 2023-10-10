«Барса» должна 207 млн евро за трансферы. Больше всего – за Рафинью, «Аяксу» должны еще 16 млн за де Йонга, купленного в 2019-м

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«Барселона» должна более 200 млн евро за трансферы игроков.

Как пишет Diario Sport, на следующем заседании генеральной ассамблеи сосьос «Барселона» объявит, что должна более 207 млн евро за трансферы. Большую часть этой сумму составляют покупки, совершенные летом 2022 года. Многие платежи за игроков тогда были отложенными, это позволило «Барсе» совершать трансферы, несмотря на сложную финансовую ситуацию.

Краткосрочный долг «Барселоны» составляет 89 млн евро. Эту сумму нужно выплатить в этом сезоне. Долгосрочный – 118 млн евро. В сумме – 207 млн.

Самый крупный долг – перед «Лидсом» за Рафинью, за которого нужно заплатить 24 млн евро в этом году и еще 38 млн евро – в будущем. За Роберта Левандовского «Барса» должна в этом году выплатить 10 млн евро, еще 21 млн – в будущем. За Феррана Торреса, купленного в январе 2022-го, каталонцы должны выплатить 13 млн евро в этом году и еще 26 млн в будущем. Также «Барселона» должна «Севилье» за Жюля Кунде 11 млн евро в этом году и еще 24 млн – в будущем.

Интересно, что «Барселона» еще не до конца рассчиталась с «Аяксом» за Френки де Йонга, купленного в 2019 году. За него клуб должен выплатить еще 16 млн евро в этом году.

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12 комментариев

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Eugene10
Мне интересно, а в чем особенность этой новости?
Внезапно, но футбольные клубы платят за трансферы частями
Или это очередной способ приплести "рычаги"?
+33
-7
+26
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XavIniesta2008-2015
Барселоне самой должны 49 миллионов за игроков. Об этом можно было и упомянуть в новости. А то мало ли здесь особо одарённых, которые не знают о том, что бОльшая часть трансферов оплачивается по частям и схемы выплат заранее оговариваются
+18
-4
+14
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Under
Ответ Eugene10
Мне интересно, а в чем особенность этой новости? Внезапно, но футбольные клубы платят за трансферы частями Или это очередной способ приплести "рычаги"?
клики сами себя не сгенерят
+7
0
+7
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Руслан Узденов
Это просто попытка накинуть на вентилятор, в охоте за комментами. Обычная практика, когда за трансферы платят несколькими траншами и другие нюансы, о которых можно договориться.
Или же выплаты и вовсе делят согласно длине контракта игрока и тд.
Под такой вот "новостью" можно список из половины клубов мира указать.
+3
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Денис Свиридов
Я также в футбол менеджере делаю, схема рабочая
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Aktan
Ответ Eugene10
Мне интересно, а в чем особенность этой новости? Внезапно, но футбольные клубы платят за трансферы частями Или это очередной способ приплести "рычаги"?
Забавно что такое пишет болельщик Барсы
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BurBon
Ответ Руслан Узденов
Это просто попытка накинуть на вентилятор, в охоте за комментами. Обычная практика, когда за трансферы платят несколькими траншами и другие нюансы, о которых можно договориться. Или же выплаты и вовсе делят согласно длине контракта игрока и тд. Под такой вот "новостью" можно список из половины клубов мира указать.
Это нормальная практика для всех клубов, но набрасывают про Барсу, понятно зачем и главное еще заголовок по жирнее придумать.
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