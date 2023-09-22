Гирасси забил 10 голов первым среди игроков топ-5 лиг. Форвард «Штутгарта» повторил рекорд Левандовского в Бундеслиге

Теги Штутгарт ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Дармштадт Серу Гирасси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Серу Гирасси забил 10 голов за 5 туров Бундеслиги и повторил рекорд.

Сегодня форвард «Штутгарта» оформил дубль в игре с «Дармштадтом» (3:1).

До этого лишь одному футболисту удавалось добиться аналогичных показателей – Роберту Левандовскому в сезоне-2020/21.

Примечательно, что француз стал первым игроком, который забил 10 голов в одной из топ-лиг Европы в этом сезоне. У Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» по 7 мячей в чемпионатах Франции и Англии соответственно.

Подробно со статистикой Гирасси можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Человек1991
Гирасси движется по графику голов Месси ) в сезоне 11/12 ) в 5 играх 10 голов )
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onegin2007
Ещё недавно Штутгарт вылетал и я думал, ну всё, ушла эпоха...
А тут такие новости.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Хватит считать голы и асисты Мбаппе в топ 6 лиге. Это уже совсем не серьёзно. Тадич, в чемпионате Голландии такие невероятные цифры по гол пас на бивал, но всем было пофиг. А сейчас Голландия в топ 5. Почему всем не пофиг на голы и асисты Мбаппе? Посмотрите матчи команд Франции из прошлого сезона, которые заняли вторую половину таблицы Лиги 1. Все эти команды, хуже условного ЦСКА играют. Зенит, вообще бы выносил весь этот хлам. Очень низкий уровень футбола.
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Кирилл Голивец
Ответ Человек1991
Гирасси движется по графику голов Месси ) в сезоне 11/12 ) в 5 играх 10 голов )
Жаль, на КАН уедет
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