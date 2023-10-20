«Аль-Иттифак» Джеррарда ради подписания Лингарда может продать Витиньо из-за лимита на легионеров

«Аль-Иттифак» намерен заключить соглашение с Джесси Лингардом.

Ради подписания 30-летнего хавбека саудовский клуб, который тренирует Стивен Джеррард, может расстаться с экс-форвардом ЦСКА Витиньо и шведским полузащитником .

Согласно регламенту саудовской лиги, в заявку на матч можно включать не более 8 иностранцев, тогда как у « » в настоящее время 10 легионеров.

уже около месяца тренируется с «Аль-Иттифаком». Последним клубом экс-хавбека «МЮ» был «Ноттингем Форест».

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