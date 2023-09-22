Гирасси забил 10 голов первым среди игроков топ-5 лиг. Форвард «Штутгарта» повторил рекорд Левандовского в Бундеслиге

Серу Гирасси забил 10 голов за 5 туров Бундеслиги и повторил рекорд.

Сегодня форвард « » оформил дубль в игре с « » (3:1).

До этого лишь одному футболисту удавалось добиться аналогичных показателей – Роберту Левандовскому в сезоне-2020/21.

Примечательно, что француз стал первым игроком, который забил 10 голов в одной из топ-лиг Европы в этом сезоне. У Килиана из « » и из «Манчестер Сити» по 7 мячей в чемпионатах Франции и Англии соответственно.

Подробно со статистикой Гирасси можно ознакомиться здесь.

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