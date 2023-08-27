Мамаев назвал Вагнера, Смолова и Широкова сильнейшими партнерами по команде, Романа – самым повлиявшим на него игроком
Павел Мамаев назвал футболиста, который повлиял на него больше всего.
– Москва или Краснодар?
– Москва.
– Смотришь матчи РПЛ? Кого-то персонально поддерживаешь?
– Очень редко смотрю матчи РПЛ. Поддерживаю тех ребят, с кем знаком.
– Футболист, повлиявший на тебя.
– Роман Широков.
– Самые сильные футболисты, с которыми ты играл в одной команде.
– Вагнер Лав, Федор Смолов, Роман Широков.
– Критика в соцсетях и медиа влияет на тебя? Как ты с ней справляешься?
– Вообще никак не влияет, потому что я ее не читаю.
– Читаешь сейчас литературу? Посоветуй что-то нашим подписчикам.
– На данный момент не читаю. Но советую перечитать Тургенева – всего.
– Как ты сейчас формулируешь для себя смысл жизни?
– Во главе угла сейчас семья. Второе – наше общее семейное дело.
– Твоя самая большая зарплата в «Торпедо».
– Максимум в «Торпедо» я получал 7 тысяч долларов в месяц.
– Любимое место в России.
– Сейчас – Алтай, – сказал экс-полузащитник сборной России Мамаев в интервью своей жене Надежде Санько для «Коммент.Шоу».
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