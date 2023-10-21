Гвинея готова сыграть с Россией в 2024-м: «Футбол вне политики. Наша страна в отличных отношениях с РФ»
Сборная Гвинеи готова сыграть с командой России в 2024 году.
Об этом сообщил вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло.
«В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен – 17 и 21 ноября у команды Гвинеи игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной. В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны.
Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией.
Будем вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу наших национальных сборных», – заявил Диалло.
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Валера, верим
Дожили…
И на чистом глазу говорим что все замечательно
Да , я даже удивлен что мы серию матчей с Северной Кореей не играем
Наш партнер, сосед и брат