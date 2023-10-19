Месси поддержал травмированного Неймара: «Желаю много сил тебе»
Лионель Месси поддержал Неймара, получившего серьезную травму.
Нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в конце первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.
«Аль-Хилаль» объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации.
«Желаю тебе много сил», – написал Месси в сторис инстаграма, выложив фото с Неймаром.
У Неймара страшная травма: порвал кресты и мениск на левом колене 😱
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
не только отличные футболисты, но и хорошие друзья.
вы когда нибудь слышали такое от Роналду, что бы он поздравлял, или высказывал слова поддержки бывшим одноклубникам, которые всю жизнь играли ради статы геля. например Руни, Бензема, Ди Марии, Бейлу, Рамосу иле ещё кому нибудь.
За то мы все слышали, какой Руни некрасивый, а он сам любимый и красивый.
Стоит посмотреть на Неймара/Азара и Лео, вот и вся разница в мотивации, режим/ питание.
Психология, основной фактор, т.к Лео несмотря на неудачи в сборной в середине 10-х, взял два главных турнира в жизни в 34-35
Азар/ Неймар из-за того , что не могли подвязать с бургерами и гулянками- получили вот такой конец карьеры !
Ну а Лео- величайший !