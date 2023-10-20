Фанаты «Аль‑Хилаля» поддержали травмированного Неймара баннером «Возвращайся сильнее». Игроки клуба сфотографировались с футболкой бразильца перед матчем

Теги фото Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Аль-Халидж Футбол

Футболисты и болельщики «Аль‑Хиляля» поддержали Неймара.

Перед матчем с «Аль‑Халиджем» футболисты «Аль-Халиля», включая Малкома, сфотографировались с футболкой Неймара.

А болельщики команды растянули на трибунах баннер с фотографией бразильца и надписью: «Возвращайся сильнее».

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

Напомним, Неймар получил травму в матче против сборной Уругвая в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026 – бразильца унесли с поля на носилках. Впоследствии у форварда диагностировали повреждение крестообразных связок и разрыв мениска – он пропустит не менее полугода.

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9 комментариев

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Юрий Поляков
Молодцы 👏 браво болельщикам и игрокам команды 👍
+11
0
+11
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Красная стрела
Молодцы. Как к нему не относись, но реально травмы достали.
+4
0
+4
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Glukinho
в смысле, он недостаточно сильно возвращается?
+3
-1
+2
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Тиджани Бабангида
Правильная и достойная реакция
+2
0
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igls54
Пацаны ещё не в курсе, что на зарплатку придется скидываться из своих
+1
-1
0
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Плевал я
Ответ Glukinho
в смысле, он недостаточно сильно возвращается?
🤭
0
0
0
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