Президент РФС Дюков: «В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва»

Александр Дюков высказался о проблемах российского футбола.

– Насколько проблемы российского футбола связаны с развитием игроков на детско-юношеском уровне?

– В российском футболе есть проблемы и с подготовкой спортивного резерва, и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Проблемы есть на каждом этапе, – сказал президент РФС.

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