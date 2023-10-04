Левандовски получил травму в матче с «Порту». Форварда «Барсы» заменили на 34-й минуте
Роберт Левандовски получил травму во время матча «Барселоны».
Каталонский клуб играет с «Порту» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
Левандовски вышел в стартовом составе своей команды и покинул поле на 34-й минуте – его заменил Ферран Торрес.
Форвард «Барсы» получил повреждение за несколько минут до этого – в результате подката Давида Карму.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Барселона».
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