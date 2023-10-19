Отец Неймара – травмированному сыну: «Мы выберемся из этого, как и всегда. Не слушай идиотов – у них своя судьба. Футбол будет ждать тебя!»

Отец Неймара прокомментировал травму сына.

Неймар получил травму в матче против сборной Уругвая в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026 – бразильца унесли с поля на носилках. Впоследствии у форварда диагностировали повреждение крестообразных связок и разрыв мениска – он пропустит не менее полугода.

«Теперь я знаю, почему Саудовская Аравия и почему «Аль-Хилаль». Бог уже знал, ему нужно было отделить зерна от плевел... Я не знаю, что сказать, утешить тебя или найти правильные слова для этого момента.

Сынок! Если бы я мог, я поменялся бы с тобой местами, ради тебя и твоей сестры я отдал бы свою жизнь, лишь бы не видеть, как вы страдаете. Бог дает вам разные испытания, чтобы в итоге вы всегда поднимались.

Печать Иисуса на нашем лбу приносит бесчисленные битвы и появление коварных врагов, ожидающих поражения либо на поле боя, либо за его пределами. Сейчас эти противники, хотя их немного, пользуются моментом. Это открытое письмо не для тебя, сынок, потому что я уже сказал тебе все, что должен был. Это письмо имеет важное духовное значение, и я знаю, с кем мы боремся в этих испытаниях.

Бог назначил меня твоим отцом, наставником и другом – поверь мне, мы снова выйдем из этого удивительным образом, как всегда. Мы находимся там, где и должны быть, поверьте мне, в далекой стране, но там есть люди, которые любят вас и принимают со всеми пороками и добродетелями. Теперь я знаю, почему « ».

Не слушай идиотов в этот момент, у них уже есть своя судьба... Бог позаботится об этом в нужное время. Наша семья, друзья, твой нынешний клуб, сборная и футбол будут ждать тебя!» – написал Неймар да в инстаграме.

У Неймара страшный диагноз: разом порвал кресты и мениск. Травмы сложнее еще не было 😱

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