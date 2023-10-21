Президент РФС Дюков: «В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва»
Александр Дюков высказался о проблемах российского футбола.
– Насколько проблемы российского футбола связаны с развитием игроков на детско-юношеском уровне?
– В российском футболе есть проблемы и с подготовкой спортивного резерва, и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Проблемы есть на каждом этапе, – сказал президент РФС.
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