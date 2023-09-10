Дэвис – приоритетная цель «Реала». Альфонсо хотят подписать из-за травматичности Менди

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис стал приоритетной трансферной целью «Реала».

По данным Marca, мадридский клуб хочет подписать защитника «Баварии» из-за частых травм Ферлана Менди.

Отмечается, что у Дэвиса контракт с «Баварией» до 2025 года, но канадец отказывается продлевать соглашение. Этой ситуацией может воспользоваться «Реал».

Статистику Дэвиса можно изучить здесь.

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43 комментария

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Kahn01
А Карвахаль долго в одиночку будет фланг бороздить?
+40
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Fan of Sport
Ответ Kahn01
А Карвахаль долго в одиночку будет фланг бороздить?
Скорее всего подпишут Фримпонга.
Если Алонсо реально станет тренером после ухода Анчелотти в этом сезоне, то думаю Фримпонга из Байера в первую очередь захочет подписать.
+18
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Ложный Латераль
Скауты Реала поняли, что чисто по физике африканцы будут катать по 180 мин в неделю на изи. Скоро не останется позиций, где был бы белый футболист.
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gangstarr
Ответ Leon Betov
Дэвис так-то перспективнее Ферлана
Ну ферлан так то и постарше будет
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Гражданин R
Из-за того, что Менди дно
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Итачи Учиха
Ответ Hi Hi
Писали уже что Рис Джеймс приоритетная цель на ПЗ
Зачем Реалу второй хроник после Карвахаля?
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Leon Betov
Дэвис так-то перспективнее Ферлана
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rarrih
Девис относительно недавно приходил на подкаст и говорил, что все еще ждет когда его заиграют на позиции атакующего вингера. Покупали его из млс со словами, что он замена Робенну, но в итоге алабу поставили в центр защиты, а ему пришлось закрывать левый фланг защиты
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ɔculpa
Ответ Аслан низамидинов
так Дэвис фан барсы
Вот эта чушь, кто там чей фан, важна только для самих фанов. И то чаще всего информация о том, что какой-то игрок чей-то фан, высасывается из какой-нибудь детской фотки в чьей-нибудь футболке. Дэвис профи, а не фан, и будет выбирать как профи.
+4
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Rus Donskoy
Альфонсы нужны реалу
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Hi Hi
Ответ Fan of Sport
Скорее всего подпишут Фримпонга. Если Алонсо реально станет тренером после ухода Анчелотти в этом сезоне, то думаю Фримпонга из Байера в первую очередь захочет подписать.
Писали уже что Рис Джеймс приоритетная цель на ПЗ
+5
-3
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ASH11
Ответ ɔculpa
Вряд ли дождётся, не поставят его в топ-клубе вингером (зачем приписывать "атакующим", оборонительный вингер это уже и не вингер). В Канаде он может играть в атаке, а в топ-клубе эту позицию он не потянет.
Потянет, просто там конкуренция выше, тем более предпочтение будет отдаваться "своим": Сане, Гнабри и тд.
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Ruslan3132
Ответ Руслан Узденов
Так-то нужен защитник, который умеет очень качественно обороняться, а это не про Альфонсо, при всём к нему уважении.
Слева у Реала почти никогда на моей памяти не было защитника, который очень качественно оборонялся бы )) РК3, Марсело...
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M_Dave
Да тут и не из-за травматичности можно было бы, Менди в любом случае намного слабее
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Zaur1993
Думаю на долго, как и Марсело закроет левый фланг защиты, и даже атаки
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Всеволод Соколов
У всех Менди как-то не заладилось, по разным причинам
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Александр Сущин
там же Фран теперь, ещё и Девидса туда
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Pedri
Если смогли Тео вернуть из Милана было бы очень хорошо
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Руслан Узденов
Так-то нужен защитник, который умеет очень качественно обороняться, а это не про Альфонсо, при всём к нему уважении.
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alex1382
Менди и без травматичности днарь, Фран тоже не тянет. Поэтому на левый фланг обороны нужен толковый игрок
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majestic1980
Там же какой-то Фран играет сейчас слева в обороне, временщик что ли?
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Аслан низамидинов
Ответ ɔculpa
Вот эта чушь, кто там чей фан, важна только для самих фанов. И то чаще всего информация о том, что какой-то игрок чей-то фан, высасывается из какой-нибудь детской фотки в чьей-нибудь футболке. Дэвис профи, а не фан, и будет выбирать как профи.
я с тобой согласен просто в последнее время некоторые футболисты переходили в барсу из за того что они за нее болеют(канселу, фелиш, рафинья) и Дэвис сам в своем тик токе делал видео с барсой
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Турко Ибрагимов
Ответ majestic1980
типа Хесе, Майораля и Мариано?
типа Регилона (Тоттенхэм, Мю) типа Васкеса для обоймы самое то но не для основы
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Holy Diver
Ответ majestic1980
типа Хесе, Майораля и Мариано?
До легендарных Пуча или Аленьи далеко конечно, да.
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olgerd11
Ответ Ложный Латераль
Скауты Реала поняли, что чисто по физике африканцы будут катать по 180 мин в неделю на изи. Скоро не останется позиций, где был бы белый футболист.
В футболе главное не выносливость
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