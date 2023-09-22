Гирасси забил 10 голов первым среди игроков топ-5 лиг. Форвард «Штутгарта» повторил рекорд Левандовского в Бундеслиге
Серу Гирасси забил 10 голов за 5 туров Бундеслиги и повторил рекорд.
Сегодня форвард «Штутгарта» оформил дубль в игре с «Дармштадтом» (3:1).
До этого лишь одному футболисту удавалось добиться аналогичных показателей – Роберту Левандовскому в сезоне-2020/21.
Примечательно, что француз стал первым игроком, который забил 10 голов в одной из топ-лиг Европы в этом сезоне. У Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» по 7 мячей в чемпионатах Франции и Англии соответственно.
Подробно со статистикой Гирасси можно ознакомиться здесь.
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