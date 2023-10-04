Левандовски получил травму в матче с «Порту». Форварда «Барсы» заменили на 34-й минуте

Теги Порту Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Роберт Левандовски Давид Карму Футбол

Роберт Левандовски получил травму во время матча «Барселоны».

Каталонский клуб играет с «Порту» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, перерыв).

Левандовски вышел в стартовом составе своей команды и покинул поле на 34-й минуте – его заменил Ферран Торрес. 

Форвард «Барсы» получил повреждение за несколько минут до этого – в результате подката Давида Карму.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Барселона». 

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19 комментариев

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Agent Smith
Замена сработала
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Катадонец
этого не хватало, пол состава уже в лазарете
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TheKondr
несмотря на травму, Левандовски последнее время сильно сдает и уступает место Торресу
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Kaloyan Yalamov
6лин, и судья чудит. Даже фол не дал, а Барсе кучу желтых, половина из которых просто так, от души и всего сердца, ни за что
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Bazilic
Ждем Роке
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
где Роке?!
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Nike of FW
Да уж , полон лазарет. Учитывая короткую заявку будет совсем тяжело. Надеюсь кантера не проведёт и откроет очередного таланта.
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HenocpegcTbeHHoKaxa
Может пойдет на пользу Барсе, Бревнандовски стареет, слишком прямолинейно играет и очень лениво, медленно
+3
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5-7S TT
кажись и Бальде растяжение получил
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Алексей Ильин
Лева как Ибра в Барсе, вроде должно работать, но чот не
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Xm.md
Бывает
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роберт888
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
где Роке?!
тамже
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Kaloyan Yalamov
Ответ Kaloyan Yalamov
6лин, и судья чудит. Даже фол не дал, а Барсе кучу желтых, половина из которых просто так, от души и всего сердца, ни за что
Рефери просто придурок. Такое ощущение, что у него задача минимум хотя бы две красные Барсе выписать
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