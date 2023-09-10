Альфонсо Дэвис стал приоритетной трансферной целью «Реала».

По данным Marca, мадридский клуб хочет подписать защитника «Баварии» из-за частых травм Ферлана Менди.

Отмечается, что у Дэвиса контракт с «Баварией» до 2025 года, но канадец отказывается продлевать соглашение. Этой ситуацией может воспользоваться «Реал».

Статистику Дэвиса можно изучить здесь.

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