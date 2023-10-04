Левандовски получил травму в матче с «Порту». Форварда «Барсы» заменили на 34-й минуте

Роберт Левандовски получил травму во время матча «Барселоны».

Каталонский клуб играет с « » во 2-м туре группового этапа (1:0, перерыв).

Левандовски вышел в стартовом составе своей команды и покинул поле на 34-й минуте – его заменил Ферран Торрес.

Форвард «Барсы» получил повреждение за несколько минут до этого – в результате подката .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» – « ».

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