Отец Неймара – травмированному сыну: «Мы выберемся из этого, как и всегда. Не слушай идиотов – у них своя судьба. Футбол будет ждать тебя!»

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Неймар да Силва квалификация ЧМ-2026 Южная Америка соцсети религия Футбол

Отец Неймара прокомментировал травму сына.

Неймар получил травму в матче против сборной Уругвая в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026 – бразильца унесли с поля на носилках. Впоследствии у форварда диагностировали повреждение крестообразных связок и разрыв мениска – он пропустит не менее полугода.

«Теперь я знаю, почему Саудовская Аравия и почему «Аль-Хилаль». Бог уже знал, ему нужно было отделить зерна от плевел... Я не знаю, что сказать, утешить тебя или найти правильные слова для этого момента.

Сынок! Если бы я мог, я поменялся бы с тобой местами, ради тебя и твоей сестры я отдал бы свою жизнь, лишь бы не видеть, как вы страдаете. Бог дает вам разные испытания, чтобы в итоге вы всегда поднимались.

Печать Иисуса на нашем лбу приносит бесчисленные битвы и появление коварных врагов, ожидающих поражения либо на поле боя, либо за его пределами. Сейчас эти противники, хотя их немного, пользуются моментом. Это открытое письмо не для тебя, сынок, потому что я уже сказал тебе все, что должен был. Это письмо имеет важное духовное значение, и я знаю, с кем мы боремся в этих испытаниях.

Бог назначил меня твоим отцом, наставником и другом – поверь мне, мы снова выйдем из этого удивительным образом, как всегда. Мы находимся там, где и должны быть, поверьте мне, в далекой стране, но там есть люди, которые любят вас и принимают со всеми пороками и добродетелями. Теперь я знаю, почему «Аль-Хилаль».

Не слушай идиотов в этот момент, у них уже есть своя судьба... Бог позаботится об этом в нужное время. Наша семья, друзья, твой нынешний клуб, сборная и футбол будут ждать тебя!» – написал Неймар да Силва в инстаграме.

У Неймара страшный диагноз: разом порвал кресты и мениск. Травмы сложнее еще не было 😱

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18 комментариев

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Верховный Лорд
Он кресты порвал во время футбольного матча, или его ранили при штурме рейхстага?
+31
-2
+29
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Ovi174
Бате Неймара похоже самому пролечиться не помешает! У него видимо травма головы образовалась....В любом случае здоровья им обоим!
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Верховный Лорд
Он кресты порвал во время футбольного матча, или его ранили при штурме рейхстага?
Это бразильский сериал
+8
-1
+7
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Антимосковский
у папы Неймара случайно не было дедушки в Эфиопии?
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ARIGAMI ARIGAMI
"Теперь я знаю, почему Аль-Хилаль"

Зачем он намекает, что оскорбляет работодателя?
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Трент Резнор
У отца Неймара дефолтный диалог это.
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Blaumerc
в своё время Неймар старший, был главным зачинщиком перехода сына из Барсы в ПСЖ.
иногда отцы не всегда поступают правильно, даже если желают добра своим детям.
Папа думал о финансах, заливая сыну о лучшем проекте и месте для достижения новых высот. Хотели выйти из тени Месси, в итоге угробил карьеру сыну.
и не нужно говорить сейчас о том что каждому бы так угробить за такую сумму, типо миллионер и всё такое.
при правильном отношении, у Нейя был огромнейший потенциал, потенциал для того что бы войти в число лучших за всё время.
а так да, топ игрок в своё время, миллионер и всё такое. но ощущение что Неймар мог достичь большего.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Blaumerc
в своё время Неймар старший, был главным зачинщиком перехода сына из Барсы в ПСЖ. иногда отцы не всегда поступают правильно, даже если желают добра своим детям. Папа думал о финансах, заливая сыну о лучшем проекте и месте для достижения новых высот. Хотели выйти из тени Месси, в итоге угробил карьеру сыну. и не нужно говорить сейчас о том что каждому бы так угробить за такую сумму, типо миллионер и всё такое. при правильном отношении, у Нейя был огромнейший потенциал, потенциал для того что бы войти в число лучших за всё время. а так да, топ игрок в своё время, миллионер и всё такое. но ощущение что Неймар мог достичь большего.
у Неймара никогда не было характера как у Месси или Роналду, даже Кавани для ПСЖ легенда чем этот празднователь ДР сестры.
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seppblatter@mail.ru
Папаша исусий воин сражается с невидимыми врагами. Уже карнавал отмечать начал
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huntoil11
Жаль Неймара. Один из величайших талантов нашего времени и столько травм не простых. И я не думаю, что проблема в режиме или типа того. Все таки у Неймара нормально все с трудовой этикой и тренировками -- на него тренера также никогда не жаловались в этом плане. Скорее особенности организма и потому травмы..
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ДЖИН
С кем там оно сражается это зажравшееся Неймаровское племя)). Все привыкли что оно перестало играть после 2017 года.
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Bakhaa
Вот жадный тип
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Murtynya
Ней, будем ждать💪
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Растиньяк
лол
бразильские бредни
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Парень со двора Шмурнова
Большинство комментирующих эту новость пользователей в целом верно реагирует на подобного рода слегка популистские высказывания родственников игроков, выглядит все это довольно нелепо и даже кринжово.

С другой стороны, можно ко всему этому отнестись чуть более снисходительно, потому что сотни тысяч людей из-за абсолютно беспричинной неприязни к Неймару пишут ему тонны гадостей и злорадства по поводу его откровенно тяжелой и серьезной травмы. Любому родителю будет неприятно все это наблюдать и это своего рода попытка защитить сына от таких нападок.

Но, повторюсь, подобного рода посты выглядят слегка нелепо и в такой ситуации все же стоит выражать поддержку иначе - например, лично или хотя бы в телефонном разговоре, ну на край - личным сообщением.
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joseph.kowalsky
Настоящий отец приободрил бы сына в живом разговоре без свидетелей. А тут показуха в инстаграмме
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Я Гражданин Мира
Ответ AurelioDeLaurentis
у Неймара никогда не было характера как у Месси или Роналду, даже Кавани для ПСЖ легенда чем этот празднователь ДР сестры.
Я с вами полностью согласен
Если он остался бы в барсе и там был бы такой же как в псж
Его нельзя сравнивать с другими звёздами а тем более с Месси и Роналду
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