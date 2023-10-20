«Аль-Иттифак» Джеррарда ради подписания Лингарда может продать Витиньо из-за лимита на легионеров

Теги возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Джесси Лингард лимит на легионеров Робин Квайсон Витиньо Коэльо Футбол

«Аль-Иттифак» намерен заключить соглашение с Джесси Лингардом.

Ради подписания 30-летнего хавбека саудовский клуб, который тренирует Стивен Джеррард, может расстаться с экс-форвардом ЦСКА Витиньо и шведским полузащитником Робином Квайсоном.

Согласно регламенту саудовской лиги, в заявку на матч можно включать не более 8 иностранцев, тогда как у «Аль-Иттифака» в настоящее время 10 легионеров.

Лингард уже около месяца тренируется с «Аль-Иттифаком». Последним клубом экс-хавбека «МЮ» был «Ноттингем Форест».

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2 комментария

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Kulagin_m
Судя по стате оба игрока - основа в прошлом сезоне.
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Jesse Boy
у саудитов есть лимит? я думал, там вообще правила не действуют, главное, чтобы дорого-богато
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