Гвинея готова сыграть с Россией в 2024-м: «Футбол вне политики. Наша страна в отличных отношениях с РФ»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Гвинеи товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Сборная Гвинеи готова сыграть с командой России в 2024 году.

Об этом сообщил вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло.

«В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен – 17 и 21 ноября у команды Гвинеи игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной. В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны.

Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией.

Будем вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу наших национальных сборных», – заявил Диалло.

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22 комментария

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Zed_patriot
первый тайм с Гвинеей, а второй с Бисау
+21
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DaRt FeLiX
Матчи с Аргентиной, Бразилией ушли в прошлое. Спасибо чирикнутому😩
+14
-6
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Ебздрогыч
Не зря братишек на саммите в Петербурге покормили!
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Beast
ничейку должны зацепить

Валера, верим
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Артем Русанов
Молодцы
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По щекам хлещет Лоза
Если футбол вне политики , то зачем говорить про отношения стран?
+3
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melmi
Кто следующий из стран третьего мира с протянутой рукой ?
Дожили…
И на чистом глазу говорим что все замечательно
Да , я даже удивлен что мы серию матчей с Северной Кореей не играем
Наш партнер, сосед и брат
+2
-2
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Вова Пупкин
Ждёмс с нетерпением этот матч...😂
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Ихарь Окенфэйлов
М-да уж. Мы так и до Гаити доберёмся. И не только в футбольном плане.
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Трент Резнор
А потом и свой чемпионат мира сделаем.
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Архитектор Мендисабаль
Можно ведь съездить на остров Калимантан, и там сыграть сразу с тремя сборными, - Индонезии, Малайзии, Брунея. Очень удобно и тепло...
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Andrew Chepaylo
А у вас к украинцам, евреям, европейцам, американцам и кавказцам - отношение просто супер🙂 ах да, по вашему это "х**лы, ж*ды, пиндосы, гейропейцы, ч*рки", а то чувствую многие уже не поймут.
Ты уверен, что сможешь доказать, что я так когда-либо писал?
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kaka10
Ответ DaRt FeLiX
Матчи с Аргентиной, Бразилией ушли в прошлое. Спасибо чирикнутому😩
Зимой можно заявиться на Кубок Африканских Наций в принципе
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Owen_the_Simple
Ответ DaRt FeLiX
Матчи с Аргентиной, Бразилией ушли в прошлое. Спасибо чирикнутому😩
А ещё Макдональдс убрали! Да разве кто-то может устоять против гнева гегемона?
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