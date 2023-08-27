Мамаев назвал Вагнера, Смолова и Широкова сильнейшими партнерами по команде, Романа – самым повлиявшим на него игроком

Теги ЦСКА Вагнер Лав Роман Широков Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Павел Мамаев Краснодар книги Коммент.Шоу Футбол

Павел Мамаев назвал футболиста, который повлиял на него больше всего.

– Москва или Краснодар?

– Москва.

– Смотришь матчи РПЛ? Кого-то персонально поддерживаешь?

– Очень редко смотрю матчи РПЛ. Поддерживаю тех ребят, с кем знаком.

– Футболист, повлиявший на тебя.

– Роман Широков.

– Самые сильные футболисты, с которыми ты играл в одной команде.

Вагнер Лав, Федор Смолов, Роман Широков.

– Критика в соцсетях и медиа влияет на тебя? Как ты с ней справляешься?

– Вообще никак не влияет, потому что я ее не читаю.

– Читаешь сейчас литературу? Посоветуй что-то нашим подписчикам.

– На данный момент не читаю. Но советую перечитать Тургенева – всего.

– Как ты сейчас формулируешь для себя смысл жизни?

– Во главе угла сейчас семья. Второе – наше общее семейное дело.

– Твоя самая большая зарплата в «Торпедо».

– Максимум в «Торпедо» я получал 7 тысяч долларов в месяц.

– Любимое место в России.

– Сейчас – Алтай, – сказал экс-полузащитник сборной России Мамаев в интервью своей жене Надежде Санько для «Коммент.Шоу».

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17 комментариев

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8qj656zmdw
Ну про влияние Широкова - это заметно
+26
-3
+23
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antiginer
Ответ petia.subbotin
Про тургенева круто и неожиданно
Это он в лагерной библиотеке почерпнул)))
+6
-2
+4
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0mertas626
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Вагнер - сила! 💪
Кольцо нибелунга особенно!
+3
-1
+2
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Rio de Janeiro
Про Вагнера понятно, про Смолова странно, ну а Широков показывал топовый футбол только 3 года при Спалетти.Как дирижёр атак он по уровню намного уступал тому же Лоськову
+2
-1
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the80dream
Ответ petia.subbotin
Про тургенева круто и неожиданно
"Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве".
Это сказал Тургенев в 1867 г.
+2
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Влад Музалевский
Ответ the80dream
"Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". Это сказал Тургенев в 1867 г.
Достоевский все про Тургенева уже сказал и там ни убавить, ни прибавить
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Вагнер - сила! 💪
+3
-3
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petia.subbotin
Про тургенева круто и неожиданно
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Nick Crosier
Вагнер действительно сильнейший и темнейший. Остальные тоже неплохи.
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Заборостроитель
Роман на ЕВРО16 за Слуцкого повлиял👊
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Алексей Сергеевич
Кому кроме жены интересно твое мнение? Мог бы и Кокорина упомянуть. Настоящий кореш подельника не бросает!
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Agent Smith
А как же Кокорин?😯⚽️
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Тренерские конспекты Бормана
А это не широков дал в глаз Паше на Евро-2016?
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Юрий Король
Ответ 8qj656zmdw
Ну про влияние Широкова - это заметно
Ты насчёт стульев?
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Leonid73
Ответ Rio de Janeiro
Про Вагнера понятно, про Смолова странно, ну а Широков показывал топовый футбол только 3 года при Спалетти.Как дирижёр атак он по уровню намного уступал тому же Лоськову
Да, жаль что без вашей консультации определился. А то б такое мы узнали…
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