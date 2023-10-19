Отец Неймара – травмированному сыну: «Мы выберемся из этого, как и всегда. Не слушай идиотов – у них своя судьба. Футбол будет ждать тебя!»
Отец Неймара прокомментировал травму сына.
Неймар получил травму в матче против сборной Уругвая в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026 – бразильца унесли с поля на носилках. Впоследствии у форварда диагностировали повреждение крестообразных связок и разрыв мениска – он пропустит не менее полугода.
«Теперь я знаю, почему Саудовская Аравия и почему «Аль-Хилаль». Бог уже знал, ему нужно было отделить зерна от плевел... Я не знаю, что сказать, утешить тебя или найти правильные слова для этого момента.
Сынок! Если бы я мог, я поменялся бы с тобой местами, ради тебя и твоей сестры я отдал бы свою жизнь, лишь бы не видеть, как вы страдаете. Бог дает вам разные испытания, чтобы в итоге вы всегда поднимались.
Печать Иисуса на нашем лбу приносит бесчисленные битвы и появление коварных врагов, ожидающих поражения либо на поле боя, либо за его пределами. Сейчас эти противники, хотя их немного, пользуются моментом. Это открытое письмо не для тебя, сынок, потому что я уже сказал тебе все, что должен был. Это письмо имеет важное духовное значение, и я знаю, с кем мы боремся в этих испытаниях.
Бог назначил меня твоим отцом, наставником и другом – поверь мне, мы снова выйдем из этого удивительным образом, как всегда. Мы находимся там, где и должны быть, поверьте мне, в далекой стране, но там есть люди, которые любят вас и принимают со всеми пороками и добродетелями. Теперь я знаю, почему «Аль-Хилаль».
Не слушай идиотов в этот момент, у них уже есть своя судьба... Бог позаботится об этом в нужное время. Наша семья, друзья, твой нынешний клуб, сборная и футбол будут ждать тебя!» – написал Неймар да Силва в инстаграме.
У Неймара страшный диагноз: разом порвал кресты и мениск. Травмы сложнее еще не было 😱
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Зачем он намекает, что оскорбляет работодателя?
иногда отцы не всегда поступают правильно, даже если желают добра своим детям.
Папа думал о финансах, заливая сыну о лучшем проекте и месте для достижения новых высот. Хотели выйти из тени Месси, в итоге угробил карьеру сыну.
и не нужно говорить сейчас о том что каждому бы так угробить за такую сумму, типо миллионер и всё такое.
при правильном отношении, у Нейя был огромнейший потенциал, потенциал для того что бы войти в число лучших за всё время.
а так да, топ игрок в своё время, миллионер и всё такое. но ощущение что Неймар мог достичь большего.
бразильские бредни
С другой стороны, можно ко всему этому отнестись чуть более снисходительно, потому что сотни тысяч людей из-за абсолютно беспричинной неприязни к Неймару пишут ему тонны гадостей и злорадства по поводу его откровенно тяжелой и серьезной травмы. Любому родителю будет неприятно все это наблюдать и это своего рода попытка защитить сына от таких нападок.
Но, повторюсь, подобного рода посты выглядят слегка нелепо и в такой ситуации все же стоит выражать поддержку иначе - например, лично или хотя бы в телефонном разговоре, ну на край - личным сообщением.
Если он остался бы в барсе и там был бы такой же как в псж
Его нельзя сравнивать с другими звёздами а тем более с Месси и Роналду