Фанаты «Аль‑Хилаля» поддержали травмированного Неймара баннером «Возвращайся сильнее». Игроки клуба сфотографировались с футболкой бразильца перед матчем

Футболисты и болельщики «Аль‑Хиляля» поддержали Неймара.

Перед матчем с «Аль‑Халиджем» футболисты «Аль-Халиля», включая Малкома, сфотографировались с футболкой Неймара.

А болельщики команды растянули на трибунах баннер с фотографией бразильца и надписью: «Возвращайся сильнее».

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

Напомним, Неймар получил травму в матче против сборной Уругвая в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026 – бразильца унесли с поля на носилках. Впоследствии у форварда диагностировали повреждение крестообразных связок и разрыв мениска – он пропустит не менее полугода.

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