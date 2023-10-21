Президент РФС Дюков: «В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС детский футбол Александр Дюков Чемпионат.com Футбол

Александр Дюков высказался о проблемах российского футбола.

– Насколько проблемы российского футбола связаны с развитием игроков на детско-юношеском уровне?

– В российском футболе есть проблемы и с подготовкой спортивного резерва, и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Проблемы есть на каждом этапе, – сказал президент РФС. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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MstAndreev
В российском футболе есть огромные проблемы с чиновниками. Они не хотят уволить самих себя за профнепригодность)
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David Rigert
"...в российском футболе есть проблемы на каждом этапе..." очень ёмко. даже добавить нечего.
+1
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Тренерские конспекты Бормана
Неужели? А он все руководит-руководит и только сейчас узнал. А следующее открытие какое будет?
Что фануйди создает проблемы болельщикам?
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