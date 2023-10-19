Лионель Месси поддержал Неймара, получившего серьезную травму.

Нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в конце первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.

«Аль-Хилаль» объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации.

«Желаю тебе много сил», – написал Месси в сторис инстаграма, выложив фото с Неймаром.

У Неймара страшная травма: порвал кресты и мениск на левом колене 😱

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