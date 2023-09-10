Дэвис – приоритетная цель «Реала». Альфонсо хотят подписать из-за травматичности Менди
Альфонсо Дэвис стал приоритетной трансферной целью «Реала».
По данным Marca, мадридский клуб хочет подписать защитника «Баварии» из-за частых травм Ферлана Менди.
Отмечается, что у Дэвиса контракт с «Баварией» до 2025 года, но канадец отказывается продлевать соглашение. Этой ситуацией может воспользоваться «Реал».
Статистику Дэвиса можно изучить здесь.
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Если Алонсо реально станет тренером после ухода Анчелотти в этом сезоне, то думаю Фримпонга из Байера в первую очередь захочет подписать.