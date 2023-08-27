Мамаев назвал Вагнера, Смолова и Широкова сильнейшими партнерами по команде, Романа – самым повлиявшим на него игроком

Павел Мамаев назвал футболиста, который повлиял на него больше всего.

– Москва или Краснодар?

– Москва.

– Смотришь матчи ? Кого-то персонально поддерживаешь?

– Очень редко смотрю матчи РПЛ. Поддерживаю тех ребят, с кем знаком.

– Футболист, повлиявший на тебя.

– Роман Широков.

– Самые сильные футболисты, с которыми ты играл в одной команде.

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– Критика в соцсетях и медиа влияет на тебя? Как ты с ней справляешься?

– Вообще никак не влияет, потому что я ее не читаю.

– Читаешь сейчас литературу? Посоветуй что-то нашим подписчикам.

– На данный момент не читаю. Но советую перечитать Тургенева – всего.

– Как ты сейчас формулируешь для себя смысл жизни?

– Во главе угла сейчас семья. Второе – наше общее семейное дело.

– Твоя самая большая зарплата в «Торпедо».

– Максимум в «Торпедо» я получал 7 тысяч долларов в месяц.

– Любимое место в России.

– Сейчас – Алтай, – сказал экс-полузащитник сборной России в интервью своей жене Надежде Санько для «Коммент.Шоу».

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