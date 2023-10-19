Месси поддержал травмированного Неймара: «Желаю много сил тебе»

Теги МЛС Лионель Месси Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

Лионель Месси поддержал Неймара, получившего серьезную травму.

Нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в конце первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.

«Аль-Хилаль» объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации. 

«Желаю тебе много сил», – написал Месси в сторис инстаграма, выложив фото с Неймаром.

У Неймара страшная травма: порвал кресты и мениск на левом колене 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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VERBLYUD
Ответ Blaumerc
MSN самое великое трио в истории футбола. не только отличные футболисты, но и хорошие друзья. вы когда нибудь слышали такое от Роналду, что бы он поздравлял, или высказывал слова поддержки бывшим одноклубникам, которые всю жизнь играли ради статы геля. например Руни, Бензема, Ди Марии, Бейлу, Рамосу иле ещё кому нибудь. За то мы все слышали, какой Руни некрасивый, а он сам любимый и красивый.
Что еще ожидать от человека, который требовал записать на себя гол соотечественника. Он не любит своих партнеров по команде и начинает психовать, когда они вместо него забивают голы...
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Blaumerc
MSN самое великое трио в истории футбола.
не только отличные футболисты, но и хорошие друзья.
вы когда нибудь слышали такое от Роналду, что бы он поздравлял, или высказывал слова поддержки бывшим одноклубникам, которые всю жизнь играли ради статы геля. например Руни, Бензема, Ди Марии, Бейлу, Рамосу иле ещё кому нибудь.
За то мы все слышали, какой Руни некрасивый, а он сам любимый и красивый.
+18
-5
+13
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Старый Знакомый
удивительно, как настолько разные Месси и Неймар нашли общий язык, как на футбольном поле, так и вне его.
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Tseren031293
Когда говорят Месси талант и ему досталось все от природы !
Стоит посмотреть на Неймара/Азара и Лео, вот и вся разница в мотивации, режим/ питание.
Психология, основной фактор, т.к Лео несмотря на неудачи в сборной в середине 10-х, взял два главных турнира в жизни в 34-35
Азар/ Неймар из-за того , что не могли подвязать с бургерами и гулянками- получили вот такой конец карьеры !
Ну а Лео- величайший !
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Roman
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Ещё больше унижают криштибоев вроде тебя, интриги и заговоры это про Кристи
+6
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Тиджани Бабангида
Человечная реакция на травму коллеги. Другого и не ожидалось.
+5
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Demedieu
в стиле мастера Йодо сказал
+3
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Quiet Dad
Ответ Blaumerc
MSN самое великое трио в истории футбола. не только отличные футболисты, но и хорошие друзья. вы когда нибудь слышали такое от Роналду, что бы он поздравлял, или высказывал слова поддержки бывшим одноклубникам, которые всю жизнь играли ради статы геля. например Руни, Бензема, Ди Марии, Бейлу, Рамосу иле ещё кому нибудь. За то мы все слышали, какой Руни некрасивый, а он сам любимый и красивый.
Райкаард, Гуллит, Ван Бастен тоже ничего были.
+3
0
+3
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skxgpkt7xn
судя по всему это завершение карьеры
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rej1sta
Ответ Cevin Cigan
Как показывает многолетняя практика таких травм,ещё и в возрасте 30+ ,это конец карьеры,по крайней мере на высшем уровне. В любом случаи Нею здоровья и сил!!!
Я вообще не помню, чтобы у кого-то такое комбо было из травм, чтобы порвать кресты и мениск одновременно.
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Cevin Cigan
Как показывает многолетняя практика таких травм,ещё и в возрасте 30+ ,это конец карьеры,по крайней мере на высшем уровне. В любом случаи Нею здоровья и сил!!!
+1
-1
0
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bestttttttofthebest
Неймар восстановится и будет радовать фанатов)
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aidos_1979
Ответ Roman
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Как говорится и обоср.л и похвалил)
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